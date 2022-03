Hejdová: Odpovídat devět let na dotaz, kdy budu mít dítě, bylo vyčerpávající

„Na plnohodnotné mateřské jsem byla půl roku, kdy jsem si řekla, že si to užiji se vším všudy doma. Ale nejsem typ, kterému stačí být jen doma a nic k tomu nedělat. Velmi mi chybělo vysílání, takže jsem brzy naskočila zpátky do rádia. Dá se to skloubit. Vypadá to možná, že jsem každý den od dítěte, ale nejsem. Mám to moc hezky zařízené,“ říká Zorka Hejdová v pořadu Mama Mixxxer na ÓČKU.

„Po roce už se konečně cítím jako máma. Zvyknout si na tu novou roli a škatulku, je proces a chvilku to trvá. Když mě jako maminku někdo oslovil v prvních měsících, říkala jsem si ‚aha, to jsem jako já‘. Asi je to přirozené a prožívá to každá máma. I když možná existují i ženy, které se do té role vcítí okamžitě na první dobrou. Já jsem se s tím chvilku sžívala,“ přiznává moderátorka a pochvaluje si fungování celé rodiny.

„V práci mám prostor vždycky na chvíli vypnout z role mámy a také mám úžasné babičky. Takže rozhodně nemám stavy, kdy bych propadala zoufalství s tím, že bych si přála, aby si syna už konečně někdo odnesl,“ vtipkuje Hejdová.

Zorka Hejdová a její manžel, moderátor Míra Hejda oslaví příští rok desetileté výročí svatby. „Míra funguje jako táta super. Co taky jiného říct v televizi, že,“ směje se moderátorka. „Ne, naprosto vážně. Vnímám to tak, že když už si někoho berete, asi předpokládáte, že spolu budete chtít mít rodinu a přemýšlíte, jak ten chlap asi bude fungovat,“ říká.

„Míra je naprosto báječnej táta. Nemá chybu. Dělá všechno plnohodnotně jako já. Nebojí se přebalování, koupání, krmení, ničeho. Vím, a znám různé příběhy, že někdy se muži třeba štítí dítě přebalit a podobně. To u nás opravdu neproběhlo a já jsem za to moc vděčná,“ popisuje Hejdová s tím, že na miminko se jí okolí ptalo dlouhé roky.

„Celých devět let následujících po svatbě jsem poslouchala, kdy už budeme mít dítě. Připadalo mi to strašně vyčerpávající. Museli jsme do toho s manželem oba dozrát. Jako milník jsem cítila oslavu mých třicátých narozenin. To, co jsem chtěla, jsem si do té doby splnila. Hodně jsme toho procestovali, viděli a zažili a cítili jsme to v tu chvíli oba stejně. Přišlo to ve skvělý moment, nelitujeme ničeho,“ vysvětluje influencerka, jejíž syn Nikolas oslaví začátkem dubna jeden rok.

Zorka Hejdová promluvila během rozhovoru na ÓČKU také o správě instagramového účtu Tomáše Zástěry, který si vzala na starost, zatímco její kolega z rádia soutěžil v reality show Survivor v Dominikánské republice.

„Instagram býval pro Tomáše sprosté slovo. Řekl mi před odletem, že vlastně ani nemá nikoho jiného, komu by ten svůj profil svěřil. Rozloučili jsme se s tím, že tam jednou týdně něco přidám, ať ten jeho instagramový účet není úplně mrtvý. Začalo mě to bavit... A najednou tam má přes 130 tisíc sledujících. Když odstoupil a vrátil se do Prahy, byl z toho totálně v šoku, několik dní se z toho vzpamatovával. Udělali jsme z něj influencera. Doučuji ho základní kroky a teď už se s tím musí popasovat sám,“ dodává moderátorka.