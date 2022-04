Zpěvačka Emeli Sandé přiznala po rozvodu vztah se ženou

„Seznámily jsme se díky hudbě. A rozhodně se cítím šťastnější než kdy dřív. Je to skvělý pocit,“ potvrdila zpěvačka Emeli Sandé s tím, že po rozvodu se svou dětskou láskou byla blízko zhroucení. Manželství se jí rozpadlo v roce 2014 po pouhých dvou letech.

„Pokud nemáte někoho, s kým byste vše sdíleli, nebo někoho, kdo by vás v zákulisí podporoval, je to velmi těžké. Takže teď se cítím velmi naplněná,“ řekla Sandé o svém novém vztahu. Hudbě se chce stále věnovat naplno. „Vždycky budu milovat hudbu a miluji svou kariéru, ale teď mám pocit, že si i můžu užívat života a být opravdu šťastná.“

Zpěvaččino odhalení přišlo poté, co na streamovací platformě YouTube představila videoklip k nové skladbě There Isn’t Much. Ve videu vystupuje soubor tanečnic hlásící se k LGBTQ+ komunitě.

Sama Emeli Sandé ale přiznává, že svou sexualitu nechce nálepkovat. „Nejsem si jistá, k čemu se hlásím. Prostě mám pocit, že bych se měla zamilovat do toho, do koho se zamiluji,“ dodala zpěvačka.

Emeli Sandé se na hudební scéně objevila v roce 2011, kdy představila první singl Heaven. Celosvětového úspěchu pak dosáhla o rok později se svým debutovým albem Our Version of Events, které se drželo deset týdnů v čele britských žebříčků, celkově pak dlouhých šedesát sedm týdnů v Top 10, což se žádné britské umělkyni dosud nepodařilo.

Za tuto desku, která obsahovala takové hity jako Next To Me či My Kind of Love získala ocenění Brit Awards, stejně tak zvítězil i singl Read All About It a Emeli Sandé se stala nejlepší umělkyní roku. Mezi nejhranější skladby, a to i v Česku, pak patřila Beneath Your Beautiful, ve které Emeli Sandé zkombinovala svůj sametový hlas s raperem Labrinthem.

Zpěvačka, která bývá pro své nesporné pěvecké kvality přirovnávána k Adele, sklízí úspěchy i jako autorka písní. Její skladby mají v repertoáru například Rihanna, Alicia Keys, Leona Lewis a řada dalších. Samotná Sandé se pak netají tím, že ji v její vlastní tvorbě ovlivňují osobnosti jako Nina Simone, Joni Mitchell, Lauryn Hill nebo Amy Winehouse.