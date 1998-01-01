Státní vyznamenání 2026

Řád Bílého lva
Věra Čáslavská
sportovní gymnastka, sedminásobná olympijská vítězka, výrazná osobnost československého olympijského hnutí a odvážná obhájkyně svobody a úcty k člověkuobčanská skupina 2. třídy
za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti sportu a za významné proslavení vlasti v zahraničí
Helena Illnerová
profesorka, doktorka přírodních věd, doktorka věd; světově uznávaná fyzioložka a biochemička, zakladatelka české chronobiologie a první předsedkyně Akademie věd České republikyobčanská skupina 2. třídy
za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti vědy
Miloš Forman
filmový režisér, dvojnásobný držitel Oscara za nejlepší režii, jedna z nejvýznamnějších osobností světové kinematografie; jeho dílem prostupuje zápas jednotlivce o svobodu a důstojnost tváří v tvář autoritě a mociobčanská skupina 3. třídy
za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti umění a za významné proslavení vlasti v zahraničí
Iva Janžurová
divadelní, filmová a televizní herečka, dvojnásobná držitelka Českého lva, nositelka Ceny Thálie za celoživotní mistrovství a jedna z nejvýraznějších osobností české kulturyobčanská skupina 3. třídy
za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti umění
Řád Tomáše Garrigua Masaryka
Vladimír Vochoč
československý diplomat, který jako konzul v Marseille za druhé světové války s mimořádnou osobní odvahou pomohl zachránit tisíce lidí před nacistickou perzekucí2. třídy
za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva
Jiří Dienstbier
novinář, disident a první polistopadový ministr zahraničí3. třídy
za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva
Jaroslav Šedivý
doktor filozofie, kandidát věd, historik, disident a diplomat3. třídy
za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva
Jaroslav Kubera
mnohaletý senátor a primátor Teplic, výrazný obhájce svobody jednotlivce a předseda Senátu Parlamentu České republiky, který vynikal mimořádnou osobní odvahou3. třídy
za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva
Eliška Wagnerová
doktorka práv, senátorka, předsedkyně Nejvyššího soudu, místopředsedkyně Ústavního soudu a neúnavná obhájkyně důstojnosti jednotlivce3. třídy
za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva
Elena Gorolová
sociální pracovnice, lidskoprávní aktivistka a neúnavná obhájkyně žen, které byly protiprávně sterilizovány a o jejichž odškodnění se zásadně zasloužila4. třídy
za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva
Milena Grenfell – Baines
jedna z dětí zachráněných Nicholasem Wintonem a neúnavná nositelka a šiřitelka jeho odkazu zejména mezi mladými lidmi4. třídy
za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva
medaile Za hrdinství
Vladimír Dvořák
jeden z posledních žijících účastníků Pražského povstání, který se po vzoru svého otce jako skaut zapojil do protinacistického odboje a s nasazením života vykonával spojovací službu
za hrdinství v boji
Milan Štěrba
poručík in memoriam, voják a příslušník speciálních operací Vojenské policie, který zahynul při plnění úkolů mezinárodní mise v Afghánistánu
za hrdinství v boji
Robert Vyroubal
poručík in memoriam, voják a příslušník poradního a výcvikového týmu české armády, který zahynul při plnění úkolů mezinárodní mise v Afghánistánu
za hrdinství v boji
Adrian Werner
poručík in memoriam, voják a velitel výcvikového týmu české armády, který podlehl zraněním utrpěným při plnění úkolů mezinárodní mise v Afghánistánu
za hrdinství v boji
Libor Cicvárek
pracovník městského úřadu v Chřibské, který při ozbrojeném útoku navzdory vlastnímu zranění s mimořádnou odvahou zachraňoval a chránil druhé, přičemž položil vlastní život
za hrdinství při záchraně lidských životů
medaile Za zásluhy
Jiří Burýšek
mladý tvůrce a popularizátor kritického myšlení, který zejména na sociálních sítích srozumitelně vysvětluje společenská témata a odhaluje manipulace, dezinformace a argumentační fauly
za zásluhy o stát v oblasti médií a vzdělávání
Marko Čermák
kreslíř, ilustrátor a hudebník, pokračovatel výtvarného odkazu Rychlých šípů a průkopník českého bluegrassu a hry na pětistrunné banjo
za zásluhy o stát v oblasti umění
Kateřina Emmons
sportovní střelkyně, olympijská vítězka, mistryně světa a Evropy a nejúspěšnější střelkyně české olympijské historie
za zásluhy o stát v oblasti sportu
Mahulena Exnerová
doktorka medicíny, pediatrička a průkopnice dětské paliativní péče, která se zásadně zasloužila o její odborný a systémový rozvoj v České republice
za zásluhy o stát v oblasti zdravotnictví
Jiří Froněk
profesor, doktor medicíny, světově uznávaný chirurg a průkopník transplantační medicíny, který rozvíjí párové a řetězové dárcovství ledvin, komplexní chirurgii jater, víceorgánové zákroky i transplantace dělohy
za zásluhy o stát v oblasti zdravotnictví
Arnošt Goldflam
profesor, magistr umění; herec, režisér a dramatik, jedna z nejoriginálnějších autorských osobností českého divadla a filmu a dlouholetý vysokoškolský pedagog
za zásluhy o stát v oblasti kultury, výchovy a školství
Lukáš Grábl
kapitán, magistr; elitní policista a specialista na hloubkové potápění, účastník mezinárodních odminovacích a záchranných misí, který zahynul při výkonu služby
za zásluhy o stát v oblasti bezpečnosti státu a občanů
Pavel Hobza
profesor, inženýr, doktor věd, doktor honoris causa; jeden z nejcitovanějších českých vědců a představitel výpočetní chemie světového věhlasu, jehož výzkum sil utvářejících DNA a bílkoviny otevřel nové možnosti vývoje léčiv
za zásluhy o stát v oblasti vědy
Ivan Hodáč
významný představitel evropského veřejného a hospodářského života, neformální ambasador České republiky a podporovatel nové generace demokratických lídrů
za zásluhy o stát v oblasti mezinárodních vztahů
Tomáš Hradílek
inženýr, signatář a mluvčí Charty 77, osobnost neústupné občanské odvahy a celoživotní věrnosti demokratickým hodnotám
za zásluhy o stát v oblasti rozvoje občanské společnosti
Jan Hřebejk
filmový, televizní a divadelní režisér, trojnásobný držitel Českého lva, jehož tvorba s humorem a porozuměním zachycuje naši společnost v proměnách nedávných dějin i současnosti
za zásluhy o stát v oblasti umění
Jiří Ježek
cyklista, šestinásobný paralympijský vítěz a nejúspěšnější cyklista paralympijské historie, který svým životním příběhem inspiruje k překonávání překážek
za zásluhy o stát v oblasti sportu
Tomáš Karpíšek
podnikatel a inovátor, který vybudoval síť osobitých restaurací a podstatně přispěl k rozvoji a kultivaci současné české gastronomie
za zásluhy o stát v oblasti hospodářské
Sylva Knedlová
magistra, nejdéle působící učitelka v České republice, která více než sedmdesát let zasvětila vzdělávání a výchově několika generací žáků na Zlínsku
za zásluhy o stát v oblasti výchovy a školství
Robert Lischke
profesor, doktor medicíny; mezinárodně uznávaný hrudní chirurg, vedoucí programu transplantace plic pro Českou a Slovenskou republiku a průkopník moderní léčby plicních onemocnění
za zásluhy o stát v oblasti zdravotnictví
Filip Maleňák
inženýr, tvůrce a ředitel aplikace Záchranka, která již deset let pomáhá zachraňovat lidské životy a v současnosti umožňuje rychlé přivolání pomoci v osmi evropských státech
za zásluhy o stát v oblasti techniky
Ivo Mathé
první generální ředitel České televize a někdejší rektor Akademie múzických umění v Praze, který se zásadně zasloužil o rozvoj veřejnoprávních médií
za zásluhy o stát v oblasti kultury a médií
Tomáš Mikolov
inženýr, doktor; světově uznávaný vědec v oblasti umělé inteligence, jehož průlomové práce patří k nejcitovanějším v oboru a jehož objevy zásadně zlepšily schopnost počítačů pracovat s lidskou řečí
za zásluhy o stát v oblasti vědy a techniky
Petr Neužil
profesor, doktor medicíny, kandidát věd; průkopník moderní léčby srdečních arytmií s řadou světových prvenství a jeden ze světově nejcitovanějších vědců ve svém oboru
za zásluhy o stát v oblasti vědy a zdravotnictví
Adam Plachetka
světově uznávaný operní pěvec, který mimořádným způsobem reprezentuje české pěvecké umění na předních světových scénách
za zásluhy o stát v oblasti umění
Jaroslava Rinnerová
fotbalistka, československá reprezentantka, první československá profesionální hráčka působící v zahraničí a celoživotní průkopnice ženského fotbalu
za zásluhy o stát v oblasti sportu
Ladislav Smoček
dramatik, divadelní režisér a spoluzakladatel Činoherního klubu, jedna z určujících osobností českého divadla druhé poloviny 20. století
za zásluhy o stát v oblasti umění
Tomáš Rothröckl
inženýr, ekolog, iniciátor vzniku a první ředitel Národního parku Podyjí, který se zásadně zasloužil o rozvoj moderní ochrany přírody
za zásluhy o stát v oblasti životního prostředí
Vojtěch Sedláček
sociální podnikatel a průkopník zaměstnávání lidí se zdravotním znevýhodněním, který dlouhodobě pomáhá také lidem bez domova a osamělým seniorům
za zásluhy o stát v oblasti sociální
Richard Smejkal
inženýr, doktor; humanitární pracovník a dlouholetý velitel krizového týmu Českého červeného kříže, který pomáhá při mimořádných událostech doma i v zahraničí
za zásluhy o stát v oblasti charitativní a dobrovolnictví
Karel Steigerwald
dramatik, scenárista a politický komentátor, který po desetiletí svou satirickou tvorbou kriticky reflektuje českou společnost a její vztah k moci
za zásluhy o stát v oblasti kultury a žurnalistiky
Olga Štěpánková
profesorka, doktorka přírodních věd, kandidátka věd; průkopnice systematické výuky umělé inteligence, odbornice na její využití v biomedicíně a významná osobnost rozvoje kybernetiky na Českém vysokém učení technickém v Praze
za zásluhy o stát v oblasti techniky
Lenka Šťastná
inženýrka, zakladatelka platformy Business & Professional Women v České republice a konference Equal Pay Day a neúnavná zastánkyně důstojného postavení žen ve společnosti
za zásluhy o stát v oblasti hospodářské
Jáchym Topol
spisovatel, básník a publicista, výrazný tvůrce českého undergroundu a jeden z nejvýznamnějších českých autorů své generace, osobnost pevných občanských postojů
za zásluhy o stát v oblasti umění
Kateřina Tučková
magistra, doktorka; světově oceňovaná spisovatelka a dramatička, která ve svém díle otevírá opomíjené kapitoly českých dějin a dává hlas ženám vystaveným bezpráví, útlaku a společenskému vyloučení
za zásluhy o stát v oblasti umění
Kumar Vishwanathan
magistr, sociální pracovník, který se dlouhodobě zasazuje o důstojný život Romů a jejich soužití s většinovou společností
za zásluhy o stát v oblasti sociální
Katarína Vlčková
doktorka medicíny, lékařka a průkopnice dětské paliativní péče, která společně se svým manželem prostřednictvím Nadace rodiny Vlčkových buduje dětský hospic na pražské Cibulce a zasazuje se o rozvoj péče o vážně nemocné děti
za zásluhy o stát v oblasti charitativní a dobrovolnictví
Ondřej Vlček
inženýr, podnikatel a filantrop, který společně se svou manželkou prostřednictvím Nadace rodiny Vlčkových buduje dětský hospic na pražské Cibulce a zasazuje se o rozvoj péče o vážně nemocné děti, čímž ukazuje, jak lze osobní úspěch využít ve prospěch druhých
za zásluhy o stát v oblasti charitativní a dobrovolnictví
Petra Wünschová
dětská terapeutka, zakladatelka Centra LOCIKA a průkopnice odborné pomoci dětem zasaženým násilím v rodině
za zásluhy o stát v oblasti sociální
Lucie Žáčková
předsedkyně a ředitelka organizace Nedoklubko, která poskytuje podporu předčasně narozeným dětem, jejich rodinám a pracovištím péče o novorozence
za zásluhy o stát v oblasti sociální