Už bych do toho nešel, lituje Benedict Cumberbatch své nebinární role

„Těžko se o tom hovoří. Stálo mě to tehdy spoustu omluv,“ říká herec ohledně své role ve ztřeštěné komedii Zoolander 2. Už po zveřejnění upoutávky postava vyvolala nevoli u aktivistů za LGBTQ, kteří měli problém s vtipkováním týkajícím se jejího pohlaví.

„Celou tu partu lidí mám rád,“ říká Cumberbatch na adresu svých hereckých kolegů z tohoto filmu – Bena Stillera, Owena Wilsona, Willa Ferella a dalších. „Rád jsem se zúčastnil něčeho, co mělo grády už napoprvé a čemu jsem celou dobu fandil.“

Druhým dechem však dodává, že zakomponování nebinární postavy vše zbytečně zkomplikovalo. „Setkalo se to s nepochopením a leckdo se kvůli tomu naštval. Na to beru ohled, takže už bych do toho nejspíš znovu nešel,“ přiznává herec v lednovém rozhovoru pro magazín Variety.

K tomuto zádrhelu se loni v dubnu vyjádřil také Ben Stiller jakožto tvůrce obou filmů. „Nejvíc mě vyděsil pocit, že ztrácím ponětí o tom, co je vtipné, a že je na místě o sobě pochybovat. Dlouho mě to tížilo,“ svěřil se v rozhovoru pro magazín People.

Cumberbatch má v současnosti rozpracováno hned několik projektů, jako je špionážní komedie The Phoenician Scheme či satirické černé komediální drama The War of the Roses. Objevil se také v hlavní roli britského dramatu The Thing With Feathers, které si světovou premiéru odbylo letos 25. ledna na filmovém festivalu Sundance.