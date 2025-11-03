Po syrské svatbě s Ramadanem dvojčata. Edoušek si dal záležet, chlubí se Nývltová

„Budeme 4. Děkujeme za tak velké štěstí pánu Bohu. Tohle je pro nás velký dar a nová role toho, že budeme rodiče a hned dvou krásných dětí. Přejeme si jen, aby vše dopadlo dobře a naše děti byly zdravé. Na ničem jiném nám v životě nezáleží. A ano je to přirozeně. Edoušek si dal záležet,“ napsala zpěvačka k videu na Instagramu, kde se pochlubila fotkou ultrazvuku.
V květnu se Kamila Nývltová pochlubila novinkou, že se s přítelem po ročním vztahu zasnoubila ve Vatikánu. S Eddiem Ramadanem se seznámili na Instagramu, kde si vzájemně „dali lajk“ a pak spolu šli na kafe.
Ramadan se věnuje zahraničnímu obchodu a je bratrem kuchařky Hibi Ramadanové, která soutěžila v reality show Hell’s Kitchen Česko.
Jsem šťastná, říká Nývltová o svatbě s Ramadanem. V Česku ale neplatí
V září pak zpěvačka oznámila, že se s podnikatelem vzali. Jejich syrská svatba ovšem v Česku neplatí a příští rok proto budou mít ještě jednu.
Nývltová se za partnerem přestěhovala do Plzně. „Přestěhovala jsem se do Plzně, žiju v baráčku a jsem moc spokojená. Přítel je Syřan, ti jsou hodně pro rodinu, takže i u nich mám zázemí. Navíc jsou na mě pyšní, což je moc krásné,“ říká zpěvačka, která má na YouTube také pořad o pečení a v Plzni si otevřela svůj první stánek se zmrzlinou Natoč to s Kamilou!