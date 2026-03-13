Praha hostila světovou premiéru Electric Dreams. Technologie, hudba i sny na jednom místě

Filip Jaroševský
  18:00
Budova Staroměstské tržnice na Praze 1 se na jeden večer proměnila v audiovizuální laboratoř budoucnosti, kde světlo, hudba a technologie vyprávěly jeden společný příběh. Globální projekt Electric Dreams, za kterým stojí Philip Morris International se značkou IQOS, tu měl světovou premiéru.
Fotogalerie4

Dunivé beaty v jeskyni ve Slovinsku | foto: Jan Hrdý

Hosté z Česka i ze zahraničí procházeli instalacemi inspirovanými sny, fantazií a místy, která byste spíš čekali v cestovatelském dokumentu než uprostřed pražské galerie. Jeden krok a ocitli se v poušti, další a obklopovala je jeskyně či taneční parket. A aby toho nebylo málo, večer doprovodila hudba, debaty o technologických inovacích i představení nové barevné varianty zařízení IQOS ILUMA nazvané Electric Purple.

Svět snů mezi zdmi Signal Space

Celý prostor Signal Space, jak se zrekonstruované prostory zmiňované budovy oficiálně nazývají, se proměnil v unikátní simulaci pěti výjimečných zážitků, které se v rámci celosvětové soutěže splní několika desítkám uživatelů této bezdýmné alternativy.

Paulie Garand

Paulie Garand, vlastním jménem Pavel Harant, je český rapper, producent a režisér, který působí na scéně od roku 2006, kdy na sebe upozornil albem Mozoly. Po úspěchu se skupinou BPM (Andělem oceněná alba Slova a Horizonty) se vydal na sólovou dráhu a stal se výraznou osobností českého lyrického indie rapu. Vydal deset sólových alb včetně titulů Molo, Nirvana, Amonit a aktuálního Molo II (2024). K jeho nedávným milníkům patří kniha Evoluce Haranta, vyprodaný koncert ve Foru Karlín pro 3 800 fanoušků a také založení značky Garand Brand. V roce 2026 zakládá vlastní vydavatelství Corso Records.

Součástí programu byla také diskuse zástupců společnosti Philip Morris International o inovacích a budoucnosti bezdýmných alternativ. V panelu vystoupili mimo jiné generální ředitel společnosti Philip Morris ČR Fabio Costa, globální marketingová ředitelka značky IQOS Alina Igritskaya a prezident pro kategorii nahřívaného tabáku Oggie Kapetanovic.

„Zvídavost je vnitřní motor, který nás nutí neustále inovovat a urychlovat odklon od cigaret,“ říká Kapetanovic, podle kterého projekt Electric Dreams zve dospělé uživatele nikotinu k objevování nových zážitků i alternativ ke klasickému kouření.

Paulie Garand hledá nový hudební talent

Během večera byl představen také lokální projekt Korzuj za snem, na kterém se podílí rapper a producent Paulie Garand. Ten společně s IQOS vybere jednoho talentovaného amatérského hudebníka, kterému pomůže vytvořit nový hudební track. Vybraný umělec projde kompletním tvůrčím procesem – od produkce skladby přes natáčení videoklipu až po vystoupení na hudebních festivalech. Na pódiu umělci na chvíli s textem jedné z písní vypomohl i externista deníku Metro Roman Hloch.

„Nehledám dokonalého interpreta, ale hlas, který má co říct, autenticitu a chuť tvořit,“ nechal se slyšet Garand. Projekt podle něj navazuje na jeho vlastní začátky v hudební branži. „Když jsem začínal, trvalo několik let, než přišla první velká příležitost. Tenhle projekt vnímám jako šanci poslat podobný prostor dál,“ dodal.

Koncert, DJ set a noční afterparty

Součástí programu byl také koncert zpěváka a herce Adama Mišíka, na který navázala DJ show a následná afterparty. Celým večerem provázel moderátor Justin Svoboda.

IQOS ILUMA i Electric Purple

Proměňte svou fantazii ve skutečné zážitky s novým bezdýmným zařízením IQOS ILUMA i Electric Purple. Novinka ve fialovém odstínu nabízí pokročilé funkce jako je dotykový displej nebo režim pauzy. Snadná a intuitivní obsluha tohoto zařízení umožňuje uživatelům užít si svůj nerušený bezdýmný moment, aniž by museli dělat kompromisy. Zařízení ve variantách IQOS Iluma i Prime, IQOS Iluma i a IQOS Iluma i One je k dostání od 1. 3. 2026.

