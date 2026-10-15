Kvíz: Senátor „cestovatel“ i nečekané rekordy. Jste připraveni na druhé kolo voleb?

15. října 2026

Druhé kolo senátních voleb se blíží. Kdo získal mandát už v prvním kole, kolik hlasů historicky stačilo ke zvolení a která strana zabojuje s největším počtem žen? Otestujte své znalosti v kvízu.

Otázka 1/20

V kolika obvodech se koná druhé kolo senátních voleb?

Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?

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