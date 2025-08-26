Z bezdomovkyně milionářkou. Mladou pornohvězdu zvou na hollywoodské sex party

Autor:
  11:00
Pornohvězda Molly Little (22) dřív neměla ani na bydlení a teď vydělává 4 miliony korun měsíčně. Začala prodávat sama sebe na OnlyFans a nyní je vyhledávanou pornohvězdou a platí jí za účast na hollywoodských sex party.

Na OnlyFans, z pornofilmů a dalších akcí vydělává bývalá bezdomovkyně v přepočtu přes 4 miliony korun měsíčně. Její největší sponzor jí za loňský rok dal v přepočtu přes 6 milionů korun. „Je ženatý. Pracuje ve financích. Mluvíme spolu každý den, pořád,“ uvedla Molly Little pro New York Post.

Molly Little na předávání cen za pornografii (2025)
Molly Little na předávání cen za pornografii (2024)
Stella Luxx, Steph Tolev a Molly Little na předávání cen za pornografii (2025)
Molly Little
5 fotografií

Až do devatenácti let přitom neměla ani účet na sociálních sítích a žila se svou matkou a babičkou v azylovém domě. Začala pracovat jako servírka a peníze, které vydělala, investovala do kurzů tance u tyče.

„Opravdu mě bavilo vystupování a umění a rozhodla jsem se, že své dovednosti zkusím uplatnit v klubu,“ říká.

Tančení u tyče jí umožnilo dostat se z azylového domu. „Bylo to trochu šílené, protože jsem vždycky trpěla sociální úzkostí. Měla jsem strach se před lidmi odhalit. Ale práce v klubu mě donutila se otevřít a naučit se mluvit s lidmi,“ říká pornohvězda, která se pak rozhodla vstoupit do pornoprůmyslu, kde by dle svých slov měla větší jistotu výdělku. Kromě toho si založila profil na OnlyFans a brzy ji začali zvát na hollywoodské sex party, kde dostává v přepočtu přes 80 tisíc korun za účast.

„Účastní se toho široká škála lidí. Od celebrit po obyčejné lidi z korporátního světa, dívky jako já, které mají vášeň pro vystupování. A je tam spousta swingers,“ vysvětlila.

Byl to zábavný den, říká hvězda OnlyFans. Po sexu s 583 muži musela do nemocnice

Sama to nepovažuje za orgie, ale show. „Je to spíš představení, pečlivě připravené s rekvizitami a světly. Je to rozhodně show,“ říká.

S randěním v osobním životě má ovšem problémy. Muži ji prý na veřejnosti poznávají, ale stydí se ji oslovit, dokud nejsou opilí.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

Syn Tomia Okamury se oženil. Romantická svatba se konala na zámku v Rakousku

Ruy Okamura se oženil. Svou dlouholetou partnerku Kristínu Krafčíkovou si třicetiletý režisér vzal na romantickém zámku Haggenberg v Rakousku. Na veselce nechyběli ani hosté z herecké branže, mezi...

Jak vypadá v 53 letech sexy plavčice z Pobřežní hlídky Carmen Electra?

Herečka Carmen Electra, rodným jménem Tara Leigh Patricková, byla v 90. letech ztělesněním pojmu „it girl“. Fotila nahé fotky, hrála plavčici v seriálu Pobřežní hlídka, pózovala pro Playboy a stala...

Veronika Khek Kubařová si plní životní sen o mateřství. Narodil se jí chlapeček

Herečka Veronika Khek Kubařová (38) už před lety říkala, že být matkou je její životní sen. Ten se jí tedy nyní konečně splnil. S divadelním režisérem Pavlem Khekem (46) přivítali na světě syna.

Daniel Krejčík potvrdil svatbu s ředitelem školy. Herec si vzal i jeho příjmení

Herec Daniel Krejčík se na sociálních sítích pochlubil novinkou. Vzal si svého přítele Jiřího Vymětala. Kromě fotky a termínu svatby, která byla už 8. srpna, prozradil, že má nové příjmení.

Kluse je mi lidsky líto, ale reagovat jsem musel, řekl u soudu žalovaný expert

Krajský soud v Praze začal ve čtvrtek projednávat odvolání ve sporu mezi zpěvákem Tomášem Klusem a bezpečnostním expertem Milanem Mikuleckým. U první instance vysoudil zpěvák od experta omluvu za...

Z bezdomovkyně milionářkou. Mladou pornohvězdu zvou na hollywoodské sex party

Pornohvězda Molly Little (22) dřív neměla ani na bydlení a teď vydělává 4 miliony korun měsíčně. Začala prodávat sama sebe na OnlyFans a nyní je vyhledávanou pornohvězdou a platí jí za účast na...

26. srpna 2025

Macaulay Culkin slaví 45. narozeniny. Dodnes lituje, že odmítl jednu roli

Macaulay Culkin, známý především z kultovního filmu Sám doma, přiznal, že jedna z jeho největších profesních chyb přišla během jeho „teenagerského důchodu“ v 90. letech. V té době si dopřával několik...

26. srpna 2025  9:28

Díky injekcím zhubla 14 kilo. Cítím se skvěle, říká Serena Williamsová

Bývalá tenistka Serena Williamsová (43) za poslední dobu hodně zhubla. Prozradila, že za jejím úspěchem stojí užívání injekcí GLP-1, díky kterým už shodila přes čtrnáct kilo. Jak sama říká, nyní se...

26. srpna 2025

Daniel Krejčík potvrdil svatbu s ředitelem školy. Herec si vzal i jeho příjmení

Herec Daniel Krejčík se na sociálních sítích pochlubil novinkou. Vzal si svého přítele Jiřího Vymětala. Kromě fotky a termínu svatby, která byla už 8. srpna, prozradil, že má nové příjmení.

25. srpna 2025  21:57

Ústup slávy nesl těžce. Tým jako Gott? To se Karolovi nelíbilo, říká první žena Duchoně

Premium

Měl našlápnuto stát se slovenským Karlem Gottem, dokonce se říkalo, že má lepší hlas. Jenže žil až příliš rychle a neunesl slávu. Než dokázal zpěvák Karol Duchoň (1950–1985) vystoupat k úplným...

25. srpna 2025

„Agenta 007 nebude hrát skotský dělník.“ Roli dostal Connery autorovi navzdory

Premium

Natíral rakve, málem hrál fotbal za slavný Manchester United a pokoušel se prorazit jako kulturista. Až pak zaujal Sean Connery lidi od filmu. Ale hezky popořádku.

25. srpna 2025

Odchody někdy bývají těžké, říká Krejčík k rozlučce se zámkem a Stropnickým

Přestože se rozešli, objevovali se bok po boku v rámci divadla na zámku v Osečanech. Herec Daniel Krejčík ale hrál v Kalifornské mlze s expartnerem Matějem Stropnickým naposledy. Rozloučil se také se...

25. srpna 2025  13:15

Figura v plavkách i plný dekolt. Lucie Borhyová ukázala sexy fotky z dovolené

Moderátorka Lucie Borhyová (47) se na sociálních sítích pochlubila fotkami z dovolené. Fanoušků se zeptala, jaký snímek by si vybrali jako pohled. Na některých pózuje jen v plavkách, na jiných si...

25. srpna 2025  12:06

Říkali, že nám to nevydrží, vzpomíná Zeta-Jonesová. S Douglasem jsou 25 let

Když se v roce 2000 velšská herečka Catherine Zeta-Jonesová provdala za hollywoodskou legendu Michaela Douglase, málokdo věřil, že jejich vztah vydrží. Nejen kvůli věkovému rozdílu pětadvaceti let,...

25. srpna 2025  9:35

Aneta Krejčíková přišla o podstatnou část příjmu. Dá se to zvládnout, říká

Z jednoho seriálu odešla a do druhého vstoupila. Tím bývalým je dnes pro ni Ulice, tím novým jsou Milionáři. Odchodem z projektu, který ji a její dvě děti léta živil, se změní hereččiny finanční...

25. srpna 2025

Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu

Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...

Věřím v sílu myšlenky, říká charismatická herečka Helena Dvořáková

Když v roce 2017 zmizela ze zraku veřejnosti, málokdo tušil proč. „Tehdy jsem vážně onemocněla. Až mnohem později jsem si uvědomila, že nemoc byla mojí cestou ke štěstí,“ uvádí v rozhovoru pro nové...

25. srpna 2025

Máme nový socík. Vytrácí se poslušnost a hierarchie, říká Zdeněk Pohlreich

Premium

Je to sedmnáct let, co natočil první díly pořadu Ano, šéfe! Po několika úspěšných sériích skončil, teď se vrací s novými díly. On je stejný, ale svět se mezitím hodně změnil.

24. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.