Kvíz: Velký polistopadový kvíz. Poznáte české politiky podle fotek?

Autor:
14. listopadu 2026

Českou politickou scénou prošly od sametové revoluce desítky výrazných osobností. Některé vedly vládu, jiné usedly na Hrad nebo zastávaly důležité ministerské posty. Poznáte známé i méně známé tváře polistopadové politiky? Otestujte si svou paměť v kvízu serveru iDNES.cz.

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