Závodník Salač a miss Mörwicková se vzájemně sledují v mobilech. Řekli proč

Motocyklový závodník Filip Salač (24) a modelka Markéta Mörwicková (21) tvoří pár už tři roky. V rozhovoru pro Magazín DNES promluvili nejen o svém seznámení a vztahu, ale také o řízení a závodech, kde misska svému příteli někdy coby grid girl před startem drží na trati deštník.
Filip Salač a Markéta Mörwicková

Filip Salač a Markéta Mörwicková | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Filip Salač o závodech i stylu

KDO MĚ POSADIL NA MOTORKU
Táta, který taky závodil. Brzy mě posadil na minibike. Sotva jsem se naučil pořádně chodit a ještě ani neměl tušení, co je kolo, už jsem seděl na motorce. A nikdy z ní nechtěl dolů. Moje náklonnost k motorkám se začala brát vážněji v nějakých sedmi osmi letech, kdy jsem jel první závody.

JAKÉ JSOU VZTAHY MEZI JEZDCI
Na kamarádství není úplně prostor, protože jsme soupeři. Mám ale fantastického týmového kolegu. V podstatě neřešíme, který z nás byl rychlejší, pomáháme si. Ještě s žádným jsem neměl tak super vztah. I Markéta se přátelí s jeho manželkou.

Filip Salač

Filip Salač bude o víkendu v Brně jediným českým zástupcem. Závodí v kategorii...

Závodí v seriálu mistrovství světa silničních motocyklů ve třídě Moto2 za belgický tým Elf Marc VDS Racing. Na kontě už má několik pódiových umístění, jen na vítězství ještě čeká. Věří, že prostřední kubaturu jednou vymění za královskou, tedy za MotoGP. „Velký sen, který se mi snad splní. Myslím, že nereálný není,“ říká absolvent obchodní akademie.

KOLIK PŘI ZÁVODĚ VYPOTÍM
Hodně záleží, kde se jede. Třeba v Malajsii i tři kila. Při závodě můžeme mít vodu v hrbu na zádech, což je zároveň chránič, ale to je spíš jenom na namočení rtů. Spousta lidí si myslí, že si vezeme zadek na motorce, ale právě v místech, kde je teplo, jsou závody extrémně náročné. V Thajsku bylo 60 stupňů, z motorky sálá 110 stupňů.

JAK ŘÍDÍM V SOUKROMÍ
Snažím se dodržovat předpisy. Jsem klidný řidič. I když... Auta miluju, a když je prázdná silnice... Pokutu za rychlost jsem dostal hned druhý den po vyzvednutí řidičáku. Nešlo ale o nic dramatického, ve vesnici jsem jel 58. Od té doby mi chodí spíš pokuty za špatné parkování, za které je ale někdy zodpovědná i Markét.

CO MI MARKÉTA VYČÍTÁ
Závislost na telefonu.
(Markéta: Čemu se směješ?)
Jak se vždycky trefíš do momentu, kdy řeším něco pracovního, a skoro nikdy do chvíle, kdy jen tak sjíždím Instagram.

JAK MI ZMĚNILA STYL
Co si mám vzít na sebe, jsme řešili naposledy dneska, viď?
(Markéta: Když jsme se poznali, nosil přiléhavé džíny. Šílené. Nelíbí se mi ani na holkách, natož na chlapovi. Dneska už jsou navíc totálně out.)
Tehdy se ale nosily. Každopádně už mám širší kalhoty.

PROČ SE NAVZÁJEM SLEDUJEME
Máme v mobilech sdílenou polohu, s čímž jsem přišel já. Nejde o to druhého sledovat, důvody jsou čistě bezpečnostní. Přece jen spoustu času trávíme daleko od sebe, často s několikahodinovými posuny.
(Markéta: Já se na Filipovu polohu dívám nejčastěji ve chvíli, kdy mě má vyzvednout. Abych věděla, jak je daleko.)

CO MĚ DOCELA LÁKÁ
Chtěl bych jít na vysokou. Jenže časově by to bylo hodně náročné. A vlastně i z hlediska psychiky. Pamatuju si, jak mě při závodech napadalo, že mě v pondělí ve škole čeká test.

Markéta Mörwicková nejen o Miss

MŮJ VZTAH K MOTORKÁM
Nejezdím na nich, mám až příliš velký respekt. Když už mě Filip přesvědčil, abych se s ním svezla, vyrazila jsem v plné výbavě. Vzala jsem si profi kombinézu, boty i helmu. Ale závody se mi líbí moc, do toho světa jsem hodně pronikla. Nejsem plná obav. Mám na paměti, že Filip dobře ví, co dělá.

Markéta Mörwicková

Markéta Mörwicková v Thajsku (2. října 2025)

Dvakrát se přihlásila do Miss Czech Republic a dvakrát postoupila do finále. Poprvé v roce 2022 a podruhé loni, kdy skončila druhá a byla vyhlášena Miss Grand International Czech Republic, díky čemuž se na podzim podívala na světovou soutěž krásy. V Thajsku skončila na šestém místě. Živí ji modeling či influencerství. Občas se zhostí role takzvané grid girl, kdy před startem závodu drží na trati Filipovi deštník.

CO SI POVÍDÁME NA STARTU
Tam na klábosení není moc prostor. Když všichni odejdou a my s deštníky zůstaneme jako poslední, popřeju mu hodně štěstí.
(Filip: Někdy jsem nervózní víc, jindy míň. Na povídání to není vhodný okamžik. Rozhodně nerozebíráme nějaké soukromé záležitosti.)

KDY MĚ FILIP NECHÁ ŘÍDIT
Za volant mě pustí docela často. Po evropských závodech cestuje většinou autem, takže se střídáme.
(Filip: Markéta je dobrá řidička.)
Do řízení mi moc nemluví, ale nějak se nemůže zbavit strachu, že bych mohla usnout. Když klimbá a já třeba jen přibrzdím, zděšeně se ptá: ‚Dobrý? Dobrý?‘

JAK JSME SE DALI DOHROMADY
Díky společným přátelům jsme se viděli už snad v mých patnácti letech. Pak jsme se začali sledovat na sociálních sítích, kde mi Filip jednou napsal, jestli bych nezašla na kafe. Chvilku předtím kamarádka zrušila náš sraz. Protože už jsem byla připravená vyrazit ven, využila jsem toho a odepsala Filipovi, že mě může hned vyzvednout. Jsme spolu skoro tři roky.

ČÍM MĚ FILIP PŘEKVAPIL
Hned na první schůzce mi na svůj věk přišel rozumově úžasně vyspělý. A brada mi spadla, když telefonoval s mechanikem z týmu a mluvil plynule španělsky. Vůbec jsem netušila, že tu řeč umí.
(Filip: Líp než anglicky. Mám kolem sebe spoustu Italů a Španělů, kteří mluví anglicky tak divně, až bych řekl, že mi ten jazyk kazí. Jsem rád, že můj týmový parťák je Brit. Díky němu se zlepšuju.)

KDO Z NÁS JE VÝBUŠNĚJŠÍ
Určitě Filip. Já jsem poměrně flegmatická a netrápím se věcmi, které nemůžu ovlivnit. Filip všechno víc prožívá.
(Filip: Na můj vkus jsi někdy klidná až moc.)
Myslím, že díky tomu nám vztah funguje.

JÁ A DVĚ FINÁLE MISS
Moje první účast byla velká náhoda. Na jedné přehlídce mě oslovila prezidentka soutěže Taťána Makarenko, a tak jsem vyrazila na casting do Olomouce a nakonec se ocitla až mezi nejlepšími. Bylo mi teprve sedmnáct a potřebovala jsem v mnoha ohledech dozrát. Nebo si třeba nechat srovnat zuby. Po třech letech jsem se rozhodla zkusit štěstí znovu. Teď už mám korunku, takže do třetice se hlásit nebudu. (smích)

