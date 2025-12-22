Slavného E.T. mimozemšťana hrál jedenáctiletý chlapec bez nohou

Matthew De Meritt je jedním ze tří herců, kteří strávili čas uvnitř kostýmu slavného mimozemšťana. Meritt se narodil bez nohou a když mu bylo 11 let, podstupoval fyzioterapii v lékařském centru UCLA, kde jeho lékaře kontaktovalo studio Universal Studios.
Filmaři ho požádali, aby přišel na zkoušku „ítýho“. „Uskutečnila se zkouška kostýmu, změřili mi všechny míry a natočili mě, jak chodím po rukou. Nevím, co si mysleli, když mě tam vzali,“ řekl v roce 2002 v rozhovoru pro The Mirror.
„Nikdy jsem nikomu neukázal, že umím chodit po rukou, a nechápu, jak si mohli myslet, že se pohodlně vejdu do kostýmu, budu v něm chodit a budu přesvědčivý mimozemšťan. Ale přesně takhle to vyšlo,“ dodal a postavu uvnitř 120 centimetrů vysokého gumového obleku přirovnal ke „staré klobáse“.
Režisér Steven Spielberg přizpůsoboval jednotlivé scény každému z herců. Dalšími dvěma interprety byli „Little Pat“ Bilon a Tamara De Treauxová, tzv. trpasličí herci. Jelikož měli oba křehké kosti, nemohli ztvárnit mimozemšťana při pádech a fyzicky náročných scénách.
„Spielberg mě požádal, abych dělal všechny scény, kde E.T. padá nebo se pohybuje neohrabaně. Ve srovnání s Patem a Tamarou jsem chodil neohrabaně, protože jsem se pohyboval po rukou. V každé scéně, ve které chtěli, aby E.T. upadl, použili mě,“ popsal Meritt.
Zároveň dodal, že režisér dbal na to, aby se mu při natáčení nic nestalo. Například ve slavné scéně, kde E.T. letí na kole nad lesem, nebyl žádný herec. „Tam nebyl nikdo z nás. Byla by to obrovská zátěž, a navíc tam byl už člověk. Proto použili panenku, vlastně jen latex vycpaný pěnou. A ta hlava nepotřebovala žádnou animaci,“ řekl Meritt pro Youtube kanál Adventurer Access.
Než herec získal ikonickou roli, čelil jako malý chlapec šikaně. „Jakmile jsem se dostal na plac, potkal jsem Roberta a Henryho, kteří hráli Elliota a jeho staršího bratra. Hned jsme si padli do oka a začali se přátelit,“ vzpomínal.