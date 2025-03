Filmoví padouši mají často jizvy. Aktivisté volají po změně

Také v bondovce Není čas zemřít se hned dva hlavní záporáci – Safin (Rami Malek) a Blofeld (Christoph Waltz) – pyšní výraznými jizvami. Podle kampaně I Am Not Your Villain (v překladu Nejsem váš padouch) jde o „líný stereotyp“, který podporuje představu, že vzhled určuje charakter člověka. Podobné zobrazování prý stigmatizuje lidi s viditelnými odlišnostmi a upevňuje předsudky.

Podle výzkumu britské charitativní organizace Changing Faces má tento stereotyp negativní dopady na vnímání lidí s podobnými odlišnostmi. Studie ukázala, že skoro 40 procent lidí s viditelnými odlišnostmi vidělo ve filmech postavy jako sebe hlavně v roli padouchů. Jen 20 dvacet je vidělo jako hrdiny a pouhých 15 procent jako romantické postavy. Podle organizace to může vést k pocitům osamělosti, nízkému sebevědomí a nespokojenosti se svým vzhledem.

Není čas zemřít (2021) Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů (2005) Lví král (1994)

Výzkum dále ukazuje, že stereotypní zobrazování postav s fyzickými odlišnostmi jako padouchů má zásadní dopad zejména na děti. Ty si v raném věku formují představy o tom, co je „dobré“ a „zlé“, a filmy s výraznými vizuálními symboly, jako jsou jizvy či deformace, mohou nechtěně upevňovat předsudky. Podle organizace Changing Faces se děti s takovými odlišnostmi kvůli těmto stereotypům často setkávají s posměchem či šikanou.

Pod tlakem veřejnosti už některé produkce na kritiku reagovaly. Herečka Anne Hathawayová i studio Warner Bros se například omluvili za film Čarodějnice (2020), kde ruce hlavní záporačky byly digitálně upravené tak, aby vypadaly, že jí chybí prsty. Tato úprava byla inspirována vzácnou vrozenou vadou zvanou ektrodaktylie. Britský filmový institut (BFI) dokonce přestal financovat filmy, které spojují znetvoření s padoušstvím.