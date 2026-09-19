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Manželce vadí, že jsme spolu v práci i doma, říká porotce StarDance Chlopčík
Zdeněk Chlopčík se letos na podzim vrátí do poroty StarDance, po roční pauze znovu usedne za porotcovský stůl po boku Tatiany Drexler a Richarda Genzera. Čtyřčlennou porotu doplní nová tvář Jana Burkiewiczová. Jubilejní dvacátá řada taneční show odstartuje na obrazovkách České televize 10. října.
Než se ale televizní kolotoč naplno rozběhne, dopřává si známý tanečník a choreograf odpočinek u moře po boku manželky. Na fotkách z dovolené, které zveřejnili na sociálních sítích, pózují společně a i po více než třiceti letech vztahu působí velmi zamilovaně. Brigita na snímcích předvádí několik letních outfitů, letní šaty s výstřihem odhalily tetování nad zadečkem, krátká košile zase vypracované břicho a piercing.
Zdeněk a Brigita Chlopčíkovi jsou manželé více než dvě desetiletí. Mají spolu dvě děti, syna Samuela a dceru Viktorii, taneční mistr má z předchozího manželství ještě dceru Andreu.
Brigita je přitom nejen Zdeňkovou životní partnerkou, ale také taneční kolegyní. Společně vedou kurzy společenského tance a jejich pracovní i soukromý život se tak výrazně prolíná.
Právě to ale podle Chlopčíka někdy přináší i úsměvné situace. Během rozhovoru v Show Jana Krause letos přiznal, že jeho ženě vadí, že jsou stále spolu. „Jí vadí, že jsme v práci spolu, doma spolu. Vadí jí, že mě pořád vidí,“ řekl tehdy. Zároveň přiznal, že při partnerských sporech se podle něj většinou jako první omlouvá on.
Manželé spolu sdílejí velkou lásku k tanci. Chlopčík závodil až do svých čtyřiceti let, věnoval se latinskoamerickým i standardním tancům a během své kariéry se stal mistrem České republiky v latinskoamerických tancích.
Dnes se společně s Brigitou věnuje tanečním kurzům. Podle jeho slov je o ně takový zájem, že někteří zájemci čekají na místo i několik let.