Exmanžel zpěvačky Sii chce měsíční výživné pět milionů. Zvykl si na luxus

  11:11
Australská zpěvačka Sia čelí právnímu sporu s exmanželem Danielem Bernadem. Ten žádá u soudu, aby mu platila měsíční výživné ve výši 250 856 amerických dolarů, což je v přepočtu více než pět milionů korun. Žádá také, aby mu uhradila 300 tisíc dolarů za náklady na advokáty a 200 tisíc dolarů za vyšetřování.
Zpěvačka Sia v Los Angeles (26. února 2017)

Zpěvačka Sia v Los Angeles (26. února 2017) | foto: Profimedia.cz

Dan Bernard a zpěvačka Sia v New Yorku (1.listopadu 2023)
Zpěvačka a producentka Sia Furlerová podstoupila lifting obličeje a podle...
Sia Furlerová
Sia Furlerová
9 fotografií

Bernad, bývalý lékař v oboru radiační onkologie, se se Siou rozešel letos v květnu po třech letech manželství. Mají spolu osmnáctiměsíčního syna Somersaulta.

V podání ze dne 9. října, které získal magazín People, uvádí, že po odchodu ze své běžné práce v roce 2021 společně se Siou otevřel kliniku zaměřenou na ketaminovou léčbu a že v roce 2022 spolu založili společnost Modern Medicine. Podle jeho tvrzení Sia v březnu tohoto roku přestala podnik financovat a Bernad od té doby nepobírá plat, ačkoliv mu mělo být podle dohody umožněno ve firmě setrvat až do července.

Dan Bernad a zpěvačka Sia v New Yorku (1.listopadu 2023)

Bernad uvádí, že nemá žádné příjmy a že Sia byla živitelkou jejich manželství. Ve spisech píše: „Nikdy jsme nemuseli sledovat naše životní výdaje... Žádám, aby soud nařídil Sii platit mi dočasné výživné ve výši 250 856 amerických dolarů měsíčně. Nařízené platby jsou v tuto chvíli nezbytné, protože jsem finančně závislý na Sie, živitelce v našem manželství. Nemám žádný příjem a Sia přestala veškeré financování Modern Medicine. Sia má možnost mi platit výživné, aby se zachoval náš finanční status quo.“

Dále uvádí, že dříve žili v luxusním a vrcholně společenském životním standardu, který zahrnoval měsíční výdaje přes 400 tisíc amerických dolarů na soukromá letadla, dovolené, špičkové restaurace a několik stálých zaměstnanců.

Sia Furlerová

Bernad tvrdí, že požadované částky mají udržet tento životní standard, dokud on nesplní podmínky pro opětovné získání lékařské licence. „Budu muset dokončit několik let školení a složit několik přísných zkoušek, než si mohu obnovit certifikaci a znovu vykonávat radiační onkologii,“ píše.

Podle Bernadova podání Sia přestala financovat Modern Medicine a kolem doby, kdy Sia podávala žádost o rozvod, mu prý hradila pobyt v hotelu do konce července, než se přestěhoval do současného pronajatého bydlení. Bernad zaplatil za pronájem přes 100 tisíc dolarů na rok, avšak žádá, aby mu Sia tuto částku proplatila; jeho požadavek byl podle spisu zamítnut.

