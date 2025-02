První selfie tyč, plejáda herců. Film Zabil jsem Einsteina, pánové... slaví 55

Děj sci-fi komedie Zabil jsem Einsteina, pánové... se odehrává střídavě v Americe někdy na přelomu druhého a třetího tisíciletí a v Praze roku 1911. Je založen na myšlence, zda a do jaké míry by předčasná smrt zakladatele moderní fyziky Alberta Einsteina ovlivnila vývoj života na naší planetě…

Píše se rok 1999 a skupina nukleárních fanatiků pokračuje ve svých pokusech s jadernou (Grantovou) bombou G. V důsledku jejích odpadních účinků se ženám zbláznily buňky, jsou nervózní a rostou jim vousy. Dámy organizují demonstrace, což je společensky dále neúnosné.

Petr Čepek a Jana Brejchová ve filmu Zabil jsem Einsteina, pánové... (1969)

Americká vláda proto vyšle skupinu profesora Davida Moora (Jiří Sovák), která má zlikvidovat kořen problému v počátcích moderní fyziky. Úkol zní jasně, zabít nenápadně Alberta Einsteina, na jehož základních propočtech Grantův výzkum staví.

To ovšem nebude tak jednoduché. Je zapotřebí prostřednictvím stroje času vycestovat do minulosti. K ruce Moorovi budou krásná Gwen Williamsová (Jana Brejchová), expertka na historické období 1910-1915, a zbrklý profesor Frank Pech (Lubomír Lipský), kteří do děje výrazně zasáhnou. K likvidaci génia však nedojde, nebude nutná. Gwen totiž Albertovi fyziku rozmluví. Přesvědčila ho, že Růžena, co vaří u Krausů, ví o teorii relativity víc než on sám. Je to prý hodná holka, která mu s tím ráda pomůže…

Atmosféru secesní Prahy se tvůrcům povedlo vykreslit dokonale, stejně jako blízkou budoucnost ohroženou vědou. Těžko uvěřit tomu, že komedie Zabil jsem Einsteina, pánové... vznikla už v roce 1969.

Autorem knižní předlohy byl mistr české sci-fi Josef Nesvadba, český lékař a spisovatel, mimo jiné autor námětů k dalším legendárním filmům, jako jsou Blbec z Xeenumunde, Pane, vy jste vdova, Slečna Golem či Upír z Feratu.

Na scénáři s Nesvadbou spolupracovali Miloš Macourek a režisér Oldřich Lipský. Ten byl z tématu cestování v čase velmi nesvůj a nechal už tak dost bláznivý scénář několikrát přepracovat. Asi proto skoro půlhodinu filmového času zabere nekonečné a opakované vysvětlování, než se začne konečně něco dít.

Čepek svou roli původně hrát nechtěl

Problémy byly i s herci. Když Lipský v roce 1968 obsazoval hlavní a vedlejší role, málokdo věřil této komedii natolik, aby se hned začal učit scénář. Petr Čepek, představitel Einsteina, dokonce zprvu svou úlohu odmítl a musel mu domluvit jeho kamarád, kameraman Ivan Šlapeta, aby ji přijal. Čepek jistě nelitoval.

A pro úplnost musíme dodat, že s některými herci to nebylo jednoduché, ani když už na natáčení kývli. Říká se, že Jiřího Sováka, který jsi zrovna užíval úspěch po Světácích, vozili na plac rovnou z různých pražských vináren, kde popíjel s neméně slavným kumpánem Vladimírem Menšíkem. Tihle dva byli tak třaskavá směs, že Lipský, ač původně chtěl, Menšíka raději neangažoval.

Natáčení provázely i další komplikace, když třeba Jiří Sovák při nebezpečné kaskadérské scéně omdlel. Jeřáb ho zvedal do výšky, herec dostal závrať a zatočila se mu hlava tak, že se zhroutil. Nadávky, které si pak kameraman vyslechl, byly jadrné a od srdce.

Stejně tak Iva Janžurová nevzpomíná na film jen v dobrém: „Nejhorší byly ty vousy, které jsme na sobě měly. Vždycky jsem se těšila na chvíli, kdy jsem toho byla zbavena! I to líčení bylo dost složité. Občas nám na obličej malovali celé obrazce. Nic příjemného.“

Vynaložené úsilí však stálo to. Film je legendou právě díky špičkovým výkonům všech zúčastněných. Zajímavé je i to, že námět sám vycházel ze skutečných událostí, tedy z faktu, že Albert Einstein opravdu pobýval v roce 1911 v Praze a že zde mohl při nehodě přijít o život. V dnešní době konspiračních teorií máme opět o čem přemýšlet…

Československý snímek vyvolal pozdvižení před devíti lety, když začala na internetu kolovat scéna s „první selfie tyčí“. Vše začalo diskusí na serveru Reddit, kde se uživatel pozastavil nad momentem, ve kterém se Lubomír Lipský a Iva Janžurová společně fotí pomocí zařízení připomínajícího dnešní teleskopickou selfie tyčku. I takovým způsobem dokázaly být naše filmové klasiky objevné.

Scéna s „první selfie tyčí“: