Když potřebuji sex, mám rychlovky, říká Whoopi Goldbergová po třech rozvodech

Herečka Whoopi Goldbergová (70) se v talk show The View svěřila s pikantnostmi ze svého intimního života. Po třech rozvodech prý už na dlouhodobé vztahy zanevřela a dopřává si především známosti na jednu noc. „Jsem svobodná. Když potřebuji sex, mám rychlovky na jednu noc, ale nejsem za nikoho vdaná a nemám žádné závazky,“ vysvětlila.
Whoopi Goldbergová na Met Gala v New Yorku (5. května 2025)

Whoopi Goldbergová na Met Gala v New Yorku (5. května 2025) | foto: Reuters

Hora energie a tuny optimismu, taková byla ve Veroně Whoopi Goldbergová.
Zapojila se tak do diskuse o nedávném článku v časopise Cosmopolitan, ve kterém žena žijící ve šťastném dlouhodobém vztahu přiznala, že jí chybí její život za svobodna – zejména spontánnost příležitostných románků.

Goldbergová se s tím bez váhání ztotožnila. „Chodím po barech, chodím se bavit,“ řekla. „Za posledních 25 let jsem si uvědomila, že ne každý je stvořený pro vztah. Někteří lidé jsou prostě stvořeni pro jednorázové známosti,“ vysvětlila.

Herečka v průběhu let otevřeně mluvila o tom, proč jí manželství nevyhovuje. V květnu 2024 v pořadu Who’s Talking to Chris Wallace? Goldbergová řekla: „Když jste s někým v manželství, musíte se zajímat o to, jak se cítí. Já se nezajímám,“ než se zasmála a dodala: „Je mi jedno, jak se cítíte. Je to hrozné.“

Whoopi Goldbergová a její dcera Alex Martinová na Oscarech v Los Angeles (2. března 2025)

Přesto zdůraznila, že její nezávislost není na úkor vztahů. „Záleží mi na mé dceři. Záleží mi na dětech, které má. Záleží mi na mém zeťovi. Záleží mi na mých přátelích,“ řekla. „Ale nezáleží mi na vztahu, který by vyžadoval tolik, kolik vyžaduje mít dítě.“

Goldbergová byla třikrát vdaná – za Alvina Martina, Davida Claessena a Lylea Trachtenberga – a s prvním manželem má dceru Alexandru Martinovou. Přestože tyto vztahy skončily, uvedla, že si se svými bývalými partnery udržuje přátelské vztahy.

Harris: Když mi bylo patnáct, Whoopi Goldbergová mi nabídla sex

„Jsem v kontaktu s každým z nich, protože kdysi to byli moji přátelé,“ řekla Goldbergová v říjnu 2024. „To neznamená, že si píšeme pořád, ale respektuju je.“

