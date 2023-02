Náš penzion nás udržuje v kondici, říká herecký pár Kajnarová a Říčař

Uvidíme vás společně v Divadle Radka Brzobohatého. V jaké hře?

Zuzana: Jsem doma zlato.

Jaké to je, sehrát se nejen v soukromí, ale i na divadelních prknech?

Roman: Je to velká zábava. Často používáme texty z představení i ve svém soukromém domácím životě. Je to velká výhoda, mít některé dialogy nachystané!

Zuzana: Ty repliky jsou mnohdy velmi ironické a lehké, protože je to komedie, přestože to samotné téma je vlastně vážné. Hodí se pak použít i kdykoliv jindy.

Smilovický mlýn Zuzany Kajnarové a Romana Říčaře (2022)

Platí u vás, že ten, kdo zrovna nehraje, má na starost domácnost?

Roman: Docela se střídáme, řekl bych. Hodně pomáhají babičky a to i s dětmi. Protože já rád vařím, tak když nemám představení, taky většinou uvařím a Zuzanka samozřejmě zase naopak.

Máte spoustu hereckých povinností, pak přijedete večer domů a ještě se musíte starat o děti a řešit s nimi úkoly…

Zuzana: Myslím, že to zná každý, kdo má rodinu a přes den pracuje. Takže bych řekla, že to není nic extrémně neobvyklého. Já mívám vždycky krizi v podvečer, to mám pocit, že upadnu. A potom v průběhu večera člověk zas nějak ožije. Možná je to tím, že jsme zvyklí večer hrát. Kolem desáté jsem v podstatě úplně čilá, tak to je pak spíš těžké donutit se jít spát.

Jste pár, který si i po letech rád udělá hezkou chvilku jen pro sebe?

Roman: Snažíme se, čas od času. Je to důležité pro vztah, takže jsme byli třeba na pár dní v Římě. Snažíme se občas utrhnout na nějakou společnou večeři, ale s večerními představeními je to komplikované. Když už nám babičky hlídají v době, kdy pracujeme, těžko je budeme přemlouvat, aby hlídaly i tehdy, když si jen tak chceme někam vyrazit.

Zuzana: Já myslím, že je to důležité. Jsme oba lidi, kteří si umí udělat volno, aby potom mohli v té práci zase fungovat naplno a s chutí. A se stejnou chutí si užíváme i to volno. Rádi chodíme třeba na masáže. Už jsme došli tak daleko, že i naše děti chtějí chodit na masáže, takže teď už chodíme všichni. (smích)

Věnujete se kromě herectví ještě nějakému jinému společnému projektu?

Roman: Máme takový projekt, který se jmenuje Smilovický mlýn. Je to maličkatý penzionek nebo dům na pronájem. To je takový náš dlouhodobý koníček na krásném místě. Myslím, že i to nás udržuje v psychické kondici, když si čas od času odpočineme od herectví.

Jak se vám jakožto hercům a zároveň podnikatelům podařilo překlenout covidové období?

Zuzana: V té době jsme právě budovali Smilovický mlýn. Měli jsme čas se tomu naplno věnovat a navíc jsme trávili čas venku mimo Prahu, což bylo velmi osvobozující. Nenosili jsme roušky a mohli jsme z celého toho stresu utéct a být tam i s dětmi. Tím, že jsme herci, tak jsme práce moc neměli, to je pravda, ale budovali jsme něco jiného a já jsem měla čas se věnovat dětem. Ani online výuka nebyl takový stres. Takže pro nás to bylo paradoxně vlastně docela hezké období.

Herectví je jistě vášeň na celý život. Kdyby vás ale přece jen jednoho dne znudilo, pak vás najdeme ve mlýně?

Roman: Já se hodně věnuji i psaní muziky a aranžím. Napsal jsem aranže pro divadelní představení, pro muzikál, a tak. Trochu jsem začal studovat harmonii a aranže, takže to je teď takový můj vedlejší byznys, čím dál víc se rozvíjející.

Zuzana: Já trávím ve mlýně čas moc ráda, ale jsem zároveň i městský člověk. Takže si myslím, že bych vždycky měla nějaké aktivity i v Praze, které by mě udržovaly ve městě a v nějakém kontaktu se společností.

Zuzano, stíháte jako žena manželka, maminka a herečka na plný úvazek také péči o sebe? Co si ráda dopřejete?

Zuzana: Jak už jsem řekla, ráda si dopřeji masáž. Chodím běhat, cvičím jógu a nejraději mám dny, kdy se nám podaří odjet a můžeme být společně na horách. Oba máme hodně rádi hory a když máme čas odjet s dětmi a vyrazit na výlet nebo na trek, to nás moc baví.

Jak se udržujete ve formě vy, Romane?

Roman: Já se moc ve formě neudržuji! Přiznám, že je to spíš ta fyzická práce okolo mlýna. Také milujeme různé letní výlety, túry po horách a tak. Mám i partu kamarádů, se kterými občas, bohužel čím dál méně, vyrazíme i na nějaký trochu náročnější výlet typu expediční přechod rumunského hřebene. To se sem tam podaří. Ale jak říkám, s prací a s rodinou je to takové jen velmi občasné.

Zuzano, nebojíte se, když manžel takto vyjede na expedici, aby se vůbec vrátil, pokud jsou ty výlety někdy trošku náročnější?

Zuzana: Bojím! Ale zjistila jsem, že největší stres mám předtím, než odjede a když si balí věci. Když jel do toho Rumunska, tak si dokonce vážil, aby neměl ani o gram víc jídla, nebo si uřezal zubní kartáček, aby byl opravdu malinkatý a nemusel brát s sebou tu rukojeť. To mě totálně stresovalo a říkala jsem si, že se už nevrátí. Dokonce jsem měla slzy v očích, když odjížděl. A ve chvíli, kdy zavřel dveře? Mně se tak hrozně ulevilo! Začala jsem si užívat ten týden. Byla jsem ráda, když mi dal zprávu, ale v těchto chvílích si člověk vždycky uvědomí, že dříve také lidi neměli mobil a nepsali si každý den. Člověk musí tomu druhému důvěřovat, že ví, co dělá, že má zkušenosti a nechat to na něm a na Pánu Bohu.

Takže Himálaj by u vás doma asi neprošel?

Roman: To jste narazil na takovou etapu našeho života… Já jsem v Himálaji Zuzanku požádal o ruku. My jsme tam byli na takovém předsvatebním testu manželky…

Zuzana: Já tě zabiju.

Roman: Prošla, byla požádána, přijala mou žádost a rok poté jsme se vzali. Takže to už proběhlo.

Zuzana: Ono to nebylo tak úplně idylické. Přesně před chvílí, kdy jsem měla být požádána o ruku, jsem manžela neposlechla, takže tu žádost ještě o dva dny odložil, protože nevěděl, jestli si chce vzít takovouhle neposlušnou ženu. Ale vzal. A já už jsem poslušná.