Mamka nás chtěla Ježíškovi vrátit, vtipkují dvojčata narozená na Štědrý den

Jiří Brožík o narozeninách a Ježíškovi

CO NÁM VYPRÁVĚLA MAMINKA

Že jsme se narodili dřív, zrovna na Štědrý den, a že se nás nejdřív snažila tomu Ježíškovi vrátit, ale on už nás nechtěl, tak si nás nechala.

KDY DOSTÁVÁME DÁRKY

Narozeniny slavíme o den dřív. Je to takhle hezké a máme se s bráchou dobře, protože nejdřív dostaneme jedny dárky, ty k narozeninám, a druhý den zase jiné dárky, ale ty už nám přináší pod stromeček Ježíšek.

Jiří Brožík Jiří (vlevo) a jeho dvojče Vojtěch Poslední Magazín DNES před Vánocemi si říká o netradiční dvojici. Našli jsme dvojčata, která se narodila na Štědrý den. Maminka Alena měla termín kolem 5. ledna, jenže kluci si pospíšili. Krátce po poledni se narodil Jiří, čtvrthodinku po něm Vojtěch. Tatínek byl u porodu, ale od podvečera už čekal doma s prvorozenou, o čtyři roky starší dcerou Zuzanou na Ježíška.

NÁŠ ŠTĚDRÝ DEN

To je úplně nejlepší den v celém roce! Začíná normálně, ale jak postupuje, pouštíme si lodičky a taky koledy z mobilu, pak si chvilku povídáme a potom už čekáme v pokojíčku a jsme potichu, abychom slyšeli, jak Ježíšek zazvoní. Já jsem připravený hned vystartovat a běžet otevírat dárky.

JAK PÍŠEME JEŽÍŠKOVI

Už jsme mu psali asi před týdnem nebo dřív. Dopisy píšeme každý zvlášť. Pak jsme je dali za okno, já se tam běžel ráno podívat a Ježíšek si je vzal hned první noc.

(Vojta: U jedné kamarádky byl Ježíšek dokonce dvakrát, protože napsala dva dopisy. Nejdřív jeden a potom druhý, protože chtěla ještě něco navíc.)

MŮJ SEZNAM PŘÁNÍ

Napsal jsem si o parkurovou koloběžku. A o takový zvláštní magnet, na který připevníš lano, máš k tomu rukavice a házíš to do řeky. Magnet ti něco vyloví, nějakou kovovou věc. A přál jsem si i další dárky, třeba Lego EV3, to si můžeš postavit hada, ještěra, robota nebo psa a normálně ti to jezdí.

(Vojta: To chci taky. A bezdrátová sluchátka a ještě oblečení s nápisy a obrázky od jednoho youtubera – mikinu, kalhoty, tričko, čepici. Napsal jsem si ještě o další věci, ale teď si na ně nemůžu vzpomenout.)

PROČ JEŽÍŠEK NIC NEKUPUJE

Ježíšek si přečte všechny dětské dopisy a musí si zapamatovat, co kdo chce. O Štědrém večeru přiletí do baráku a všechny ty dárky vykouzlí! Ještě je popíše, co komu patří, zazvoní a letí do dalšího baráku.

KDO MÁ LEPŠÍ VYSVĚDČENÍ

Já dostal ve druhé třídě samé jedničky a jenom dvě dvojky, ale nepamatuju si, z čeho byly.

(Vojta: Takže já to měl lepší – samé jedničky a jenom jednu dvojku z češtiny.)

PROČ NESEDÍME VE TŘÍDĚ SPOLU

My spolu ve škole ještě nikdy neseděli, ani v první třídě. Protože paní učitelka ví, že spolu zlobíme. Vojta sedí úplně vzadu a já úplně vpředu u okna. Vedle mě je jedna holka a za mnou je další holka.

(Vojta: Mně to není líto, že nejsme vedle sebe, já rád sedím s jedním kamarádem.)

Vojtěch Brožík o Vánocích a bratrovi

JAKOU MÁME VÝHODU

Je skvělé, že jsme se narodili právě na Štědrý den, protože teď můžeme mít velkou radost, že těch dárku máme hodně. Je to o to větší zábava a taky je to docela srandovní.

Vojtěch Brožík Vojtěch (vpravo) a jeho dvojče Jiří Dvojčata žijí s rodiči a sestrou Zuzanou v rodinném domě ve středočeských Klubokách, kde chodí do třetí třídy. Jelikož nejsou jednovaječnými dvojčaty, nejsou si ani k nerozeznání podobní. Většinou nechtějí nosit stejné oblečení, aby si je ve škole nepletli. Rodiče jim zavedli tradici, že narozeniny slaví o den dřív. „Abychom si užili dva krásné dny,“ vysvětluje maminka.

CO DOSTÁVÁME K NAROZENINÁM

Každý vždycky dostane svůj dort se svíčkami, které sfoukneme. Můžeme si předem z obrázků vybírat, jaký chceme. Já měl třeba fotbalový dort, byla na něm nahoře branka, míč a figurka fotbalisty, který do toho míče kope. Fotbalista měl na dresu číslo 10 – byl to Messi, můj nejoblíbenější hráč. Takže jsem byl nadšený. Ze všeho nejdřív jsem snědl ten cukrový míč.

(Jirka: Já si minule vybral vojenský dort, kde byl nahoře granát.)

PROČ NEVEČEŘÍME KAPRA

My jíme spíš takové zatočené klobásky, které jsou moc dobré a chutnají mi. Ještě máme řízky. Kapra neděláme, já bych ho jíst nechtěl, z ryb mám rád spíš jenom rybí prsty.

KDY JSEM ZAHLÉDL JEŽÍŠKA

Nikdy. A vidět ho ani nechci.

(Jirka: Já taky ne.)

Říká se, že kdo uvidí Ježíška, tak on už mu nikdy dárek nepřinese. Ale na fotkách a v televizi jsem ho viděl, to nevadí, to se může.

JAK VYPADÁ

Má červené oblečení, bílý plnovous a je hodně starý. Jsou si dost podobní se Santa Clausem, vlastně jsou oba úplně stejní. O Ježíškovi jsme si teď povídali ve třídě a ostatní děti taky říkaly, že takhle vypadá. I paní učitelka nám o něm něco vyprávěla, třeba že má velké saně a tak.

KOLIK TOHO JEŽÍŠEK STIHNE

Na Štědrý večer toho musí stihnout strašně moc, asi tak za tři hodiny obletí celou republiku.

(Jirka: Za tu dobu obletí všech deset tisíc lidí, to je tak celá Česká republika.)

KDE NÁM NECHÁVÁ DÁRKY

Na víc místech, nejenom u nás doma. My jsme na Štědrý den u našeho stromečku a potom další den objíždíme babičky a dědečky. Ježíšek to tak dělá proto, abychom doma neměli velikou hromadu dárků a abychom druhý den zažili ještě další hezké překvapení. Třeba jako minule, kdy jsme u babičky Heleny a dědy Jirky dostali krásné hračky. Mně tam Ježíšek nadělil velké vojenské letadlo.

(Jirka: A mně velikánskou helikoptéru a panáčky k tomu. Vojta dostal k letadlu taky panáčky a ještě další věci.)

KDO Z NÁS JE SILNĚJŠÍ

No, my když se pereme, tak při tom spíš já bráchu shodím na zem.

(Jirka: Právě že já pak vstanu a jdu ho kopat nebo fackovat. Ale nebolí to. Dřív jsme se prali hodně, ale teď už jsme větší a nějak moc se spolu nepereme.)