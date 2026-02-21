Detoxikační procedura za milion. Gwyneth Paltrowová si nechala vyčistit krev

Herečka a zakladatelka wellness značky Goop Gwyneth Paltrowová (53) prozradila, že podstoupila speciální léčbu, při níž jí lékaři v Chicagu filtrovali krev a následně vraceli zpět do těla, aby z ní odstranili toxiny. V odborných kruzích se tato léčba nazývá terapeutická výměna plazmy a obvykle se používá u závažných autoimunitních onemocnění.
Gwyneth Paltrowová v Miláně (23. září 2025)

foto: AP

Paltrowová přiznala, že k tomu přistoupila poté, co se dlouhodobě potýkala s různými nejasnými zdravotními problémy. „Procházela jsem spoustou zdravotních problémů, takových ambivalentních chronických věcí, které medicína běžně obtížně řeší: chronická únava, zamlžená mysl,“ popsala.

Herečku prý zaujala myšlenka, že by se z její krve mohly prostě odstranit látky, které jí nepříjemné symptomy způsobují. „Zaujal mě fakt, že bychom vlastně mohli vyfiltrovat věci v naší krvi, které nám způsobují nemoci,“ řekla a dodala, že se po zákroku cítila úžasně, jako by se jí „okamžitě ulevilo“.

Dcera Gwyneth Paltrowové přiznala estetické zákroky. Ne vždy se to povede, říká

Tato procedura je však kontroverzní zejména proto, že stojí v přepočtu přes milion korun a obecně není schválena jako detoxikační léčba.

Kritici poukazují na to, že takovým způsobem se běžně „toxiny“ z těla neodstraňují a že léčba může nést zdravotní rizika, jako jsou krevní sraženiny nebo infekce. „Je to docela zvláštní procedura pro jinak zdravého člověka,“ komentoval jeden z odborníků veřejnou reakci na její volbu.

Paltrowová je známá tím, že zkouší různé netradiční a alternativní wellness přístupy, od neobvyklých detoxů po procedury, které mnozí považují za kontroverzní. I tentokrát přiznala, že se řídila spíš vlastním pocitem než názory odborníků.

„Důležité je, že jsem se po tom cítila úžasně,“ uzavřela své vyprávění o zkušenosti, která se stala dalším výrazným příspěvkem do její dlouholeté wellness filozofie.

