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Rozchod po šesti letech. Slovenské exprezidentce Zuzaně Čaputové nevyšel vztah

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  20:18
Bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová (52) a její partner Juraj Rizman (49) oznámili, že se rozešli. Pár oficiálně tvořili od května 2020. Ve společném prohlášení uvedli, že se mezi nimi nestalo nic špatného.
Zuzana Čaputová s partnerem Jurajem Rizmanem

Zuzana Čaputová s partnerem Jurajem Rizmanem | foto: Profimedia.cz

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„Ano je to tak, i přes upřímnou snahu o řešení a po dlouhých rozhovorech jsme se, se vzájemnou úctou, rozhodli ukončit náš partnerský vztah. Mezi námi se nestalo nic špatného – nečekejte žádné skandály, ani dramata,“ uvedli Zuzana Čaputová a Juraj Rizman ve společném prohlášení pro magazín Pluska.sk.

„Jsme nesmírně vděční za všechna společná léta, za vše, co jsme jeden druhého naučili, a za lásku, kterou jsme sdíleli. Naše životy zůstávají propojeny, ale odteď už ‚jen‘ jako přátelé. Chápeme, že to může vzbuzovat mnohé otázky, ale chtěli bychom vás upřímně poprosit o respektování našeho soukromí,“ dodali.

Juraj Rozman a Zuzana Čaputová (13. června 2024)

V červnu 2019 se bývalý občanský aktivista Juraj Rizman účastnil inaugurace prezidentky Zuzany Čaputové a stal se jejím poradcem pro oblast životního prostředí a občanskou společnost. Na tomto postu působil do ledna 2020. V květnu téhož roku s prezidentkou oficiálně oznámili, že tvoří pár.

Jejich vztah během let prošel několika náročnými zkouškami. Bývalá prezidentka opakovaně čelila nenávistným útokům, výhrůžkám a politickému tlaku. Rizman při ní stál během nejtěžších období jejího prezidentování a veřejně ji podporoval v dobách, kdy se stala terčem agresivních útoků ze strany části politické scény i veřejnosti.

Juraj Rizman a Zuzana Čaputová (Praha, 19. listopadu 2021)

Náročné období přišlo i v souvislosti se zdravotními problémy prezidentčiny dcery Emmy. Čaputová v minulosti otevřeně mluvila o tom, jak těžké bylo sledovat boj vlastního dítěte s vážnou diagnózou. I v těchto chvílích stál Rizman po jejím boku.

Další zkouškou bylo i několikaměsíční odloučení na podzim 2024. Po skončení prezidentského mandátu odešla Čaputová na prestižní pobyt na Stanfordovu univerzitu v Kalifornii, kde od září do prosince působila jako hostující osobnost. Vztah tak musel fungovat na dálku. Přesto se zdálo, že vše zvládli, stejně překonali i Rizmanův incident se střelnou zbraní v jeho bytě v září 2024.

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Rozchod po šesti letech. Slovenské exprezidentce Zuzaně Čaputové nevyšel vztah

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