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Talent, kokain, skandály. Pak zažil Robin Williams zlom, přišla nouze a temné myšlenky

Tomáš Mrzena
  17:00

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Robin Williams na snímku z roku 2010 | foto: Profimedia.cz

Herec Robin Williams měl pověst milého chlapíka s bezelstným výrazem malého dítěte a bezbřehým smyslem pro humor. Pod touto slupkou se ale skrývalo rozervané nitro a skandální soukromý život.

Navštěvoval prestižní hereckou školu, ale jednoho dne mu profesor doporučil, aby se s dalším studiem neobtěžoval. Byla to pochvala jako hrom. „Už vás nemám co učit, jen tu plýtváte talentem, běžte ho raději předvádět lidem,“ řekl mu tehdy. Robin měl neuvěřitelný dar improvizace, obrovskou fantazii a uměl dokonale imitovat hlasy a gesta. Ve všem se cvičil od útlého dětství. Pravda, nedobrovolně.

Proslul i jeho kousek, kdy v přestrojení za lékaře pronikl do nemocnice, kde ležel po pádu z koně jeho ochrnutý kamarád.

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