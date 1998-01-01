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Státní vyznamenání 2026

Řád Bílého lva

Věra Čáslavská

Věra Čáslavská

sportovní gymnastka, sedminásobná olympijská vítězka, výrazná osobnost československého olympijského hnutí a odvážná obhájkyně svobody a úcty k člověku

občanská skupina 2. třídy
za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti sportu a za významné proslavení vlasti v zahraničí
Helena Illnerová

Helena Illnerová

profesorka, doktorka přírodních věd, doktorka věd; světově uznávaná fyzioložka a biochemička, zakladatelka české chronobiologie a první předsedkyně Akademie věd České republiky

občanská skupina 2. třídy
za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti vědy
Miloš Forman

Miloš Forman

filmový režisér, dvojnásobný držitel Oscara za nejlepší režii, jedna z nejvýznamnějších osobností světové kinematografie; jeho dílem prostupuje zápas jednotlivce o svobodu a důstojnost tváří v tvář autoritě a moci

občanská skupina 3. třídy
za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti umění a za významné proslavení vlasti v zahraničí
Iva Janžurová

Iva Janžurová

divadelní, filmová a televizní herečka, dvojnásobná držitelka Českého lva, nositelka Ceny Thálie za celoživotní mistrovství a jedna z nejvýraznějších osobností české kultury

občanská skupina 3. třídy
za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti umění

Řád Tomáše Garrigua Masaryka

Vladimír Vochoč

Vladimír Vochoč

československý diplomat, který jako konzul v Marseille za druhé světové války s mimořádnou osobní odvahou pomohl zachránit tisíce lidí před nacistickou perzekucí

2. třídy
za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva
Jiří Dienstbier

Jiří Dienstbier

novinář, disident a první polistopadový ministr zahraničí

3. třídy
za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva
Jaroslav Šedivý

Jaroslav Šedivý

doktor filozofie, kandidát věd, historik, disident a diplomat

3. třídy
za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva
Jaroslav Kubera

Jaroslav Kubera

mnohaletý senátor a primátor Teplic, výrazný obhájce svobody jednotlivce a předseda Senátu Parlamentu České republiky, který vynikal mimořádnou osobní odvahou

3. třídy
za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva
Eliška Wagnerová

Eliška Wagnerová

doktorka práv, senátorka, předsedkyně Nejvyššího soudu, místopředsedkyně Ústavního soudu a neúnavná obhájkyně důstojnosti jednotlivce

3. třídy
za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva
Elena Gorolová

Elena Gorolová

sociální pracovnice, lidskoprávní aktivistka a neúnavná obhájkyně žen, které byly protiprávně sterilizovány a o jejichž odškodnění se zásadně zasloužila

4. třídy
za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva
Milena Grenfell – Baines

Milena Grenfell – Baines

jedna z dětí zachráněných Nicholasem Wintonem a neúnavná nositelka a šiřitelka jeho odkazu zejména mezi mladými lidmi

4. třídy
za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva

medaile Za hrdinství

Vladimír Dvořák

Vladimír Dvořák

jeden z posledních žijících účastníků Pražského povstání, který se po vzoru svého otce jako skaut zapojil do protinacistického odboje a s nasazením života vykonával spojovací službu


za hrdinství v boji
Milan Štěrba

Milan Štěrba

poručík in memoriam, voják a příslušník speciálních operací Vojenské policie, který zahynul při plnění úkolů mezinárodní mise v Afghánistánu


za hrdinství v boji
Robert Vyroubal

Robert Vyroubal

poručík in memoriam, voják a příslušník poradního a výcvikového týmu české armády, který zahynul při plnění úkolů mezinárodní mise v Afghánistánu


za hrdinství v boji
Adrian Werner

Adrian Werner

poručík in memoriam, voják a velitel výcvikového týmu české armády, který podlehl zraněním utrpěným při plnění úkolů mezinárodní mise v Afghánistánu


za hrdinství v boji
Libor Cicvárek

Libor Cicvárek

pracovník městského úřadu v Chřibské, který při ozbrojeném útoku navzdory vlastnímu zranění s mimořádnou odvahou zachraňoval a chránil druhé, přičemž položil vlastní život


za hrdinství při záchraně lidských životů

medaile Za zásluhy

Jiří Burýšek

Jiří Burýšek

mladý tvůrce a popularizátor kritického myšlení, který zejména na sociálních sítích srozumitelně vysvětluje společenská témata a odhaluje manipulace, dezinformace a argumentační fauly


za zásluhy o stát v oblasti médií a vzdělávání
Marko Čermák

Marko Čermák

kreslíř, ilustrátor a hudebník, pokračovatel výtvarného odkazu Rychlých šípů a průkopník českého bluegrassu a hry na pětistrunné banjo


za zásluhy o stát v oblasti umění
Kateřina Emmons

Kateřina Emmons

sportovní střelkyně, olympijská vítězka, mistryně světa a Evropy a nejúspěšnější střelkyně české olympijské historie


za zásluhy o stát v oblasti sportu
Mahulena Exnerová

Mahulena Exnerová

doktorka medicíny, pediatrička a průkopnice dětské paliativní péče, která se zásadně zasloužila o její odborný a systémový rozvoj v České republice


za zásluhy o stát v oblasti zdravotnictví
Jiří Froněk

Jiří Froněk

profesor, doktor medicíny, světově uznávaný chirurg a průkopník transplantační medicíny, který rozvíjí párové a řetězové dárcovství ledvin, komplexní chirurgii jater, víceorgánové zákroky i transplantace dělohy


za zásluhy o stát v oblasti zdravotnictví
Arnošt Goldflam

Arnošt Goldflam

profesor, magistr umění; herec, režisér a dramatik, jedna z nejoriginálnějších autorských osobností českého divadla a filmu a dlouholetý vysokoškolský pedagog


za zásluhy o stát v oblasti kultury, výchovy a školství
Lukáš Grábl

Lukáš Grábl

kapitán, magistr; elitní policista a specialista na hloubkové potápění, účastník mezinárodních odminovacích a záchranných misí, který zahynul při výkonu služby


za zásluhy o stát v oblasti bezpečnosti státu a občanů
Pavel Hobza

Pavel Hobza

profesor, inženýr, doktor věd, doktor honoris causa; jeden z nejcitovanějších českých vědců a představitel výpočetní chemie světového věhlasu, jehož výzkum sil utvářejících DNA a bílkoviny otevřel nové možnosti vývoje léčiv


za zásluhy o stát v oblasti vědy
Ivan Hodáč

Ivan Hodáč

významný představitel evropského veřejného a hospodářského života, neformální ambasador České republiky a podporovatel nové generace demokratických lídrů


za zásluhy o stát v oblasti mezinárodních vztahů
Tomáš Hradílek

Tomáš Hradílek

inženýr, signatář a mluvčí Charty 77, osobnost neústupné občanské odvahy a celoživotní věrnosti demokratickým hodnotám


za zásluhy o stát v oblasti rozvoje občanské společnosti
Jan Hřebejk

Jan Hřebejk

filmový, televizní a divadelní režisér, trojnásobný držitel Českého lva, jehož tvorba s humorem a porozuměním zachycuje naši společnost v proměnách nedávných dějin i současnosti


za zásluhy o stát v oblasti umění
Jiří Ježek

Jiří Ježek

cyklista, šestinásobný paralympijský vítěz a nejúspěšnější cyklista paralympijské historie, který svým životním příběhem inspiruje k překonávání překážek


za zásluhy o stát v oblasti sportu
Tomáš Karpíšek

Tomáš Karpíšek

podnikatel a inovátor, který vybudoval síť osobitých restaurací a podstatně přispěl k rozvoji a kultivaci současné české gastronomie


za zásluhy o stát v oblasti hospodářské
Sylva Knedlová

Sylva Knedlová

magistra, nejdéle působící učitelka v České republice, která více než sedmdesát let zasvětila vzdělávání a výchově několika generací žáků na Zlínsku


za zásluhy o stát v oblasti výchovy a školství
Robert Lischke

Robert Lischke

profesor, doktor medicíny; mezinárodně uznávaný hrudní chirurg, vedoucí programu transplantace plic pro Českou a Slovenskou republiku a průkopník moderní léčby plicních onemocnění


za zásluhy o stát v oblasti zdravotnictví
Filip Maleňák

Filip Maleňák

inženýr, tvůrce a ředitel aplikace Záchranka, která již deset let pomáhá zachraňovat lidské životy a v současnosti umožňuje rychlé přivolání pomoci v osmi evropských státech


za zásluhy o stát v oblasti techniky
Ivo Mathé

Ivo Mathé

první generální ředitel České televize a někdejší rektor Akademie múzických umění v Praze, který se zásadně zasloužil o rozvoj veřejnoprávních médií


za zásluhy o stát v oblasti kultury a médií
Tomáš Mikolov

Tomáš Mikolov

inženýr, doktor; světově uznávaný vědec v oblasti umělé inteligence, jehož průlomové práce patří k nejcitovanějším v oboru a jehož objevy zásadně zlepšily schopnost počítačů pracovat s lidskou řečí


za zásluhy o stát v oblasti vědy a techniky
Petr Neužil

Petr Neužil

profesor, doktor medicíny, kandidát věd; průkopník moderní léčby srdečních arytmií s řadou světových prvenství a jeden ze světově nejcitovanějších vědců ve svém oboru


za zásluhy o stát v oblasti vědy a zdravotnictví
Adam Plachetka

Adam Plachetka

světově uznávaný operní pěvec, který mimořádným způsobem reprezentuje české pěvecké umění na předních světových scénách


za zásluhy o stát v oblasti umění
Jaroslava Rinnerová

Jaroslava Rinnerová

fotbalistka, československá reprezentantka, první československá profesionální hráčka působící v zahraničí a celoživotní průkopnice ženského fotbalu


za zásluhy o stát v oblasti sportu
Ladislav Smoček

Ladislav Smoček

dramatik, divadelní režisér a spoluzakladatel Činoherního klubu, jedna z určujících osobností českého divadla druhé poloviny 20. století


za zásluhy o stát v oblasti umění
Tomáš Rothröckl

Tomáš Rothröckl

inženýr, ekolog, iniciátor vzniku a první ředitel Národního parku Podyjí, který se zásadně zasloužil o rozvoj moderní ochrany přírody


za zásluhy o stát v oblasti životního prostředí
Vojtěch Sedláček

Vojtěch Sedláček

sociální podnikatel a průkopník zaměstnávání lidí se zdravotním znevýhodněním, který dlouhodobě pomáhá také lidem bez domova a osamělým seniorům


za zásluhy o stát v oblasti sociální
Richard Smejkal

Richard Smejkal

inženýr, doktor; humanitární pracovník a dlouholetý velitel krizového týmu Českého červeného kříže, který pomáhá při mimořádných událostech doma i v zahraničí


za zásluhy o stát v oblasti charitativní a dobrovolnictví
Karel Steigerwald

Karel Steigerwald

dramatik, scenárista a politický komentátor, který po desetiletí svou satirickou tvorbou kriticky reflektuje českou společnost a její vztah k moci


za zásluhy o stát v oblasti kultury a žurnalistiky
Olga Štěpánková

Olga Štěpánková

profesorka, doktorka přírodních věd, kandidátka věd; průkopnice systematické výuky umělé inteligence, odbornice na její využití v biomedicíně a významná osobnost rozvoje kybernetiky na Českém vysokém učení technickém v Praze


za zásluhy o stát v oblasti techniky
Lenka Šťastná

Lenka Šťastná

inženýrka, zakladatelka platformy Business & Professional Women v České republice a konference Equal Pay Day a neúnavná zastánkyně důstojného postavení žen ve společnosti


za zásluhy o stát v oblasti hospodářské
Jáchym Topol

Jáchym Topol

spisovatel, básník a publicista, výrazný tvůrce českého undergroundu a jeden z nejvýznamnějších českých autorů své generace, osobnost pevných občanských postojů


za zásluhy o stát v oblasti umění
Kateřina Tučková

Kateřina Tučková

magistra, doktorka; světově oceňovaná spisovatelka a dramatička, která ve svém díle otevírá opomíjené kapitoly českých dějin a dává hlas ženám vystaveným bezpráví, útlaku a společenskému vyloučení


za zásluhy o stát v oblasti umění
Kumar Vishwanathan

Kumar Vishwanathan

magistr, sociální pracovník, který se dlouhodobě zasazuje o důstojný život Romů a jejich soužití s většinovou společností


za zásluhy o stát v oblasti sociální
Katarína Vlčková

Katarína Vlčková

doktorka medicíny, lékařka a průkopnice dětské paliativní péče, která společně se svým manželem prostřednictvím Nadace rodiny Vlčkových buduje dětský hospic na pražské Cibulce a zasazuje se o rozvoj péče o vážně nemocné děti


za zásluhy o stát v oblasti charitativní a dobrovolnictví
Ondřej Vlček

Ondřej Vlček

inženýr, podnikatel a filantrop, který společně se svou manželkou prostřednictvím Nadace rodiny Vlčkových buduje dětský hospic na pražské Cibulce a zasazuje se o rozvoj péče o vážně nemocné děti, čímž ukazuje, jak lze osobní úspěch využít ve prospěch druhých


za zásluhy o stát v oblasti charitativní a dobrovolnictví
Petra Wünschová

Petra Wünschová

dětská terapeutka, zakladatelka Centra LOCIKA a průkopnice odborné pomoci dětem zasaženým násilím v rodině


za zásluhy o stát v oblasti sociální
Lucie Žáčková

Lucie Žáčková

předsedkyně a ředitelka organizace Nedoklubko, která poskytuje podporu předčasně narozeným dětem, jejich rodinám a pracovištím péče o novorozence


za zásluhy o stát v oblasti sociální

Řády a medaile

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