Dvouhlavá siamská dvojčata vyfotili s miminkem. Tají, jestli je jejich

Fotografové zachytili Abby a Brittany poblíž školy v Minnesotě, jak nesou dětskou autosedačku s miminkem. Siamská dvojčata tam pracují jako učitelky páté třídy. Miminko vybrala z autosedačky a vzala ho do školy. Fotografie získal deník The U.S. Sun.
Abby a Brittany se ukázaly s miminkem na veřejnosti již na začátku srpna. Od té doby se spekuluje, že se staly matkou. Otcem by mohl být manžel Abby, veterán americké armády a registrovaný zdravotní bratr Josh Bowling. Sestry zatím veřejně nekomentovaly, zda je miminko jejich. Ani manžel Abby se k situaci zatím nevyjádřil.
Abby si vzala Joshe Bowlinga v roce 2021, o sňatku se však lidé dozvěděli později. Zprávy o manželství se začaly psát až v březnu 2024, kdy server Today získal dokumenty potvrzující, že obřad proběhl. Dvojčata se pak s momenty ze svatby podělila také s fanoušky na sociálních sítích.
Josh Bowling má z prvního manželství dceru Isabellu, pro kterou se Abby stala nevlastní maminkou.
Sestry jsou dicefalická parapagická dvojčata — mají dvě hlavy, ale sdílejí jedno tělo. Abby ovládá pravou paži a nohu, Brittany zase levou část těla.
Dvojčata poprvé vystoupila v talk show Oprah Winfreyové v roce 1996. Mají také vlastní reality show s názvem Abby & Brittany (2012), která sledovala jejich životní cestu — od dokončení vysoké školy, přes cestování po Evropě, až po začátek jejich současné učitelské kariéry.