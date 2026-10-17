17. října 2026
Kvíz: Síla, ze které má Rusko mindrák. Jak dobře znáte NATO?
Bezpečnostní situace kolem nás je čím dál horší, a tak už prakticky není dne, kdy by se v médiích neobjevila zmínka o Severoatlantické alianci. Co o ní ale skutečně víte? Vyzkoušejte se v našem průřezovém kvízu.
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