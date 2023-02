S Luckou nebydlíme, ale jsem u ní velice často, říká Polívka o Vondráčkové

„Málokdo to ví, ale i když už dělám MMA celkem na slušné úrovni, ještě pořád k tomu musím normálně pracovat. Takže sem na rozhovor jsem například přišel zrovna po noční. Nejsem zvyklý jak se říká dolejzat za sponzorama, i když jednoho mám. Peníze si proto raději vydělám sám,“ říká Zdeněk „Gameover“ Polívka v úvodu rozhovoru v živém pořadu Mixxxer Live na ÓČKU.

„Žádného vysněného soupeře do boje nemám. Když chci zápasit, oznámím vedení Oktagonu, že mám zájem o určité datum. Oni mi sami vyberou někoho adekvátního a já dostanu nabídku,“ popisuje.

Ač se věnuje náročnému sportu, jak prozradil nedávno v jednom z podcastů, před několika lety měl problémy se srdcem. „Bylo to po soustředění v Rusku. Při jednom sparringu mi praskl ušní bubínek. Bral jsem na to tehdy nějaké léky a v kombinaci s vyčerpáním a osobními problémy se to nějak všechno nakupilo a měl jsem takovou menší srdeční slabůstku,“ vysvětluje Polívka, mezi jehož oblíbené MMA zápasníky patří například Jiří „Denisa“ Procházka a Attila Végh.

Během rozhovoru na ÓČKU došlo i na téma jeho vztahu s o osmnáct let starší zpěvačkou Lucií Vondráčkovou. „Jak jsme se seznámili? To bych si nechal jen pro nás dva. Můžu ale říct, že jsme se tak jako zkontaktovali,“ směje se zápasník.

„Nebydlíme spolu, ale jsem u ní velice často. Na tom vztahu je mimo jiné hezké, že si nemusíme nic říkat. Ono to vždycky všechno tak nějak vyplyne samo,“ pochvaluje si a dodává, že kdyby si měl vybrat jakoukoliv celebritu na světě, se kterou by šel na rande, zvolil by právě svou současnou přítelkyni.

Se zpěvačkou mají prý už i společného psa. „Je to fenka Dita, kříženec huskyho a vlčáka, Lucka ji zachránila. Chodíme na dlouhé procházky, i když... Lucka jde třeba i na dvě hodiny, což já vždycky úplně nedávám,“ směje se.

Nedávno vyšel v bulváru článek o tom, že Zdeněk Polívka má celkem dvanáct sourozenců. „Je to tak, že mám sedm vlastních sester a jednoho bratra. Z otcova prvního manželství pak mám ještě dva nevlastní bratry a dvě nevlastní sestry, ale ty neznám,“ vysvětluje s tím, že u nich v rodině má pořád někdo narozeniny, takže sešlosti jsou časté. „Scházíme se poměrně hojně. Je to divočina, ale mám to rád,“ dodává zápasník.

VIDEO: Problémy se srdcem mi málem ukončily kariéru už ve dvaceti, prozradil MMA zápasník Zdeněk Polívka: