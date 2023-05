Slavný díky plánu B. „Pianista“ Adrien Brody se původně chtěl věnovat malování

Přestože se považuje za velkého introverta, první obecenstvo bavil už na dětských oslavách jako kouzelník s přezdívkou Úžasný Adrien (The Amazing Adrien). Herectví začal studovat shodou okolností. Rodiče svého jediného syna zapsali do dramatického kroužku, aby měl nějakou aktivitu a nepoflakoval se s problémovými dětmi. Adrien hezky maloval a chystal se na výtvarný obor, jenže ho nevzali. Herectví bylo plán B. Od dvanácti se objevoval na divadelních prknech a už rok nato dostal první roli v televizi, na kariérní průlom si ale musel ještě pár let počkat.

Hladověl, zhubl 14 kilo, zbavil se auta a bytu, přestal sledovat televizi a používat telefon. Jeho ponor do role nakonec vedl i k rozchodu s přítelkyní. Půl roku mu pak trvalo, než se dal zdravotně do pořádku.