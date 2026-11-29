29. listopadu 2026
Kvíz: Tady by se střetlo NATO s Ruskem. Jak znáte Pobaltí?
Jak už léta upozorňují politici i odborníci, po Ukrajině by si ruský diktátor Vladimir Putin mohl chtít přivlastnit také Pobaltí. Hrozby, které takové rozhodnutí často předcházejí, z Kremlu přicházejí stále častěji. Naposledy se týkaly lodí a hraničních přechodů. Víte, na kterou zemi teď šéf Kremlu dští síru? A co vlastně víte o Pobaltí jako takovém? Zkuste si náš kvíz a uvidíte.
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