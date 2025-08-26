Na OnlyFans, z pornofilmů a dalších akcí vydělává bývalá bezdomovkyně v přepočtu přes 4 miliony korun měsíčně. Její největší sponzor jí za loňský rok dal v přepočtu přes 6 milionů korun. „Je ženatý. Pracuje ve financích. Mluvíme spolu každý den, pořád,“ uvedla Molly Little pro New York Post.
Až do devatenácti let přitom neměla ani účet na sociálních sítích a žila se svou matkou a babičkou v azylovém domě. Začala pracovat jako servírka a peníze, které vydělala, investovala do kurzů tance u tyče.
„Opravdu mě bavilo vystupování a umění a rozhodla jsem se, že své dovednosti zkusím uplatnit v klubu,“ říká.
Tančení u tyče jí umožnilo dostat se z azylového domu. „Bylo to trochu šílené, protože jsem vždycky trpěla sociální úzkostí. Měla jsem strach se před lidmi odhalit. Ale práce v klubu mě donutila se otevřít a naučit se mluvit s lidmi,“ říká pornohvězda, která se pak rozhodla vstoupit do pornoprůmyslu, kde by dle svých slov měla větší jistotu výdělku. Kromě toho si založila profil na OnlyFans a brzy ji začali zvát na hollywoodské sex party, kde dostává v přepočtu přes 80 tisíc korun za účast.
„Účastní se toho široká škála lidí. Od celebrit po obyčejné lidi z korporátního světa, dívky jako já, které mají vášeň pro vystupování. A je tam spousta swingers,“ vysvětlila.
|
Byl to zábavný den, říká hvězda OnlyFans. Po sexu s 583 muži musela do nemocnice
Sama to nepovažuje za orgie, ale show. „Je to spíš představení, pečlivě připravené s rekvizitami a světly. Je to rozhodně show,“ říká.
S randěním v osobním životě má ovšem problémy. Muži ji prý na veřejnosti poznávají, ale stydí se ji oslovit, dokud nejsou opilí.