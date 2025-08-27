Výtvarnice Eliška Podzimková se vdala. Vzala si dlouholetou přítelkyni

„Tenhle den on repeat prosím. Fuf to bylo nádherný! Nádherný! Děkujeme za vás všechny kolem nás. Milujem. A miluju tě, miluj mě Julie,“ napsala na Instagramu k fotkám a videím ze svatby výtvarnice, která si změnila také jméno profilu na Eliška Soffer Podzimek.
Julie Soffer měla bílé krajkové minišaty a Eliška Podzimková bílou košili a krémovou vestu a kraťasy. Na svatbě nechyběl zpěv, zábava s přáteli, koncert na louce či skákání do bazénu.
Pro tvorbu známé kreativní umělkyně Elišky Podzimkové je typická kombinace fotografií či videí s ilustracemi. Právě ty stály na začátku její kariéry, kterou naplno odstartovala v New Yorku. Spolupracovala mimo jiné s americkou verzí magazínu Vogue. U nás zaujala například knihou a výstavou Malý princ.
Animátorka, ilustrátorka a fotografka připravuje animovaný seriál Plešouni pro onkologicky nemocné děti. Byla totiž jedním z nich. V pořadu 13. komnata letos popsala, jak prošla v šestnácti letech léčbou a co následovalo.
Julie Soffer studovala produkci na FAMU. Původně zvažovala, že se přihlásí na DAMU, ale i kvůli rolím, které v minulost dostala, si záměr rozmyslela. S Eliškou tvoří pár přes devět let. Žijí v Praze.
Soffer loni v rozhovoru pro Magazín DNES prozradila, jak se poznaly. „Eliška dorazila na oslavu narozenin svého kamaráda, se kterým jsem chodila. Pak chvíli nic, potom vyvinula jistou iniciativu a asi po měsíci jsme se daly dohromady,“ řekla.
Dodala, že obě doufají, že jednou budou mít absolutně stejná práva jako většinová společnost. „Jsme rodinné typy a chceme manželství i děti. Dřív jsem chodila s kluky a vím, že láska je pořád stejná. Tak proč nemůžou být stejná i práva? Štve nás, že jsme politické téma a jak hodně se o nás mluví, protože pak se jenom všechno obrací proti nám,“ dodala Julie Soffer.