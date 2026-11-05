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Zatím můžu i bez tabletky, popisuje Josef Kokta svůj milostný život s Ornellou

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Josef Kokta a Ornella Koktová (3. listopadu 2026)

Josef Kokta a Ornella Koktová (3. listopadu 2026) | foto: CNC / Marek PátekProfimedia.cz

Josef Kokta, Ornella Koktová a jejich děti Lily, Svena Quentin (3. listopadu...
Josef Kokta a Ornella Koktová v pořadu Ornella Life (2026)
Josef Kokta
Manželé Ornella Koktová a Josef Kokta (Karlovy Vary, 30. června 2023)
62 fotografií
V dubnu bude mít sedmdesát, přitom na ně nevypadá. Jenom chůze prozrazuje jeho věk. Oslavu nechystá. „Naposledy jsem byl mezi lidmi před rokem na půl na festivalu ve Varech. Ale předtím jsem si toho užil tolik…,“ vzpomíná Josef Kokta na dobu, kdy byl se svou exmanželkou Gábinou Partyšovou častým hostem večírků.

„Teď jsem zalezlý, Ornella tvrdí, že v akváriu. Když jsme bydleli na Slapech, tak v tom lese. Ale Ornella koupila dům ve svých vytoužených rodných Nebušicích, a tak jsme od března tam,“ popisuje podnikatel svůj život. „Je to pozitivní změna, je tam víc prostoru. Přece jenom máme tři děti a spoustu věcí, tak je aspoň kam je dát.“

Quentin má třináct, chodí do sedmé třídy. Sven šest a Lily pět let. „Zatím to zvládám, ale občas zařvu, viz moje video, které obletělo republiku a zavinilo celkem velký průser v naší rodině. Ornella byla v laufu a ta prohlášení těch hereček a dalších, aby s ní firmy ukončily spolupráci, tak to se pak skutečně stalo. Takže jsme přišli zhruba o čtyři miliony jen na spolupracích. Rekonstrukce našeho domu se zastavila,všechno se odpískalo. Ale ten dům je natolik dobrej, že se v něm bydlet dá,“ odhaluje rodinný život po boku své čtvrté manželky, která je mimo jiné influencerkou. „Od září nějaké nové spolupráce zase přišly, ale není to na té úrovni jako před tím,“ přiznává.

Ornella Koktová ukázala v živém vysílání na Instagramu dům na Praze 6, který pořídila pro svou rodinu za více než 22 milionů korun. (16. března 2026)

Děti přivedl i na prezentaci nových dílů nekonečné show Ornella Life, která předplatitelům nabídne vhled do jejich rodinného života. „Quentin má aspergerův syndrom, ten má i Elon Musk. Tihle lidi jsou orientováni jedním směrem. V jeho případě je to výpočetní technika a AI, nic dalšího ho nezajímá. Přírodopis, zeměpis… ani vztahy. Je to s ním fakt těžký, čekám, kdy nastane nějaké extempore,“ obával se Kokta chvíli před zahájením akce.

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Quentin ale překvapil, neprovedl nic. Choval se jako mladý dospívající muž. Navíc mu to slušelo, protože byl slavnostně oblečen a výrazně hubenější než dřív. „Je pod kontrolou, dochází na obezitologii do Vinohradské nemocnice. Zhubl asi deset kilo. A hodně vyrostl, má 172 centimetrů. Bude po dědovi Michalovi,“ dodává.

Mladší děti se oddávaly radovánkám adekvátním svému věku. Došlo i na válení se po zemi. Bylo vidět, že se mají všichni rádi. „Sven a Lily jsou zlatíčka. Lily největší, protože je holčička a hlavně je nejchytřejší,“ vypráví Kokta. „Je tam, kde má ve svém věku být. Quentin i Sven na tom byli jinak, hůř i mluví,“ prozrazuje.

Josef Kokta, Ornella Koktová a jejich děti Lily, Svena Quentin (3. listopadu 2026)

S Ornellou se zná už patnáct let. Se svojí druhou manželkou Alenou byl ale devatenáct roků, s Gábinou Partyšovou deset. „S Orny jsme rozvedení už čtyři roky, takže máme oba volnost, ale já o páté ženě opravdu neuvažuji. Už ty čtyři byly dost,“ říká.

Od dob, kdy ukončil vztah s Gábinou Partyšovou se za ním táhnou dluhy. „Původně to bylo tři sta tisíc u jedné banky, které jsem včas nezaplatil a pak to narostlo do milionu. Na ten jsme s Ornellou neměli, tak přišli exekutoři. Několikrát. To jsme ještě žili v Přílepech a naše děti zažily, jak to vypadá, když doma chodí cizí lidi a oblepují vám věci. Proto jsme se radši rozvedli. Abych ji ochránil od svých s.ágor,“ vysvětluje situaci, kterou dlouho tajili. Na únorových oslavách Ornelliných třiatřicátých narozenin vyšlo pouze najevo, že už nejsou manželé.

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Navzájem se k sobě ale chovají jako partneři. „Zírám, jak se o mě Ornella stará. Navléká mi ponožky, stříhá nehty, vousy, i chlupy v uších. Takové kraviny pořád řeší,“ usmívá se. „Ale je mezi námi rozdíl třiceti šesti let a v těch názorech je to cítit. Ale možná jsem pro ni něco jako táta, protože ten její směrem k ní moc nefunguje. Takže jsem spíš takový oponent jejích bláznivých nápadů, kterých má milion včetně tohohle Ornella Life. Snažím se ji trošku korigovat, ale moc se mi to nedaří,“ říká smířeně.

Manželé Josef Kokta a Ornella Koktová (Karlovy Vary, 3. července 2023)

„Jo, teoreticky by si mohla najít milence. Ale snad nemá důvod, zatím mi to funguje dobře i bez prášku. Ne, že bych jí něco takového schvaloval, ale co bych mohl dělat? Říkal jsem jí, hlavně ať o tom nevím. A ne jako Havel, když ulítl, tak potom Olze vyprávěl, jaký to bylo. To nechci,“ dodává.

„Lituji svých nerozvážných investic na burze, kde jsem přišel o spoustu peněz, o kterých jsem si myslel, že mi v pohodě vystačí do důchodu. Ale totálně jsem to celé zpackal,“ sype si popel na hlavu. „Jo, taky jsem utrácel, ale na zase tolik. Nebylo to o tom, že bych v baru kupoval drahé šáňo nebo rum za dvacet tisíc. To jsem nikdy nedělal. Ale i ty rozvody mě něco stály. S Álou, pak Gábinou… Té jsem nechal dva domy a odešel s kufříčkem,“ vypráví.

Na oplátku ovšem neplatí alimenty na syna Kristiána, kterého s bývalou moderátorkou Novy má. Partyšová se v době, kdy už Koktovi teklo do bot a vězel v dluzích, pojistila do budoucna touto dohodou. Zároveň zpřetrhala s exmanželem veškeré kontakty, takže Kokta se s jejich synem nevídá. „Bohužel. I když jsem se o něj hodně staral, když byl malý, hráli jsme si spolu, tak naposledy jsem s ním byl, když mu bylo pět,“ vypráví. Dětí má celkem sedm a je už i trojnásobným dědou.

Josef Kokta a Ornella Koktová (3. listopadu 2026)
Josef Kokta, Ornella Koktová a jejich děti Lily, Svena Quentin (3. listopadu 2026)
Josef Kokta a Ornella Koktová v pořadu Ornella Life (2026)
Josef Kokta
62 fotografií

Ornelle vytváří zázemí a stará se o děti. „Má e-shop Pink Horse na věci pro koně, Boobee, pak Instagram a Ornella Life. A kolem toho všeho je účetnictví, administrativa, reklama, marketing, což mám na starosti já. K tomu tři děti, školu, školku, kroužky. Chodím spát v jednu v noci,“ kouká, jak se jeho život proměnil.

Kdyby byl mladší... „No, nevím, jak by to vypadalo. Pokud by mi bylo třicet pět, asi by to byl boj, protože Ornella je docela drsná, to má po své mámě. Ale u nás to funguje tak, že řešíme všechno hned. Ne, že si každý zalezeme někam do kouta a trápíme se. My se vyřveme a máme v tom jasno. Pak se vždycky jeden z nás jde omluvit tomu druhému a jede se dál. To je na tom dobrý. Jí ani mně se v hlavě nic nehromadí, máme čistý stůl. Ale jinak je takové práce, že není čas na nic,“ popisuje.

Ornella Life by měl přinést každý týden jeden premiérový díl. Zájem o pořad už projevily i velké televize. Jednání se ale dostala do mrtvého bodu kvůli financím. „Muselo by to nahradit ten příjem předplatitelů, pokud bychom jim prodali práva. Aby bylo na život, na ten provoz. Naše náklady jsou fakt obrovské, Ornella platí obří hypotéku,“ uzavírá Josef Kokta.

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