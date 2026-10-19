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PŘEHLEDNĚ: Deset příkladů sociální pomoci a podpor, které Francouzi mají, ale Češi ne

Rémy Vlachos
  17:04
ilustrační snímek Premium

ilustrační snímek | foto: Wavebreak Media LTDProfimedia.cz

Česká sociální síť je poměrně velkorysá, nicméně francouzský úřad CAF nabízí podporu, o které se tuzemským rodinám, studentům i pracujícím může jen zdát. Podívejte se na 10 příkladů sociální pomoci a finančních příspěvků, které Francouzi berou jako samozřejmost, ale v České republice neexistují.

1 Příspěvek na stěhování při rozrůstání rodiny

Pokud se francouzské rodině narodí třetí nebo další dítě a rodina se kvůli tomu přestěhuje do většího bydlení, stát jí proplatí reálné náklady na stěhovací firmu nebo pronájem dodávky. V roce 2026 tato pomoc činí až téměř 1 150 eur (cca 28 000 Kč) pro tři děti, za každé další dítě přes 95 eur (2 300 Kč). V ČR žádný příspěvek na proces stěhování z důvodu narození dětí neexistuje.

Francouzské rodiny s dětmi od 6 do 18 let dostávají na konci srpna automaticky na každé dítě částku 426 až 466 eur (kolem 11 000 Kč) podle věku dítěte na školní pomůcky.

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