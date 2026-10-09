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Poznala ho v šestnácti, jiného chlapa by už Brigita Chlopčíková nechtěla

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Zdeněk Chlopčík a Brigita Chlopčíková v Bratislavě na Let’s Dance (2024)

Zdeněk Chlopčík a Brigita Chlopčíková v Bratislavě na Let’s Dance (2024) | foto: Facebook / Brigita Chlopčíková

Zdeněk Chlopčík a jeho manželka Brigita Chlopčíková (30. září 2026)
Brigita Chlopčíková a Zdeněk Chlopčík (2025)
Manželé Chlopčíkovi na dovolené
Brigita Chlopčíková na dovolené (září 2026)
59 fotografií
Kdyby ji člověk neznal z médií, mohl by si myslet, že Brigita Chlopčíková je jednou z bývalých missek, které se sešly v pražském hotelu Bookquet. Tam Taťána Kuchařová slavila dvacet let od vítězství ve světové Miss World. Brigitě to v krátkých černých šatech velmi slušelo. Kráskám s tituly konkurovala zejména dlouhýma štíhlýma nohama.

„A přitom je se sebou pořád nespokojená,“ říká její manžel Zdeněk Chlopčík, který letos znovu usedne mezi porotce soutěže StarDance. I když to Česká televize nikdy nepřizná, v podstatě jí nezbývalo než zohlednit reakce diváků, kterým v poslední řadě známý „kat“ chyběl. Jeho soudy jsou přísné, ale je za nimi vidět odbornost a ta i u laiků vzbuzuje respekt.

„Budu do toho vstupovat úplně stejně jako v předchozích letech. Jsem zvyklý hodnotit to, co vidím. A vidím zatím dobře. Dělal jsem to i na mezinárodních tanečních soutěžích, takže jsem v tom trénovaný. Chci říkat pravdu a snažit se ji podat co nejpřívětivěji,“ naznačuje bývalý profesionální tanečník, co od něj můžeme i letos čekat.

Zdeněk Chlopčík a jeho manželka Brigita Chlopčíková (30. září 2026)

Talismany si nikdy na parket nenosil, není v tomto smyslu pověrčivý. Ale už léta neodkládá náušnice. „Ve třiceti jsem začal s první a ve čtyřiceti přidal druhou,“ prozrazuje.

S manželkou mají soukromou taneční školu, ve které oba učí společenským tancům. Jako pár kdysi dosáhli nejednoho úspěchu, Brigita je několikanásobnou mistryní republiky v latinskoamerických tancích. A když začala tancovat s jiným partnerem, Chlopčík je trénoval.

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„Díky jeho drezuře jsme to dotáhli na třetí místo v mistrovství světa,“ říká Brigita Chlopčíková. „Jakmile jsme spolu přestali trénovat, ustaly naše hádky a začalo jakoby klidné soužití.“ Jiného muže v podstatě nepoznala. „Měla jsem dva vztahy ještě před manželem, ale byly spíš takové dětské,“ vypráví Brigita.

Prošli si přitom i krizemi a hádky taky znají. „Většinou se naštvu kvůli malichernostem. Ale Zdeněk je strašně vnímavý a když mu něco vytknu, tak se to snaží napravit, to samé já. Jinak bychom spolu nebyli třicet šest let. A všude je něco, nikde se nepluje pořád jenom na růžovém obláčku,“ prozrazuje.

Zdeněk se je navíc schopný navzdory svému věku učit ze svých chyb. „Povídá, řekni mi, jaký je problém a snažíme se ho vyřešit. Proto si myslím, že nám to soužití funguje, musím to zaklepat. Já bych už ani jiného chlapa nechtěla,“ říká Brigita.

Manželé Chlopčíkovi na dovolené

Jejich syn Samuel má dvacet jedna let a studuje na vyšší odborné škole v Ostravě marketing a média. Dceru Viktorii letos čeká maturita na gymnáziu. Z prvního manželství má Chlopčík ještě dceru Andreu.

„Prahu miluji, ale žít bych tady nemohla,“ prozradila Brigita, která by nemohla ani usednout v porotě soutěže jako je StarDance. „Samozřejmě poznám, jak kdo tančí, ale nemám takový projev jako manžel,“ říká sebekriticky.

Když Zdeněk Chlopčík přijede ve dvě ráno domů do Malenovic na severní Moravě z natáčení, probírá s ním, jak přenos v televizi vypadal. „Zkritizuji ho, ale i pochválím. Že to bylo super, že byli pozitivní a měli skvělou interakci s Taťánkou a Geňou, tohle všechno ohodnotím,“ usmívá se.

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Nejvíc si na manželovi cení jeho pracovitosti, smyslu pro rodinu a zodpovědnosti. „Kamkoliv jde na schůzku, musí tam být včas. A tohle mě naučil, než jsem ho poznala, já moc dochvilná nebyla,“ říká.

Zatímco Zdeněk je Vodnář, ona je narozená ve znamení Vah. „Nesnáším napětí a dysbalanci. Než mít konflikt, radši odejdu,“ přiznává.

Zdeněk Chlopčík o ní mluví jako o panence a nikdy s tím prý nepřestane. „On mi tak bude říkat ještě v osmdesáti,“ usmívá se Brigita.
„Líbí se mi její otevřené srdíčko a rozjasněný úsměv. Je to otevřená duše, která rozdává lidem radost, moje panenka,“ potvrzuje porotce StarDance.

7. června 2026
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