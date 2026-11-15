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Zamiloval jsem se, když stála za barem, říká Bolek Polívka o lásce k Marcele

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Bolek Polívka a Marcela Polívková

Bolek Polívka a Marcela Polívková | foto: Lenka Hatašová

Bolek Polívka a Marcela Polívková
Bolek Polívka
Marcela Polívková a Bolek Polívka
Bolek Polívka a Marcela Polívková
43 fotografií
Bolek Polívka a jeho manželka Marcela prozrazují, jak před více než třiceti lety začala jejich láska, kdo se po hádce chodí udobřovat i co je dnes nejvíc spojuje. S humorem i dojetím mluví o rodině, dětech a o tom, proč chtějí mít jeden na druhého co nejvíc času.
Bolek Polívka a Marcela Polívková
Bolek Polívka a Marcela Polívková
Bolek Polívka
Marcela Polívková a Bolek Polívka
43 fotografií

KDY JSEM POPRVÉ POCÍTIL/A, ŽE JE TO LÁSKA
Bolek: Když jsem ji poprvé viděl, ona za barem, já před barem.
Marcela: Když se do toho baru druhý den vrátil se slovy: „Včera jsem se zamiloval a dnes se jdu podívat do koho.“ Bylo to 20. dubna 1992 a měla jsem ten den svátek, tudíž jsme popíjeli broskvovici.

CO NÁS NEJVÍC SPOJUJE
Bolek: Děti!
Marcela: Děti.

Bolek Polívka a Marcela Polívková

KDY JSME SE NAPOSLEDY POHÁDALI A KDO SE PRVNÍ PŘIJDE UDOBŘIT
Bolek: Nedávno, Marcelka byla trošku nevrlá. Dlouhé hádky neumím, prohodím sarkasmus a jede se dál.
Marcela: Byla jsem nervozní na děti, ale šla jsem se zchladit do bazénu. Po návratu už vše zase zalité sluncem. A přišla jsem já. Bez hubičky já dlouho nevydržím.

CO MI V NAŠICH DĚTECH NEJVÍC PŘIPOMÍNÁ TEBE
Bolek: Vidím ji v jejich zájmu o lidi, v chuti sdělovat si pocity i zážitky. A také po Marcelce mají zvídavost, živost a temperament.
Marcela: Když diskutují, odmlouvají a někdy se vztekají. To jsou pak celý on.

Bolek Polívka a jeho synové František, Vladimír a Jan na pražské premiéře hry Anděl v lihu (13. února 2026).

ČÍM TEĎ NEJVÍC ŽIJEME
Bolek: Třeba představením Anděl v lihu, kde já hraju svého zesnulého přítele Pecu, který je už dávno andělem a slétne na zem, aby potkal mne - Bolka. A toho hraje můj syn Vladimír. Další moji synové tam pak ztělesňují různé postavy. Často se mne lidé ptají, jaké to je režírovat své děti, a já odpovídám, že snadné. Prostě jim nakážu: Hraj, nebo tě vydědím!
Marcela: Já žiju hlavně námi, rodinou, péčí, domovem. Díky naší zdravotní indispozici, která nás potkala před rokem, jsme spoustu věcí i priorit v našich životech hodně přehodnotili a chceme získat co nejvíce času pro naši lásku, vztahy a naše blízké. Já se úplně tetelím, když se u nás sejdou Bolkovy děti i ženy a já nás můžu propojovat. Je to nádhera, co všechno vlastně máme.

KDE NÁS VIDÍM ZA 10 LET
Bolek: Nedávno jsem měl takový bonmot, že kdyby ode mě Marcelka odešla, tak ji mohu vzhledem k našemu věkovému rozdílu adoptovat.
Marcela: Spolu, s vnoučaty.

VZKAZ MÉ LÁSCE
Bolek: Zůstaň tu s námi, muziko česká!
Marcela: Až na věky věků. Amen.

21. července 2026
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