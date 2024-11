První díl řeší její setkání s hejtrem, který ji urážel na sociálních sítích. Při pohárovém zápase s prvoligovou Viktorií Plzeň se jí omluvil před celou tribunou.

I další nabídnou pohled do zákulisí klubu, který se chce vyšvihnout prozatím do druhé ligy. Svérázný majitel Přemysl Kubáň se netají ani tím, že by rád Ústí dostal do nejvyšší soutěže. A atmosféru chce jako v nedalekých Drážďanech, kde na třetí ligu chodí přes třicet tisíc fanoušků Dynama.