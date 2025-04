Druhá nejlepší věc po mateřství, říká o letu do vesmíru zpěvačka Katy Perry

Katy Perry se do vesmíru vydala se snoubenkou amerického miliardáře Jeffa Bezose Lauren Sanchezovou, televizní moderátorkou Gayle Kingovou, leteckou inženýrkou NASA Aisha Bowe, vědeckou pracovnicí Amandou Nguyenovou a filmařkou Kerianne Flynnovou.

Posádková mise odstartovala v texaské poušti a let trval zhruba deset minut. Již před cestou popová hvězda žertovala, že bude ve vesmíru zpívat, ale o výběru písně pomlčela.

Gayle Kingová ovšem později prozradila, že Perry zazpívala What A Wonderful World od Louise Armstronga. „Pořád jsme ji žádaly, aby zpívala, a ona nechtěla. Všechny jsme říkaly: Zpívej Roar, zpívej Firework. Ona na to: Není to o mně, chtěla jsem mluvit o světě. Není to hezké?“ dodala novinářka.

„Tuhle píseň jsem už v minulosti nazpívala a někdo nade mnou to zřejmě tak zařídil, protože jsem tenkrát netušila, že se jednoho dne rozhodnu zazpívat kousek téhle písně ve vesmíru,“ řekla Katy Perry. „Není to o mně, není to o zpívání mých písní, je to o kolektivní energii tam. Je to o nás, je to o vytváření prostoru pro budoucí ženy, o zabírání místa a sounáležitosti. Je to o tomto úžasném světě, který vidíme přímo tam venku, a dokážeme ho ocenit. “

Vesmírný zážitek si zpěvačka nemohla vynachválit. „Tahle zkušenost je pro mě druhá nejlepší věc po mateřství. Proto pro mě bylo těžké odejít, protože právě na Zemi zůstali všichni, které miluji. Musela jsem se odevzdat a věřit, že se o mě vesmír postará a ochrání mě, a také mou rodinu, mou dceru,“ prohlásila Perry, která po návratu při odchodu z lodi zvedla k nebi kopretinu.

katyperry Happy International Day of Human Space Flight Forever in awe of the Universe and it’s alignment ✨ oblíbit sdílet odpovědět uložit

„Jsem plná energie z toho, že jsem dostala dar být matkou a letět do vesmíru, je to neuvěřitelné,“ dodala s tím, že chtěla být vzorem odvahy, důstojnosti a nebojácnosti.

Jak Katy Perry, tak Gayle Kingová po návratu políbily zem. Manželka Orlanda Blooma se mohla znovu setkat s jejich společnou dcerou Daisy, dále s maminkou a sestrou.

Cesta do vesmíru byla jednatřicátým letem raketové lodi New Shepard a jedenáctým letem této technologické společnosti. Byl to také první let s ryze ženskou posádkou od roku 1963.

Na místě odletu se objevila i Kris Jennerová, Khloe Kardashianová nebo Oprah Winfreyová. S přáteli a rodinnými příslušníky se tak sešli na místě startu, aby oslavili historický let.