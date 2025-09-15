Největší umění plastického chirurga? Když nikdo nic nepozná, říká Eva Dřevínková

V Hollywoodu vidíme „zázračná“ omlazení, jako kdyby ženy jako Kris Jennerová, Lindsey Lohanová nebo Christina Aguilera měly o 20 let méně. Stojí za tím kouzlo jménem deep plane facelift. Co přesně tento zákrok znamená?
Deep plane facelift je takzvaně královský facelift, neboli facelift, který je dneska trendy oproti staršímu faceliftu. Vlastně by se to tak nemělo říkat. Facelift by vždycky měl být udělaný na míru. Deep plane facelift je technika, kdy nenadzvedáváme a neodstraňujeme nadbytečné tkáně jako pouze kůži, ale i upravujeme svaly a pohybové tkáně jako fascie. Zpevňujeme a získáváme tím přirozenější a trvalejší vzhled obličeje.
Jaká s sebou nese tento specifický facelift rizika a v čem se liší od „oldschoolového“ faceliftu?
Deep plane facelift je složitější v tom, že pracujeme s hlubšími strukturami a musíme velice dobře znát anatomii těchto struktur. Neměl by to provádět neatestovaný plastický chirurg ani jakýkoliv jiný lékař, než plastický chirurg. Samozřejmě, jak máme hluboké struktury, máme tam i slinné žlázy, svaly krku, které upravujeme. Měli bychom dbát té anatomie a variability každého pacienta a přistupovat k němu tak, jak a co si představuje a jak chceme zákrok provést.
Žasnete osobně, když vidíte hollywoodské proměny?
Já spíš žasnu nad tím nepovedeným. Nevím, jestli to je dané spíše sociálními sítěmi nebo Instagramem a upravenými fotkami. Mě znepokojuje to, jak jsou, nemohu říct špatné. Třeba to pacientkám, ženám a hollywoodským kráskám vyhovuje. Ale spíše to dělá negativní reklamu pro obyčejné lidi. Ti pak jsou nešťastní a říkají: „Ale já bych nechtěla vypadat jako tato hvězda z Hollywoodu, protože to je příšerné, to se mi vůbec nelíbí a neuděláte mě taky takovou? Že budu vypadat jako tato herečka nebo modelka.“ Nebo příklad tzv. kočičí žena, Jocelyn Wildensteinová. Lidé se velice bojí těchto bizarností a nechtějí jít do nepřirozenosti. Dnešní trend je se vším jít do přirozenosti a tak, aby nikdo nepoznal, že po zákroku jsou.
Na to navazuje moje další otázka. Jaká je rekonvalescence po faceliftu? Musí se slavní na určitou dobu uklidit, aby následně neupadli v podezření?
Určitě by si to měli rozmyslet, pokud se pohybují v showbyznysu a jsou neustále před zraky kamer. Doporučila bych dva až tři týdny, aby byli mimo. Pak už se mohou velice dobře nalíčit a zamaskovat. Make-upéři umí velice dobře tyto drobné nedostatky jako otoky, modřiny a tak dále zamaskovat a není to skoro poznat. Tím, že jizvy jsou schované téměř v přirozených rýhách, málokdo to pozná.
Je pravdou, že před pádem železné opony se jezdilo na radikální omlazení do Německa? Facelift tam údajně podstoupila prvorepubliková hvězda Ljuba Hermannová.
Určitě to možné je, ale nejezdilo se tam pouze na facelifty, i na jiné operace. U nás profesor Burian založil plastickou chirurgii a jako první na světě byl obor plastická chirurgie u nás uznán jako samostatný obor v roce 1932. Pan profesor také jezdil učit do Ameriky a do zahraničí. Myslím, že i facelifty byly dělány u nás, což víme od starších kolegů. Pouze se o tom nemluvilo. Takže ne všichni jezdili do Německa.
Kdo podle vás ze zahraničních osobností má velmi taktně provedené zákroky?
Už jste mluvil o mamince Kardashianek, Kris Jennerové. Ta velice pěkně vypadá. Ale když si vezmete, kolik jí je, vypadá až příliš mladě. Jestli to neupoutá zbytek těla a kontrast s obličejem? Jinak obličej je krásný. Jennifer Anistonová má také krásně udělaný obličej, Sharon Osboune má teď krásně udělaný krk. Manžel Ozzy nedávno bohužel zemřel a jsou i muži, kteří mají provedené facelifty a vůbec o tom nevíte. To mi přijde taky úžasné.
To bude určitě Brad Pitt a Matthew McConaughey.
Hvězdy to buďto musí přiznat nebo ne, ale my jsme vázáni lékařským tajemstvím a nemůžeme prozrazovat, kdo po čem je a není, pokud to hvězdy samy neprozradí. Držíme tajemství a i cílem naší kliniky je to, že pokud operujeme známé osobnosti, snažíme se to udělat co nejpřirozeněji, aby o nich nikdo nevěděl. Lidé dále vystupují sebevědomě, vypadají dobře a nikdo neví, že zákrok podstoupili. Myslím, že to je největším uměním plastického chirurga, když to udělá tak, že to nikdo nepozná. Jenom, že ten pacient vypadá svěže.
Trendem jsou stále botox i výplně, ale když se vezme do ruky skalpel, jaké zákroky nejvíce instantně omladí?
Když bychom mluvili pouze o obličeji, určitě bych zmínila horní a dolní víčka, která vám dodají svěží, zářivější výraz v očích. Dále to je velice oblíbený takzvaný bullhorn lip lift. To je zvednutí horního rtu trvale, jizva je v oblasti pod nosem. Nebo to jsou brow lifty, které se mohou dělat buď přímé nebo nepřímé. Jizva je v oblasti obočí nebo v oblasti vlasové. Různé typy faceliftů, jako střední, malé, velké, rozsáhlé až celoobličejové i s brow liftem dohromady dělané v Americe nebo hollywoodské facelifty, kdy kombinují deep plane facelifty nebo různé typy faceliftů s přenosem tuku do určitých oblastí. Například do tváří, což se mi samotné moc nelíbí, protože to žíhá výrazné vystouplé líce a čelisti a působí to velice nepřirozeně. Často vidíte i na Instagramech fotky z Ruska, Ukrajiny, ty dvojité tváře, což si myslím, že už s faceliftem nemá nic společného.
Máte na toto konto profesní deformaci, když vidíte na lidech, co by se dalo vylepšit nebo co již kdo podstoupil?
Myslím, že deformaci máme všichni lékaři. Snažím se, pokud pacienty nic netrápí, vůbec jim o tom neříkat. Když přijdou s tím, že je něco trápí, nejdříve se ptám, co je trápí a bavíme se pouze o tom daném problému. Neříkám: „Heleďte, ale vy byste ještě mohl mít udělaný facelift a mohl byste si zvednout ret a mohl byste mít ještě dolní víčka.“ To si myslím, že není správně. Pokud jsou lidé nerozhodní, ano, můžeme jim poradit, ale mělo by to být s citem. Aby zůstali sami sebou a byli se sebou spokojeni. My můžeme technicky udělat plno věcí a můžeme udělat plno zákroků, ale jde o to, aby to pacient chtěl a proměna pro něj byla přirozená a byl s tím spokojený, aby se pak netrápil.
Jak stárne plastický chirurg? Protože všichni tito lidé vypadají odpočatě a nikdy ne přehnaně.
(smích) My samozřejmě stárneme všichni stejně. My si dokážeme pomoci, s kolegy dermatology, že nám pomohou s laserem, s výplní nebo s botoxem. Když už nám nepomůže toto, musíme si pomoci plastickými zákroky. Ne každý plastický chirurg na to je a záleží na každém, jak chce stárnout.