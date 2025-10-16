Donald Trump (14. června 1946) se oženil třikrát. Jeho první manželkou byla Ivana Trumpová, rozená Zelníčková, narozená 20. února 1949 ve Zlíně v rodině architekta. V mládí se závodně věnovala lyžování a studovala Fakultu tělesné výchovy a sportu na Univerzitě Karlově. S Donaldem se rozvedli po patnácti letech manželství v roce 1992.
|
Zemřela Ivana Trumpová. První manželce Donalda Trumpa bylo 73 let
Druhou manželkou se stala Marla Maplesová, narozená 27. října 1963 v Georgii v USA. V 90. letech spolu žili a mají dceru Tiffany, narozenou v říjnu 1993. Marla je známá jako herečka, například ze seriálů Chůva k pohledání či Ve jménu našeho Pána nebo filmů Boeing 747 v ohrožení či Sám doma a bohatý: Vánoční přání. S Donaldem se rozvedli v roce 1999.
Současnou manželkou Donalda Trumpa je Melania Trumpová, narozená 26. dubna 1970 ve Slovinsku. K modelingu se dostala ještě v Evropě, později pokračovala ve Spojených státech, kde získala americké občanství. Vzali se v lednu 2005.
Donald Trump mladší (47 let)
Donald Trump ml.
Donald Trump mladší je nejstarším synem Donalda Trumpa a jeho první manželky Ivany. S manželkou Vanessou, bývalou modelkou, má celkem pět dětí.
K prarodičům z matčiny strany měl v dětství velmi blízko a díky nim ovládá plynně češtinu. Českou republiku naposledy navštívil v dubnu 2025.
V rodinné firmě Trump Organization působí jako výkonný viceprezident. V posledních letech se výrazně angažuje ve veřejném prostoru. Pravidelně vystupuje ve vlastním podcastu Triggered, kde komentuje aktuální politické dění a prezentuje zájmy rodiny Trumpových. V roce 2025 připustil, že do budoucna nevylučuje vlastní kandidaturu na prezidenta, i když se zatím nadále soustředí především na podnikání.
Kai Trumpová – golfistka, influencerka a obchodnice
Nejstarší Trumpova vnučka, letos 18letá Kai dostala jméno po prapradědečkovi, dánském jazzovém hudebníkovi Kaiu Ewansovi. Je talentovanou golfistkou a v roce 2026 nastoupí na University of Miami, kde bude hrát za ženský golfový tým. V letech 2022 a 2024 vyhrála klubový šampionát v Trump International Golf Club v Palm Beach. Na veřejnosti se výrazně zviditelnila v roce 2024 svým projevem na Republikánském národním sjezdu, kde podpořila dědečka. Kai je o rok starší než Barron, syn Donalda Trumpa a Melanie.
K říjnu 2025 má Kai 1,3 milionu odběratelů na YouTube, 2,5 milionu na Instagramu a 3,4 milionu sledujících na TikToku. Spustila také vlastní e-shop s mikinami s monogramem svých iniciál za 130 dolarů, propagační videa natočila přímo v Bílém domě.
Ivanka Trumpová (44 let)
Ivanka Trumpová
Ivanka Trumpová je druhorozeným potomkem Donalda Trumpa a jeho první manželky Ivany. Během otcova prvního prezidentského období působila jako poradkyně v Bílém domě a sehrála významnou roli v jeho kampani v roce 2016. Spolu se svými bratry se podílí na vedení rodinné firmy The Trump Organization.
Je provdaná za podnikatele, realitního magnáta a politického poradce Jareda Kushnera, jednoho z nejbližších spolupracovníků prezidenta Trumpa. Kvůli němu před svatbou konvertovala k judaismu.
|
Matka Ivany Trumpové oslavila 99. narozeniny. Vnučka Ivanka sdílela fotky z oslavy
Ivanka plynně hovoří anglicky a francouzsky. Češtinu ovládá na rozdíl od bratra Donalda pouze částečně. Profiluje se také jako zastánkyně práv žen, zejména v oblasti ekonomické soběstačnosti a pracovních příležitostí.
Eric Trump (41 let)
Eric Trump
Eric Trump je třetím dítětem bývalého prezidenta Donalda Trumpa a jeho první manželky Ivany. V rodinné firmě Trump Organization působí jako výkonný viceprezident společně se svými sourozenci.
Jeho manželka Lara Trumpová je bývalá televizní moderátorka a producentka.
Eric se zaměřuje na rozšiřování obchodních aktivit značky Trump, zejména v oblasti golfových resortů ve Spojených státech a v zahraničí.
|
Raketová kariéra Trumpovy snachy. Hvězdné Laře radila i rodačka ze Zlína
Kromě podnikání zastupuje rodinu Trumpových ve veřejném prostoru. Často vystupuje jako mluvčí během soudních řízení a mediálního tlaku, kterému rodina čelí. V říjnu 2025 vydal memoáry Under Siege, v nichž popisuje život v rodině Trumpových a tlak spojený s udržením politické i osobní integrity. Sám uvažuje také o prezidentské kandidatuře.
V roce 2006 založil Nadaci Erica Trumpa, která podporuje nevyléčitelně nemocné děti.
Tiffany Trumpová (32 let)
Tiffany Trumpová
Tiffany Trumpová je čtvrtým dítětem bývalého prezidenta Donalda Trumpa, její matkou je Marla Maplesová. Vyrůstala převážně v Kalifornii v péči matky a do rodinného byznysu ani do politické kariéry svého otce se výrazně nezapojila.
V roce 2016 absolvovala sociologii na Pensylvánské univerzitě. Veřejnosti je známá jen díky rodině Trumpových, v prezidentské kampani v roce 2016 vystoupila po boku otce a dalších členů rodiny.
V listopadu 2022 se provdala za podnikatele Michaela Boulose, pocházejícího z libanonsko-americké rodiny. Jeho otec vlastní konglomerát SCOA Nigeria, který v Nigérii ovládá obchodování od automobilů a stavebnin po potraviny a nápoje. Svatba se konala na Trumpově floridském sídle Mar-a-Lago.
Tiffany žije mimo veřejný i profesní život rodiny a na veřejnosti se objevuje především při rodinných akcích. Zaměřuje se na rodinu a soukromý život, v online prostoru má ale výraznou přítomnost, na Instagramu jí sledují téměř dva miliony uživatelů. Její příspěvky často obsahují fotografie dalších dědiců známých rodin, například Kennedyových.
Barron Trump (19 let)
Barron Trump
Barron Trump je pátým a nejmladším dítětem bývalého prezidenta Donalda Trumpa a jediným dítětem jeho třetí manželky Melanie Trumpové.
Během otcova prvního funkčního období žil převážně mimo veřejný zájem, i když se občas objevoval na oficiálních akcích po boku rodičů. Díky prarodičům z matčiny strany plynně ovládá slovinštinu.
V roce 2024 se podílel na otcově druhé prezidentské kampani, doporučil zaměřit se na mladé voliče prostřednictvím podcastů a influencerů na sociálních sítích. Jeho obdivovatelé u něho vyzdvihují aristokratické chování, které je v přímém rozporu s přízemností aktuálního prezidenta. Američané už dokonce pořizují trička s potiskem Barron for President in 2044.
|
Barron prezidentem v roce 2044? V USA si už všímají růstu vlivu Trumpova syna
V minulosti hrál jako záložník ve fotbalové akademii D.C. United. Měří 205 centimetrů, což z něj činí nejvyššího potomka Donalda Trumpa.