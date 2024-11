Lístky na StarDance Tour vzali fanoušci útokem, většinu představení vyprodali

„StarDance je už osmnáct let fenoménem televizní zábavy a rychlost, s jakou si lidé zakoupili vstupenky na jednotlivé večery, jen potvrzuje, že rozhodnutí vyjet s tímto pořadem na cesty a vyslyšet tak mnohá přání, bylo naprosto správné. Za přízeň diváků a jejich věrnost StarDance musím co nejupřímněji poděkovat,“ těšil se ze zájmu fanoušků generální ředitel České televize Jan Souček. Dodal také, že ČT už jedná o přidávání odpoledních představení.

Představeními bude diváky provádět tradiční moderátorská dvojce Tereza Kostková a Marek Eben. Ti StarDance uvádějí už od prvního ročníku v roce 2006.

„Na účinkování v rámci StarDance Tour se samozřejmě těším, protože to pro mě bude zcela nová zkušenost. Jsem totiž zvyklý spíše na komorní sály a příští podzim nás budou čekat velké sportovní haly. Ale odpadne značná míra stresu, která patří k přímým televizním přenosům. Ne, že by tedy velká hala moderátora nestresovala, to ano, ale jinak,“ komentoval turné Eben, který bude společně s Kostkovou také vyhlašovat královny a krále tanečního parketu.

„Porota bude hodnotit, diváci hlasovat, ale na rozdíl od televizních přenosů pouze o vítězi večera,“ dodal.

Na StarDance Tour se těší i Kostková. „Diváky i nás čeká show, která bude mít velice blízko k divadelnímu představení a divadlo mám osobně velice ráda,“ uvedla.

StarDance Tour se uskuteční v šesti krajských městech a začne koncem září v Karlových Varech, kde je stejně jako v Ostravě, Brně, Liberci a Pardubicích a v Praze. Na pražský koncert v O2 aréně mohou zájemci pořídit lístky od soboty 16. listopadu.