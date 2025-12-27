Kvíz:

Sultáni, knížata, diktátoři. Znáte vládce (nejen) exotických krajin?

27. prosince 2025

Nevládnou tak důležitým zemím na světové mapě, nedějí se u nich mediálně zajímavé bizáry, skandály, převraty či tragédie. Anebo jsou prostě jen moc daleko. Jejich pozice však kvůli tomu není o nic méně náročná. Víte, kdo dnes řídí Mongolsko nebo Laos? Zkuste si náš kvíz. Upozorňujeme, že je těžký i pro fajnšmekry!

Otázka 1/13

Karibský ostrovní stát Trinidad a Tobago má v čele hned dvě ženy, Kamlu Persad-Bissessarovou a Christine Kangaloo. Která z nich je prezidentka?

