15. října 2026
Kvíz: Senátor „cestovatel“ i nečekané rekordy. Jste připraveni na druhé kolo voleb?
Druhé kolo senátních voleb se blíží. Kdo získal mandát už v prvním kole, kolik hlasů historicky stačilo ke zvolení a která strana zabojuje s největším počtem žen? Otestujte své znalosti v kvízu.
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