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Belohorcová o nevěře exmanžela: Využil mě. Za Peříčko jsem měla milion měsíčně

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  10:20
Zuzana Belohorcová (50) po rozvodu poprvé otevřeně promluvila o tom, co se dělo v jejím manželství. V nové reality show přiznává, že ji bývalý partner zklamal nevěrou. A vrací se také k období největší televizní slávy, kdy si díky pořadu Peříčko vydělávala milion korun měsíčně.

Zuzana Belohorcová se v nové reality show Život podle Belohorcové vrací k nejtěžšímu období svého života. Poprvé bez příkras popisuje rozpad manželství s Vlastou Hájkem (51), který podle ní odstartovala jeho nevěra s Makedonkou Aleksandrou, zaměstnankyní jejich realitní kanceláře Tenerife Real.

Zuzana v nové reality show Život podľa Belohorcovej ukázala i archivní rodinné fotografie s někdejším manželem Vlastou Hájkem. (8. července 2026)
Zuzana ukázala v reality show Život podľa Belohorcovej i záběry z focení s dcerou Salmou, které vznikaly na Tenerife pod taktovkou fotografa Lukáše Kimličky pro časopis EMMA. (8. července 2026)
Zuzana ukázala v reality show Život podľa Belohorcovej i archivní fotky z natáčení erotického televizního pořadu Peříčko. (8. července 2026)
Zuzana ukázala v reality show Život podľa Belohorcovej i snímky z focení pro magazín Playboy. (8. července 2026)
78 fotografií

„Možná jí slíbil, že z ní udělá na Slovensku a v Česku celebritu, ale zapomněl říct, že na úkor vlastní manželky,“ říká dnes už rozvedená Belohorcová. „To pro mě bylo ještě větší zklamání než samotná nevěra, protože vlastně využil mě i děti jen proto, aby…,“ dodává. V tu chvíli ji doplní dcera Salma: „Získal slávu.“

Zuzana ukázala v reality show Život podľa Belohorcovej i záběry z focení s dcerou Salmou, které vznikaly na Tenerife pod taktovkou fotografa Lukáše Kimličky pro časopis EMMA. (8. července 2026)

Belohorcová s Hájkem dlouhé roky působili jako jeden z nejstabilnějších párů českého a slovenského showbyznysu. O to bolestnější pro ni rozpad vztahu byl. „Když jsem se dozvěděla o nevěře mého manžela, byla jsem úplně ztracená. Tehdy jsem si nedokázala představit žít ani pár dní v domácnosti s člověkem, který mě tak strašně moc zklamal. A nakonec tak žijeme vlastně už rok,“ přiznává.

V pořadu vystupuje také dcera Zuzany, Salma Hájek Belohorcová, která otevřeně popisuje, jak rozvod rodičů prožívala a proč se rozhodla zůstat s maminkou na Tenerife.

„Tátu jsem měla ráda. Je to pořád přece jen můj táta. Fakt ale je, že se k nám nechoval dobře a osm měsíců jako by ani nevěděl, že existujeme. Tak by se podle mě žádný otec vůbec neměl chovat. Ani jsem neuvažovala o tom, že bych zůstala s ním. Jsem s mámou. Náš vztah s tátou se změnil, moc s ním nekomunikuji. Je to těžké, když o nás neměl a nemá zájem,“ svěřuje se.

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Reality show se věnuje i tomu, jak dcera vnímá nevěru jednoho z rodičů a jaké emoce po rozvodu v rodině zůstávají nevyřčené. Salma zároveň nešetří slovy chvály na adresu své maminky. „Je skvělá. Beru ji jako nejlepší kámošku. Máme velmi dobrý vztah, říkám jí úplně všechno. Maminka je zlatá,“ říká.

Belohorcová ale nevzpomíná jen na bolestivé období. V pořadu se vrací také na vrchol své televizní kariéry, kdy moderovala erotické pořady Láskanie a Peříčko. „Za moderování Peříčka jsem dostávala honorář milion korun měsíčně. Ještě jsem ani neodvedla děti do školy a už jsem měla vyděláno,“ vzpomíná moderátorka, která tehdy patřila k nejznámějším televizním tvářím na Slovensku. Přiznává, že právě toto angažmá jí otevřelo dveře k dalším pracovním příležitostem a výrazně ovlivnilo její kariéru.

Zuzana ukázala v reality show Život podľa Belohorcovej i archivní fotky z natáčení erotického televizního pořadu Peříčko. (8. července 2026)

Zuzana se dvakrát objevila také na titulní straně magazínu Playboy. „Když jsme fotili na Kubě, byl to na jednu stranu velký zážitek. Na druhou stranu pak bylo těžší odprezentovat rodičům, že jsem na titulce Playboye,“ směje se. „Ale byly to decentní fotky, nic, co by pohoršovalo. Vždycky jsem věci dělala tak, abych se za ně nikdy později nemusela stydět,“ dodává.

Přestože se po rozvodu znovu stala svobodnou ženou, zájem mužů si podle svých slov představovala jinak. Na Instagramu jí totiž často chodí nabídky k seznámení, ale i nahé fotografie a videa. „Nechápu, že si to vůbec někdo dovolí posílat. Ani nevím, jak na to mám reagovat,“ říká.

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Novému vztahu se ale nebrání. „Na muže jsem určitě nezanevřela, to ne. Ještě chci žít, poznávat, zažívat. Chci najít skvělého parťáka i na cestování, protože to miluji, a určitě i náhradního otce pro děti,“ svěřuje se.

V nové reality show diváci nahlédnou také do zákulisí focení s fotografem Lukášem Kimličkou pro titulní stranu časopisu EMMA a do současného života Zuzany Belohorcové na Tenerife. Za idylickými záběry z Kanárských ostrovů se neskrývá jen luxus, relax a pohoda, ale také bolestivý rozvod, rodinné emoce a snaha začít znovu.

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