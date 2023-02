Sladkosti synovi nedávám, manžel také neprasí, říká Zorka Hejdová

Setkali jsme se na večeru věnovanému čokoládě. Co vy a mlsání?

To jste tedy trefil hřebíček, jak se říká. Já miluji sladké, takže mlsám poměrně často a rozhodně víc, než bych si přála a než bych měla. Cukrovinky a sladkosti nás provází už od dětství a myslím si, že když se to nepřehání, tak odměnit se něčím sladkým na zub, to je prostě něco, co k životu patří. Já si myslím, že to je v pořádku.

Jak si krásná moderátorka jako vy hlídá figuru?

Děkuji moc. Figuru, no… Teď jsem začala cvičit, konečně! V rádiu se mi smáli, že jsem to dva roky trénovala tím, jak jsem o tom jen mluvila a konečně to přišlo. Vrátila jsem se konečně k pravidelným tréninkům s trenérem, z toho jsem nadšená a mám z toho dobrý pocit. Teď ještě poladit to jídlo, to je vždycky ta horší disciplína. Jinak samozřejmě jako každá máma běhám kolem svého dítěte a i to spaluje docela dost kalorií.

Dlouholetí partneři i manželé spolu často po večerech rádi hřeší jídlem, takzvaně „prasí“. Jak je to u vás doma?

Je výhoda, že mám manžela, který neprasí. Já prasím asi mnohem víc než on. On si to docela hlídá, takže to u nás nesklouzává k něčemu takovému. Já si dám třeba i v kině popcorn a nachos a všechno, co tam mají. A manžel si nedá nic. Pak si ode mě maximálně zobne. Máme to vyrovnané jako jin a jang, takže se potkáváme někde veprostřed. Že bychom se ale vyloženě těšili, že si večer sedneme na gauč a tam se, jak se říká, sprasíme, tak to ne. (smích)

Povolujete sladké i synovi?

Přiznám se, že zatím skoro vůbec. A není to ani potřeba. Jsem toho názoru, že dokud to dítě minimálně nezačne samo vyloženě vyžadovat a bude to chtít zkusit, tak není potřeba. On to zatím nevyžaduje a když byly nějaké pokusy od babiček, tak to většinou vyplivl, což mi taky přijde fajn. Takže zatím ho držím docela zdravě a uvidíme. Ono se to myslím kolem nějakého třetího, čtvrtého roku zvrtne a už pak s tím neudělám nic.

Kdy došlo na pohádky?

Myslíš YouTube? Myslím, že docela brzo, tím se netajím. Vím, že to není úplně správně, ale jako každá máma mám někdy krize, které zažehná opravdu jenom ta pohádka. Myslím, že jsem s pohádkami začala poměrně brzo, přibližně v jednom roce. Teď budou synovi dva. Když vím, že mu to spraví náladu, tak mu ty Auta občas pustím.

Kolikrát týdně cvičíte?

Teď dvakrát a chtěla bych třikrát, ale to je zatím takový nereálné. Neženu se za žádným cílem jako takovým, ale strašně mi chyběl pohyb. A dost trpím na bolest zad. Vzhledem k tomu, že syn roste a je pořád těžší, tak jsem si říkala, že buď teď nebo už to bude fakt špatné.

Kde se s manželem Mírou nejraději vyklidníte?

Asi v sauně nebo ve vířivce. Máme hrozně rádi wellness a spa. Když je možnost, skočíme třeba do vířivky. Milujeme i cestování a když je možnost, tak rádi jedeme třeba na hory do Krkonoš a na Šumavu, české hory jsou krásné. To je asi takový největší relax, sbalit se na víkend a odjet.

Jste marnivá nebo spořivá? Změnily se u vás priority poté, co jste se stala mámou?

Upřímně? Ani nezměnily. Já jsem vlastně docela spořivá. Marnivá leda v tom smyslu, že odjakživa miluji módu. Ale nějak si to nevyčítám, protože je to moje vášeň, která začala v docela útlém věku. Vždycky jsem se těšila, že budu pracovitá a budu si vydělávat peníze, abych si ty módní sny mohla plnit. A to se děje. Myslím, že každý z nás potřebuje motivaci k tomu, aby svou práci dělal dobře, aby ho pořád bavila... A ty módní kousky, kterými se občas obdaruji, to je právě moje motivace.

Jak moc diktujete manželovi, co má nosit?

Přiznám se, že skoro vůbec. Já mu do šatníku nezasahuji. Kdyby to bylo nějaký velký špatný, tak si myslím, že nějaké slovo asi mít budu, ale mně se líbí, jak se obléká. Takže mu do toho vůbec nemluvím.

Známe vás mimo jiné i jako moderátorku Evropy 2. Máte třeba jako další kariérní sen vlastní talkshow v televizi?

Myslím, že skoro není moderátora, který by o něčem takovém někde ve skrytu duše nebo hlavy netoužil. Je to atraktivní představa, ale upřímně se na to necítím. Myslím si, že do toho člověk musí dozrát. A já asi ještě tak zralá nejsem a možná nikdy nebudu. To je otázka... Ale zatím to není na pořadu dne.

