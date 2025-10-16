Synové a dcery Donalda Trumpa. Kdo je kdo v rodině prezidenta USA

Prezident Spojených států amerických Donald Trump (79) má po svém boku početnou rodinu. Dohromady má pět dětí, které si pořídil se třemi manželkami: Donalda mladšího, Ivanku, Erica, Tiffany a Barrona.
foto: AP

Donald Trump (14. června 1946) se oženil třikrát. Jeho první manželkou byla Ivana Trumpová, rozená Zelníčková, narozená 20. února 1949 ve Zlíně v rodině architekta. V mládí se závodně věnovala lyžování a studovala Fakultu tělesné výchovy a sportu na Univerzitě Karlově. S Donaldem se rozvedli po patnácti letech manželství v roce 1992.

Zemřela Ivana Trumpová. První manželce Donalda Trumpa bylo 73 let

Druhou manželkou se stala Marla Maplesová, narozená 27. října 1963 v Georgii v USA. V 90. letech spolu žili a mají dceru Tiffany, narozenou v říjnu 1993. Marla je známá jako herečka, například ze seriálů Chůva k pohledání či Ve jménu našeho Pána nebo filmů Boeing 747 v ohrožení či Sám doma a bohatý: Vánoční přání. S Donaldem se rozvedli v roce 1999.

Současnou manželkou Donalda Trumpa je Melania Trumpová, narozená 26. dubna 1970 ve Slovinsku. K modelingu se dostala ještě v Evropě, později pokračovala ve Spojených státech, kde získala americké občanství. Vzali se v lednu 2005.

Donald Trump mladší (47 let)

Donald Trump ml.

  • Datum narození: 31. prosince 1977
  • Povolání: podnikatel, politický komentátor
  • Rodinný stav: rozvedený, 2002-2018 ženatý s modelkou Vanessou Haydonovou
  • Děti: Kai Madison Trumpová (* 12. května 2007), Donald Trump III (* 18. února 2009)
    • Tristan Milos Trump (* 2. října 2011)
    • Spencer Frederick Trump (* 21. října 2012)
    • Chloe Sophia Trumpová (* 16. června 2014)

Donald Trump mladší je nejstarším synem Donalda Trumpa a jeho první manželky Ivany. S manželkou Vanessou, bývalou modelkou, má celkem pět dětí.

K prarodičům z matčiny strany měl v dětství velmi blízko a díky nim ovládá plynně češtinu. Českou republiku naposledy navštívil v dubnu 2025.

V rodinné firmě Trump Organization působí jako výkonný viceprezident. V posledních letech se výrazně angažuje ve veřejném prostoru. Pravidelně vystupuje ve vlastním podcastu Triggered, kde komentuje aktuální politické dění a prezentuje zájmy rodiny Trumpových. V roce 2025 připustil, že do budoucna nevylučuje vlastní kandidaturu na prezidenta, i když se zatím nadále soustředí především na podnikání.

Kai Trumpová a její otec Donald Trump Jr. na slavnostní akci před inaugurací Donalda Trumpa.

Donald Trump Jr. vystupuje na konferenci AmericaFest 2024 v Phoenixu

Donald Trump Jr. na pohřbu Ivany Trumpové (New York, 20. července 2022)

Kai Trumpová – golfistka, influencerka a obchodnice

Nejstarší Trumpova vnučka, letos 18letá Kai dostala jméno po prapradědečkovi, dánském jazzovém hudebníkovi Kaiu Ewansovi. Je talentovanou golfistkou a v roce 2026 nastoupí na University of Miami, kde bude hrát za ženský golfový tým. V letech 2022 a 2024 vyhrála klubový šampionát v Trump International Golf Club v Palm Beach. Na veřejnosti se výrazně zviditelnila v roce 2024 svým projevem na Republikánském národním sjezdu, kde podpořila dědečka. Kai je o rok starší než Barron, syn Donalda Trumpa a Melanie.

Kolekce oblečení Kai Trumpové se fotografovala v Bílém domě a jeho okolí. (2....
Kolekce oblečení Kai Trumpové se fotografovala v Bílém domě a jeho okolí. (2....
Trump a jeho vnučka Kai v hledišti golfového turnaje Ryder Cup na hřišti...

K říjnu 2025 má Kai 1,3 milionu odběratelů na YouTube, 2,5 milionu na Instagramu a 3,4 milionu sledujících na TikToku. Spustila také vlastní e-shop s mikinami s monogramem svých iniciál za 130 dolarů, propagační videa natočila přímo v Bílém domě.

Ivanka Trumpová (44 let)

Ivanka Trumpová

  • Datum narození: 30. října 1981
  • Povolání: podnikatelka, politička, modelka, módní návrhářka
  • Rodinný stav: od října 2009 je vdaná za Jareda Kushnera
  • Děti: Arabella Rose Kushner (* 17. července 2011), Joseph Frederick Kushner (* 14. října 2013) a Theodore James Kushner (* 27. března 2016)

Ivanka Trumpová je druhorozeným potomkem Donalda Trumpa a jeho první manželky Ivany. Během otcova prvního prezidentského období působila jako poradkyně v Bílém domě a sehrála významnou roli v jeho kampani v roce 2016. Spolu se svými bratry se podílí na vedení rodinné firmy The Trump Organization.

Je provdaná za podnikatele, realitního magnáta a politického poradce Jareda Kushnera, jednoho z nejbližších spolupracovníků prezidenta Trumpa. Kvůli němu před svatbou konvertovala k judaismu.

Matka Ivany Trumpové oslavila 99. narozeniny. Vnučka Ivanka sdílela fotky z oslavy

Ivanka plynně hovoří anglicky a francouzsky. Češtinu ovládá na rozdíl od bratra Donalda pouze částečně. Profiluje se také jako zastánkyně práv žen, zejména v oblasti ekonomické soběstačnosti a pracovních příležitostí.

Ivanka Trumpová na Kostarice (19. dubna 2025)

Ivanka Trumpová, její manžel Jared Kushner a děti Joseph, Theodore a Arabella ( 2016)

Eric Trump (41 let)

Eric Trump

  • Datum narození: 6. ledna 1984
  • Povolání: podnikatel, televizní moderátor
  • Rodinný stav: od roku 2014 je jeho chotí Lara Trumpová
  • Děti: Eric „Luke“ Trump (* 12. září 2017), Carolina Dorothy Trump (* 19. srpna 2019)

Eric Trump je třetím dítětem bývalého prezidenta Donalda Trumpa a jeho první manželky Ivany. V rodinné firmě Trump Organization působí jako výkonný viceprezident společně se svými sourozenci.

Jeho manželka Lara Trumpová je bývalá televizní moderátorka a producentka.

Eric se zaměřuje na rozšiřování obchodních aktivit značky Trump, zejména v oblasti golfových resortů ve Spojených státech a v zahraničí.

Raketová kariéra Trumpovy snachy. Hvězdné Laře radila i rodačka ze Zlína

Kromě podnikání zastupuje rodinu Trumpových ve veřejném prostoru. Často vystupuje jako mluvčí během soudních řízení a mediálního tlaku, kterému rodina čelí. V říjnu 2025 vydal memoáry Under Siege, v nichž popisuje život v rodině Trumpových a tlak spojený s udržením politické i osobní integrity. Sám uvažuje také o prezidentské kandidatuře.

V roce 2006 založil Nadaci Erica Trumpa, která podporuje nevyléčitelně nemocné děti.

Eric Trump na pohřbu Ivany Trumpové (New York, 20. července 2022)

Donald Trump junior a Eric Trump (28. února 2017)

Donald Trump Jr. a jeho manželka Vanessa (Washington, 30. dubna 2016)

Tiffany Trumpová (32 let)

Tiffany Trumpová

  • Datum narození: 13. října 1993
  • Povolání: influencerka, modelka, zpěvačka
  • Rodinný stav: od roku 2022 je vdaná za Michaela Boulose
  • Děti: Alexander Trump Boulos (* 15. května 2025)

Tiffany Trumpová je čtvrtým dítětem bývalého prezidenta Donalda Trumpa, její matkou je Marla Maplesová. Vyrůstala převážně v Kalifornii v péči matky a do rodinného byznysu ani do politické kariéry svého otce se výrazně nezapojila.

V roce 2016 absolvovala sociologii na Pensylvánské univerzitě. Veřejnosti je známá jen díky rodině Trumpových, v prezidentské kampani v roce 2016 vystoupila po boku otce a dalších členů rodiny.

V listopadu 2022 se provdala za podnikatele Michaela Boulose, pocházejícího z libanonsko-americké rodiny. Jeho otec vlastní konglomerát SCOA Nigeria, který v Nigérii ovládá obchodování od automobilů a stavebnin po potraviny a nápoje. Svatba se konala na Trumpově floridském sídle Mar-a-Lago.

Tiffany žije mimo veřejný i profesní život rodiny a na veřejnosti se objevuje především při rodinných akcích. Zaměřuje se na rodinu a soukromý život, v online prostoru má ale výraznou přítomnost, na Instagramu jí sledují téměř dva miliony uživatelů. Její příspěvky často obsahují fotografie dalších dědiců známých rodin, například Kennedyových.

Tiffany Trumpová a její manžel Michael Boulos (10. února 2024)

Tiffany Trumpová (Londýn, 28. července 2014)

Tiffany a Ivanka Trumpovy (Washington, 20. ledna 2017)

Barron Trump (19 let)

Barron Trump

  • Datum narození: 20. března 2006
  • Studium: Stern School of Business

Barron Trump je pátým a nejmladším dítětem bývalého prezidenta Donalda Trumpa a jediným dítětem jeho třetí manželky Melanie Trumpové.

Během otcova prvního funkčního období žil převážně mimo veřejný zájem, i když se občas objevoval na oficiálních akcích po boku rodičů. Díky prarodičům z matčiny strany plynně ovládá slovinštinu.

V roce 2024 se podílel na otcově druhé prezidentské kampani, doporučil zaměřit se na mladé voliče prostřednictvím podcastů a influencerů na sociálních sítích. Jeho obdivovatelé u něho vyzdvihují aristokratické chování, které je v přímém rozporu s přízemností aktuálního prezidenta. Američané už dokonce pořizují trička s potiskem Barron for President in 2044.

Barron prezidentem v roce 2044? V USA si už všímají růstu vlivu Trumpova syna

V minulosti hrál jako záložník ve fotbalové akademii D.C. United. Měří 205 centimetrů, což z něj činí nejvyššího potomka Donalda Trumpa.

Syn prezidentského páru Barron Trump má podle fanoušků aristokratické chování.

Syn Donalda Trumpa, Barron Trump přichází na bohoslužbu v kostele svatého Jana. (20. ledna 2025)

Donald Trump oslavil své vítězství s manželkou Melanií a synem Barronem. (9. listopadu 2016)

16. října 2025  10:55

16. října 2025  10:06

