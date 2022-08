Dětská pornografie i lákání nezletilých k sexu. R. Kelly je znovu u soudu

Státní zástupce Jason Julien ve středu prohlásil, že svět znal Kellyho díky jeho hitu I Believe I Can Fly. „To však byla Kellyho veřejná stránka. Ale on měl ještě jinou... skrytou, temnou stránku,“ řekl.

„Až bude vláda (Kellyho) chtít vyobrazit jako monstrum...pamatujte, že se tu bavíme o lidské bytosti,“ prohlásila v úvodním proslovu porotě zpěvákova hlavní obhájkyně Jennifer Bonjeanová.

R. Kelly čelí obvinění, že během jiného svého procesu v roce 2008, který se týkal dětské pornografie, vyhrožoval a uplatil dívku, s níž údajně natočil pornografické video, v němž sám také vystupoval. Dívce tehdy nebylo více než 14 let. Porotci v procesu v roce 2008 Kellyho uznali nevinným ve všech bodech obžaloby. Někteří z nich později uvedli, že měli pocit, že jim nic jiného nezbývalo, protože dotyčná dívka odmítla svědčit.

Zpěvák R. Kelly (Chicago, 17. září 2019)

Ženě je nyní přes 30 let a bude klíčovým svědkem obžaloby. U soudu bude podle žalobců vystupovat pod pseudonymem „Jane“.

Zpěvák byl na konci června v New Yorku odsouzen k 30 letům odnětí svobody. Někdejší hvězda hudebního stylu R&B podle prokuratury po dvě desetiletí využívala své slávy k systematickému zneužívání mladých žen a nezletilých, sexuálnímu i psychickému. Proti rozsudku se Kelly odvolal.