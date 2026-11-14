14. listopadu 2026
Kvíz: Velký polistopadový kvíz. Poznáte české politiky podle fotek?
Českou politickou scénou prošly od sametové revoluce desítky výrazných osobností. Některé vedly vládu, jiné usedly na Hrad nebo zastávaly důležité ministerské posty. Poznáte známé i méně známé tváře polistopadové politiky? Otestujte si svou paměť v kvízu serveru iDNES.cz.
Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?
Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.