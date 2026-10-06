Kvíz: Volby do Senátu se blíží. Procvičte si své vědomosti o horní komoře Parlamentu

6. října 2026

V následujících dvou víkendových kolech voleb do Senátu se určí noví zástupci horní komory Parlamentu. Redakce iDNES.cz proto připravila vědomostní kvíz o historii a fungování Senátu i o současných volbách. Ty rozhodnou, kdo bude na další období senátorem.

Otázka 1/20

Kolik senátorů má celkem Senát Parlamentu ČR?

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