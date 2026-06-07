Rozchod po šesti letech. Slovenské exprezidentce Zuzaně Čaputové nevyšel vztah

„Ano je to tak, i přes upřímnou snahu o řešení a po dlouhých rozhovorech jsme se, se vzájemnou úctou, rozhodli ukončit náš partnerský vztah. Mezi námi se nestalo nic špatného – nečekejte žádné skandály, ani dramata,“ uvedli Zuzana Čaputová a Juraj Rizman ve společném prohlášení pro magazín Pluska.sk.
„Jsme nesmírně vděční za všechna společná léta, za vše, co jsme jeden druhého naučili, a za lásku, kterou jsme sdíleli. Naše životy zůstávají propojeny, ale odteď už ‚jen‘ jako přátelé. Chápeme, že to může vzbuzovat mnohé otázky, ale chtěli bychom vás upřímně poprosit o respektování našeho soukromí,“ dodali.
V červnu 2019 se bývalý občanský aktivista Juraj Rizman účastnil inaugurace prezidentky Zuzany Čaputové a stal se jejím poradcem pro oblast životního prostředí a občanskou společnost. Na tomto postu působil do ledna 2020. V květnu téhož roku s prezidentkou oficiálně oznámili, že tvoří pár.
Jejich vztah během let prošel několika náročnými zkouškami. Bývalá prezidentka opakovaně čelila nenávistným útokům, výhrůžkám a politickému tlaku. Rizman při ní stál během nejtěžších období jejího prezidentování a veřejně ji podporoval v dobách, kdy se stala terčem agresivních útoků ze strany části politické scény i veřejnosti.
Náročné období přišlo i v souvislosti se zdravotními problémy prezidentčiny dcery Emmy. Čaputová v minulosti otevřeně mluvila o tom, jak těžké bylo sledovat boj vlastního dítěte s vážnou diagnózou. I v těchto chvílích stál Rizman po jejím boku.
Další zkouškou bylo i několikaměsíční odloučení na podzim 2024. Po skončení prezidentského mandátu odešla Čaputová na prestižní pobyt na Stanfordovu univerzitu v Kalifornii, kde od září do prosince působila jako hostující osobnost. Vztah tak musel fungovat na dálku. Přesto se zdálo, že vše zvládli, stejně překonali i Rizmanův incident se střelnou zbraní v jeho bytě v září 2024.