Státní vyznamenání 2025

Řád Bílého lva
Hugo Vojta
divizní generál, legionář, důstojník Československé armády, spoluzakladatel a čelný představitel protinacistické odbojové organizace Obrana národa za druhé světové válkyvojenská skupina 2. třídy
za vynikající velitelskou a bojovou činnost
Jaromír Nechanský
důstojník československé zahraniční armády a účastník protinacistického i protikomunistického odbojevojenská skupina 3. třídy
za vynikající velitelskou a bojovou činnost
Zdeněk Svěrák
doktor honoris causa, spoluzakladatel Divadla Járy Cimrmana, dramatik, scenárista, herec, spisovatel a textař; jedna z nejvýznamnějších osobností české kulturyobčanská skupina 2. třídy
za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti kultury a umění
Dana Drábová
dlouholetá předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, mezinárodně uznávaná odbornice a propagátorka vědyobčanská skupina 3. třídy
za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti bezpečnosti, vědy a správy státu
Martina Navrátilová
světoznámá sportovkyně, jedna z nejlepších tenistek všech dob a neúnavná obhájkyně svobody a rovnoprávnostiobčanská skupina 3. třídy
za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti sportu a za významné proslavení vlasti v zahraničí
Řád Tomáše Garrigua Masaryka
Otakar Motejl
doktor práv, doktor honoris causa, právník, obhájce disidentů, první předseda Nejvyššího soudu České republiky, někdejší ministr spravedlnosti a první veřejný ochránce práv2. třída
za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva
Danuška Němcová
psycholožka, signatářka a mluvčí Charty 77, spoluzakladatelka Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, polistopadová poslankyně a představitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové2. třída
za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva
Šimon Pánek
spoluzakladatel a dlouholetý ředitel společnosti Člověk v tísni, která již více než třicet let poskytuje humanitární, rozvojovou, vzdělávací a lidskoprávní pomoc v České republice i po celém světě3. třída
za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva
medaile Za hrdinství
David Hurák
kapitán, magistr, příslušník Centra podpory speciálních sil Armády České republiky, který v roce 2018 jako velitel jednotky v operaci Resolute Support v Afghánistánu přes vážné zranění dokázal dovést svou jednotku pod nepřátelskou palbou zpět na základnu
za hrdinství v boji
Karel Klinovský
plukovník Generálního štábu ve výslužbě, inženýr, který opakovaně prokázal svou odvahu a velitelskou rozhodnost především v zahraničních misích v bývalé Jugoslávii, Iráku a v Afghánistánu
za hrdinství v boji
Anna Malinová
účastnice domácího odboje za druhé světové války, která statečně poskytovala podporu parašutistům operace Anthropoid a úkryt Jozefu Gabčíkovi
za hrdinství v boji
Josef Svatoň
brigádní generál, legionář a důstojník Československé armády, který se za druhé světové války zapojil do protinacistického odboje a velel východočeským partyzánům
za hrdinství v boji
Arnošt Valenta
plukovník Československé armády, který se za druhé světové války zapojil do zahraničních jednotek v Polsku, ve Francii a Velké Británii, kde sloužil u 311. československé bombardovací perutě RAF
za hrdinství v boji
Šimon Malý
žák 4. třídy Základní školy Františka Škroupa v Osicích, který dokázal vytáhnout na břeh svého dědečka, jenž při koupání ztratil vědomí
za hrdinství při záchraně lidského života
Martin Černý
řidič zdravotní služby Nemocnice Tábor, který s nasazením vlastního života zachránil dva tonoucí chlapce, pod kterými se prolomil led
za hrdinství při záchraně lidských životů
Jakub Černý
grafik a tatér, který s nasazením vlastního života zachránil dva tonoucí chlapce, pod kterými se prolomil led
za hrdinství při záchraně lidských životů
medaile Za zásluhy
Jiřina Bartůňková
profesorka, doktorka medicíny, doktorka věd; lékařka, vědkyně a vysokoškolská pedagožka, spoluzakladatelka klinické imunologie v Česku a dlouholetá přednostka Ústavu imunologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol
za zásluhy o stát v oblasti vědy a zdravotnictví
Zuzana Baudyšová
inženýrka, zakladatelka a dlouholetá ředitelka Nadace Naše dítě, spoluzakladatelka Linky bezpečí a bývalá senátorka
za zásluhy o stát v oblasti sociální
Gerhardt Bubník
doktor práv, právník a advokát, krasobruslař, mezinárodní rozhodčí a olympijský sportovní funkcionář, který se významně zasadil o boj proti dopingu
za zásluhy o stát v oblasti sportu a práva
Martin Dorazín
válečný zpravodaj Českého rozhlasu, který podrobně a objektivně informuje z krizových oblastí východní Evropy a zejména Ukrajiny
za zásluhy o stát v oblasti kultury
Josef Dostál
nadpraporčík, rychlostní kanoista, který se na kajaku stal mnohonásobným mistrem světa, olympijským vítězem a držitelem čtyř dalších olympijských titulů
za zásluhy o stát v oblasti sportu
Jan Dvořák
magistr, učitel na Základní škole Jeseník, skautský vůdce a zakladatel projektu Politika nejen pro mladé, který dlouhodobě přispívá ke zvýšení zájmu mladých lidí o veřejné dění
za zásluhy o stát v oblasti výchovy a školství
Ondřej Felix
inženýr, kandidát věd, přední odborník na informační technologie a manažer, který významně přispěl k rozvoji a implementaci digitální infrastruktury pro veřejnou správu České republiky
za zásluhy o stát v oblasti hospodářské
Věra Fina
spisovatelka, ilustrátorka a fotografka, zakladatelka organizace Jelimán, která pomáhá onkologickým pacientům prostřednictvím motivačních projektů s heslem „Každý den je dar“
za zásluhy o stát v oblasti sociální
Martin Fuksa
nadpraporčík, rychlostní kanoista, čtyřnásobný mistr světa, třináctinásobný mistr Evropy, držitel dvou světových rekordů a olympijský vítěz
za zásluhy o stát v oblasti sportu
Anna Geislerová
jedna z nejvíce oceňovaných hereček své generace, držitelka pěti Českých lvů – včetně tří pro nejlepší herečku v hlavní roli; spisovatelka a osobnost pevných občanských postojů
za zásluhy o stát v oblasti umění
Ondřej Hes
profesor, doktor medicíny; patolog, vysokoškolský pedagog, vědec, terénní ekolog a specialista na diagnostiku nádorů ledvin světové úrovně, který působil na Šiklově ústavu patologie v Plzni
za zásluhy o stát v oblasti vědy a zdravotnictví
Jakub Hrůša
dirigent mezinárodního věhlasu, hudební ředitel Královské opery v Londýně, šéfdirigent Bamberských symfoniků a budoucí šéfdirigent a hudební ředitel České filharmonie
za zásluhy o stát v oblasti umění
Tomáš Jungwirth
profesor, doktor; fyzik a vysokoškolský pedagog, vedoucí Oddělení spintroniky a nanoelektroniky Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky, jehož tým stál za objevem, který otevírá cestu k tisíckrát rychlejšímu ukládání digitálních dat
za zásluhy o stát v oblasti vědy
Jan Kaplický
akademický architekt, vizionář moderní architektury a designér světové úrovně, jehož tvorba podnítila zájem široké veřejnosti o architekturu veřejných budov a urbanismus
za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění
František Kopřiva
profesor, doktor medicíny, doktor věd; lékař, vysokoškolský pedagog a vědec, jeden ze zakladatelů oboru dětské pneumologie, působící na Lékařské fakultě Univerzity Palackého a Dětské klinice Fakultní nemocnice v Olomouci
za zásluhy o stát v oblasti vědy a zdravotnictví
David Kratochvíl
mladý nevidomý paraplavec, držitel řady titulů z mezinárodních mistrovství, vítěz loňské paralympiády a držitel několika evropských a světových rekordů
za zásluhy o stát v oblasti sportu
Jan Vítek
inženýr, doktor věd; stoletý stavař, vynálezce a vysokoškolský pedagog, průkopník technologie předpjatého betonu a autor návrhu Nuselského mostu a dalších významných mostních staveb v Česku i v zahraničí
za zásluhy o stát v oblasti techniky
Zdenka Wasserbauerová
úspěšná propagátorka dárcovství kostní dřeně, dlouholetá spolupracovnice Českého národního registru dárců kostní dřeně, do něhož přivedla přes 30 tisíc dobrovolníků
za zásluhy o stát v oblasti charitativní a dobrovolnictví
Dana Krejčířová
doktorka filozofie; psycholožka a pedagožka působící ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze, která významně přispěla k rozvoji oboru dětské klinické psychologie
za zásluhy o stát v oblasti sociální
Libor Lochman
brigádní generál, doktor práv; dlouholetý ředitel Útvaru pro rychlé nasazení Policie České republiky, který se pod jeho vedením dostal do světové špičky mezi policejními jednotkami pro protiteroristické a speciální operace
za zásluhy o stát v oblasti bezpečnosti státu a občanů
Petr Oslzlý
profesor, magistr; divadelní dramaturg, scenárista, herec a pedagog, bývalý umělecký ředitel Divadla Husa na provázku a rektor Janáčkovy akademie múzických umění
za zásluhy o stát v oblasti kultury
Petr Ošlejšek
generálmajor, inženýr, doktor; náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru, který koordinuje oceňovanou pomoc českých hasičů v zahraničí a zasadil se o rozvoj integrovaného záchranného systému při mimořádných událostech
za zásluhy o stát v oblasti bezpečnosti státu a občanů
Tomáš Pojar
diplomat, bezpečnostní expert a vládní poradce pro národní bezpečnost, který sehrál důležitou roli v kritickém období po zahájení ruské invaze na Ukrajinu
za zásluhy o stát v oblasti obrany
Šárka Pospíšilová
profesorka, doktorka přírodních věd; molekulární bioložka a genetička, prorektorka Masarykovy univerzity, jejíž výzkum významně posunul diagnostiku leukémií a přispívá k poznání genetické informace české populace
za zásluhy o stát v oblasti vědy
Josef Průša
podnikatel, inovátor a vývojář, který výrazně přispěl k rozvoji 3D tisku, jeho popularizaci a zpřístupnění široké veřejnosti
za zásluhy o stát v oblasti hospodářské
Karel Řehka
armádní generál, inženýr; náčelník Generálního štábu Armády České republiky, který v kritickém období od zahájení ruské invaze na Ukrajinu s rozhodností a vytrvalostí zastává stěžejní úlohu v zajišťování bezpečnosti naší země
za zásluhy o stát v oblasti obrany
Jan Starý
profesor, doktor medicíny, doktor věd; lékař a vědec, emeritní přednosta Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, který významně přispěl k pokroku v léčbě dětské leukémie
za zásluhy o stát v oblasti vědy a zdravotnictví
Danuše Steinová
inženýrka, zakladatelka první Univerzity třetího věku v České republice, předsedkyně České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging a generální sekretářka EURAG – celoevropské organizace hájící práva seniorů
za zásluhy o stát v oblasti sociální a školství
Alois Švehlík
významný herec, dabér a divadelní pedagog, dlouholetý člen činohry Národního divadla a nositel Ceny Thálie za celoživotní mistrovství
za zásluhy o stát v oblasti umění
Jiří Tichota
doktor filozofie; muzikolog, loutnista, zpěvák, textař a zakladatel legendární skupiny Spirituál kvintet
za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění
Josef Vágner
inženýr, kandidát věd; zoolog, lesník, cestovatel a spisovatel, dlouholetý ředitel Zoologické zahrady ve Dvoře Králové a zakladatel tamního safari
za zásluhy o stát v oblasti životního prostředí
Miloš Zapletal
spisovatel, pedagog, překladatel a skautský představitel, který přispěl k pokračování odkazu Jaroslava Foglara, rozvoji skautského vzdělávání a her pro děti a mládež
za zásluhy o stát v oblasti výchovy a školství