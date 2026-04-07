Když potřebuji sex, mám rychlovky, říká Whoopi Goldbergová po třech rozvodech

Zapojila se tak do diskuse o nedávném článku v časopise Cosmopolitan, ve kterém žena žijící ve šťastném dlouhodobém vztahu přiznala, že jí chybí její život za svobodna – zejména spontánnost příležitostných románků.
Goldbergová se s tím bez váhání ztotožnila. „Chodím po barech, chodím se bavit,“ řekla. „Za posledních 25 let jsem si uvědomila, že ne každý je stvořený pro vztah. Někteří lidé jsou prostě stvořeni pro jednorázové známosti,“ vysvětlila.
Herečka v průběhu let otevřeně mluvila o tom, proč jí manželství nevyhovuje. V květnu 2024 v pořadu Who’s Talking to Chris Wallace? Goldbergová řekla: „Když jste s někým v manželství, musíte se zajímat o to, jak se cítí. Já se nezajímám,“ než se zasmála a dodala: „Je mi jedno, jak se cítíte. Je to hrozné.“
Přesto zdůraznila, že její nezávislost není na úkor vztahů. „Záleží mi na mé dceři. Záleží mi na dětech, které má. Záleží mi na mém zeťovi. Záleží mi na mých přátelích,“ řekla. „Ale nezáleží mi na vztahu, který by vyžadoval tolik, kolik vyžaduje mít dítě.“
Goldbergová byla třikrát vdaná – za Alvina Martina, Davida Claessena a Lylea Trachtenberga – a s prvním manželem má dceru Alexandru Martinovou. Přestože tyto vztahy skončily, uvedla, že si se svými bývalými partnery udržuje přátelské vztahy.
„Jsem v kontaktu s každým z nich, protože kdysi to byli moji přátelé,“ řekla Goldbergová v říjnu 2024. „To neznamená, že si píšeme pořád, ale respektuju je.“