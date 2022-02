Moderátorka Tvarůžková bude poprvé maminkou, těhotenství tajila kvůli covidu

„Musela jsem těhotenství kvůli práci i zdraví zdiskrétnit, protože to bylo třeba. Byla jsem nemocná, měla jsem covid-19. Teď už ale nemá cenu to skrývat. Bude to holčička,“ potvrdila Zuzana Tvarůžková informaci o těhotenství webu Expres.cz.

„Ti, co mě znají velice dobře, si toho už všimli a ti odvážnější mi i napsali. Ptají se mě, jestli jsem tlustá, nebo těhotná,“ řekla moderátorka s tím, že termín porodu má v polovině června.

„Jméno vymyšlené ještě nemáme, ale hádat se kvůli němu nebudeme. Partner si také přál dítě a chtěl holčičku,“ svěřila se a dodala, že po porodu možná přijde čas i na svatbu.

V roce 2003 začala Zuzana Tvarůžková pracovat jako elévka v týdeníku Nedělní svět. O dva roky později nastoupila do České televize, kde se rozjížděl zpravodajský kanál ČT24.

Diváci ji znají například z pořadů Události, komentáře, Interview ČT24 či 168 hodin. Plánuje moderovat ještě zhruba tři měsíce, než půjde na mateřskou dovolenou.

Novinářka se v minulosti v rozhovoru pro iDNES.cz svěřila s tím, že svého otce našla přes Facebook.

VIDEO: Masterchat 5 – Zuzana Tvarůžková & Bruno Ferarri: