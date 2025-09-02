Dvouhlavá siamská dvojčata vyfotili s miminkem. Tají, jestli je jejich

  11:30
Čtyřiatřicetiletá siamská dvojčata Abby a Brittany Henselovy se proslavila v roce 1996 v talk show Oprah Winfreyové. Rodačky z americké Minnesoty nyní vyfotili na veřejnosti s miminkem. Sestry, ani Abbyin manžel Josh Bowling však zatím neprozradili, zda je dítě jejich.
Abby a Brittany Henselovy v Delanu v Minnesotě (6. dubna 2024)

Abby a Brittany Henselovy v Delanu v Minnesotě (6. dubna 2024) | foto: Profimedia.cz

Abby a Brittany Henselovy s miminkem v Arden Hills v Minnesotě (15. srpna 2025)
Abby Henselová
Abby Henselová
Abby Henselová
Fotografové zachytili Abby a Brittany poblíž školy v Minnesotě, jak nesou dětskou autosedačku s miminkem. Siamská dvojčata tam pracují jako učitelky páté třídy. Miminko vybrala z autosedačky a vzala ho do školy. Fotografie získal deník The U.S. Sun.

Abby a Brittany se ukázaly s miminkem na veřejnosti již na začátku srpna. Od té doby se spekuluje, že se staly matkou. Otcem by mohl být manžel Abby, veterán americké armády a registrovaný zdravotní bratr Josh Bowling. Sestry zatím veřejně nekomentovaly, zda je miminko jejich. Ani manžel Abby se k situaci zatím nevyjádřil.

Abby a Brittany Henselovy s miminkem v Arden Hills v Minnesotě (15. srpna 2025)

Abby si vzala Joshe Bowlinga v roce 2021, o sňatku se však lidé dozvěděli později. Zprávy o manželství se začaly psát až v březnu 2024, kdy server Today získal dokumenty potvrzující, že obřad proběhl. Dvojčata se pak s momenty ze svatby podělila také s fanoušky na sociálních sítích.

Josh Bowling má z prvního manželství dceru Isabellu, pro kterou se Abby stala nevlastní maminkou.

Sestry jsou dicefalická parapagická dvojčata — mají dvě hlavy, ale sdílejí jedno tělo. Abby ovládá pravou paži a nohu, Brittany zase levou část těla.

Dvojčata poprvé vystoupila v talk show Oprah Winfreyové v roce 1996. Mají také vlastní reality show s názvem Abby & Brittany (2012), která sledovala jejich životní cestu — od dokončení vysoké školy, přes cestování po Evropě, až po začátek jejich současné učitelské kariéry.

