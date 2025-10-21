Exmanžel zpěvačky Sii chce měsíční výživné pět milionů. Zvykl si na luxus

Bernad, bývalý lékař v oboru radiační onkologie, se se Siou rozešel letos v květnu po třech letech manželství. Mají spolu osmnáctiměsíčního syna Somersaulta.
V podání ze dne 9. října, které získal magazín People, uvádí, že po odchodu ze své běžné práce v roce 2021 společně se Siou otevřel kliniku zaměřenou na ketaminovou léčbu a že v roce 2022 spolu založili společnost Modern Medicine. Podle jeho tvrzení Sia v březnu tohoto roku přestala podnik financovat a Bernad od té doby nepobírá plat, ačkoliv mu mělo být podle dohody umožněno ve firmě setrvat až do července.
Bernad uvádí, že nemá žádné příjmy a že Sia byla živitelkou jejich manželství. Ve spisech píše: „Nikdy jsme nemuseli sledovat naše životní výdaje... Žádám, aby soud nařídil Sii platit mi dočasné výživné ve výši 250 856 amerických dolarů měsíčně. Nařízené platby jsou v tuto chvíli nezbytné, protože jsem finančně závislý na Sie, živitelce v našem manželství. Nemám žádný příjem a Sia přestala veškeré financování Modern Medicine. Sia má možnost mi platit výživné, aby se zachoval náš finanční status quo.“
Dále uvádí, že dříve žili v luxusním a vrcholně společenském životním standardu, který zahrnoval měsíční výdaje přes 400 tisíc amerických dolarů na soukromá letadla, dovolené, špičkové restaurace a několik stálých zaměstnanců.
Bernad tvrdí, že požadované částky mají udržet tento životní standard, dokud on nesplní podmínky pro opětovné získání lékařské licence. „Budu muset dokončit několik let školení a složit několik přísných zkoušek, než si mohu obnovit certifikaci a znovu vykonávat radiační onkologii,“ píše.
Podle Bernadova podání Sia přestala financovat Modern Medicine a kolem doby, kdy Sia podávala žádost o rozvod, mu prý hradila pobyt v hotelu do konce července, než se přestěhoval do současného pronajatého bydlení. Bernad zaplatil za pronájem přes 100 tisíc dolarů na rok, avšak žádá, aby mu Sia tuto částku proplatila; jeho požadavek byl podle spisu zamítnut.