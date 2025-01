Rozpaky kuchaře Svatopluka slaví čtyřicátiny. Pro Dvořáka byl seriál osudný

Na první pohled se může zdát, že světová výstava EXPO v Montrealu a seriál Rozpaky kuchaře Svatopluka nemají pranic společného. Opak je ale pravdou.

Právě na výstavě byl totiž vůbec poprvé představen Činčerův Kinoautomat. Tedy „vynález“, který přerušil aktuální pořad a nechal diváka rozhodnout, jakým způsobem bude děj pokračovat. Tenkrát snad nebylo filmaře, jenž by nebádal, jak tuto revoluční myšlenku použít. Jako první ji dokázal k dokonalosti přivést scenárista Jaroslav Dietl (†56).

V kuchyni vládl amatér

U natáčení samozřejmě nemohl chybět ani „otec myšlenky“ Radúz Činčera (†75). Tvrdě ale narazil na režimní zákaz, který mu jakoukoli pracovní činnost zakazoval. Nepomohl ani návrh, že by pracoval bez nároku na honorář. Byl nežádoucí a na to byly všechny síly krátké.

Úplně vzdát se ale nehodlal. Chtěl, aby po něm byla v Rozpacích kuchaře Svatopluka aspoň malá stopa. U tehdejšího vedení Československé televize si proto prosadil, že hlasatelka, která na seriál diváky lákala, řekla, že je založen na principu jeho patentovaného vynálezu. Nadšení mu však dlouho nevydrželo, to bychom ale předbíhali...

Josef Dvořák v seriálu Rozpaky kuchaře Svatopluka (1984)

Faktem zůstává, že jeho přání bylo posledním detailem, aby režisér František Filip (†91) s Dietlem dostali v roce 1984 pro revoluční projekt zelenou.

Do hlavní role kuchaře hledali herce, který má neotřelý obličej a velké nadání pro komedii. Hned na první dobrou jim padl do oka Josef Dvořák (82), známý výborným výkonem v seriálech Návštěvníci nebo Hop – a je tu lidoop. O obsazení seriálu se ale rozhodovalo na poslední chvíli.

Josef Dvořák dostal scénář na třináct dílů a jen si ho zběžně prolistoval, na víc nebyl čas. Ale režisér Filip a scenárista Dietl byli dostatečnou zárukou kvality. S oběma pány se herec sešel a požádal je, zda by si mohl na text trochu sáhnout a upravit si ho, jak se říká, do pusy. Oni souhlasili, a tak nebylo co řešit.

„Co si budeme povídat, dostat roli z kuchařského prostředí, to se člověk na rozdíl třeba od rolí někde v dolech či hutích, nemusí moc rozmýšlet,“ říká Dvořák. „Hned jsem je upozorňoval, že vařit neumím. František Filip řekl, že to ale není vůbec potřeba, že od toho tam budou profesionální kuchaři. Prý to udělá tak, že nikdo nebude vědět, kdo je u plotny. Jednoho dne ale obrátil. Nakonec jsem ho přesvědčil, že bude stačit, když budu obracet palačinky.“

Za plného provozu

Režisér Filip odmítl kuchyňský provoz stavět někde v ateliéru. Chtěl točit v reálné kuchyni, aby všechno vypadalo autenticky. Proto se natáčelo za plného provozu v kuchyni Grandhotelu Moskva, tedy v dnešním hotelu Pupp v Karlových Varech.

Josef Dvořák vzpomíná, že to bylo jedno z nejhezčích natáčení. Bydlel v hotelovém pokoji, ráno vstal, sjel výtahem o tři patra níž a hned byl v práci – v hotelové kuchyni.

Karel Augusta v seriálu Rozpaky kuchaře Svatopluka (1984)

Pracovní doba byla naprosto úžasná. Točit se začínalo kolem 11. hodiny, tedy v době, kdy se začaly připravovat obědy, a kolem 14. hodiny, kdy už bylo po obědech, se končilo.

Další scény pak vznikaly v noci, když už byl v hotelu klid. Hercům vycházeli vstříc i kuchaři, kteří za ně vše ochotně a rádi dělali. „Záběry, kde jsou krásně vidět geniální a zručné kousky, například při krájení cibule a zeleniny, jak u toho ten nůž nádherně cvaká, tam nebyly moje ruce,“ s úsměvem dodává Josef Dvořák.

Blikotavé hlasování

Hnací silou Rozpaků nebyl ani tak děj, jako interaktivita. Diváci si totiž mohli sami určovat, jakým směrem se bude dál odehrávat. Natočeny byly proto vždy dvě varianty, o něž následně fanoušci hlasovali. Kromě komparzu ve studiu na Kavčích horách mohli hlasovat i diváci na pražském sídlišti.

Při hlasování lidé doma rozsvěcovali a zhasínali světla. Podle okamžitých změn na počítadle pak pracovník pražské energetiky usuzoval, kolik diváků bylo asi pro a kolik proti. Ovšem děj to ve výsledku pozměnilo jen nepatrně.

„Energetici nám hru se žárovkami zprvu rozmlouvali, ale byla to jen taková hra. Lidi to bavilo a líbilo se jim to,“ říkal František Filip.

Ovšem zcela jiného názoru byl autor prvotního nápadu Činčera. „Když viděl první díl, byl zděšený. Rozhodl se proto, že už nechce být s ničím takovým spojován,“ líčí jeho dcera Alena.

Prázdniny

Natáčení bylo pro herce skoro jako prázdniny. Režisér byl na ně hodný, a tak se seriál natáčel v poklidné atmosféře bez stresu. Sešla se tam také výborná parta. Herečky Kateřina Macháčková, Jana Paulová či Dagmar Havlová (tenkrát Veškrnová), staří bardi Josef Bláha, Vlastimil Brodský, Josef Somr nebo Robert Vrchota.

Jiřina Bohdalová a Josef Somr v seriálu Rozpaky kuchaře Svatopluka (1984)

S ním představitel Kuřátka po natáčení často sedával, a vyptával se ho, jaké to bylo, být ženským idolem. „Chtěl jsem od něj nabrat nějaké zkušenosti a finty... On říkával: Pepíčku, to byla nádhera, nám ženský padaly větracím okýnkem dovnitř.“

Jedinou nevýhodou bylo, že za dobu natáčení téměř každý z herců přibral, což měli na svědomí tamní cukráři. Pokaždé, když něco dopekli, nabízeli všem, že musí ochutnat.

Osudové setkání

I když obrovské nadání pro kumšt se Josefu Dvořákovi upřít nedá, měl po třech rozvodech problémy sám se sebou. Mnohdy tak na plac docházel po proflámovaném večeru.

Ztrácel důvěru sám v sebe a žal utápěl v alkoholu. Možná měl během natáčení dokonce nakročeno dostat se do spárů alkoholizmu stejně jako mnoho jeho kolegů, nebýt asistentky seriálu Jarmily (81). Okamžitě mezi nimi přeskočila jiskra.

Jája Dvořáková a Josef Dvořák

„Začal jsem zjišťovat, že se nemůže jednat o náhodu. Oba jsme narozeni ve znamení Býka, Jája přesně o rok a den později. Máme stejný monogram, JD, a na pravé ruce jizvu,“ pyšní se herec. Na place tak vznikla láska, která trvá dodnes.