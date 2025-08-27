Výtvarnice Eliška Podzimková se vdala. Vzala si dlouholetou přítelkyni

Animátorka, ilustrátorka a fotografka Eliška Podzimková (33) a producentka Julie Soffer (26) se vzaly. Jsou spolu přes devět let. Veselka byla už na začátku léta, ale až nyní se pochlubily na sociálních sítích vícero fotkami a videi.
Eliška Podzimková a Julie Soffer

Eliška Podzimková a Julie Soffer | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Eliška Podzimková
Eliška Podzimková
Expo58. Československý pavilon získal na bruselské výstavě nejvyšší cenu –...
Eliška Podzimková
33 fotografií

„Tenhle den on repeat prosím. Fuf to bylo nádherný! Nádherný! Děkujeme za vás všechny kolem nás. Milujem. A miluju tě, miluj mě Julie,“ napsala na Instagramu k fotkám a videím ze svatby výtvarnice, která si změnila také jméno profilu na Eliška Soffer Podzimek.

Julie Soffer měla bílé krajkové minišaty a Eliška Podzimková bílou košili a krémovou vestu a kraťasy. Na svatbě nechyběl zpěv, zábava s přáteli, koncert na louce či skákání do bazénu.

Pro tvorbu známé kreativní umělkyně Elišky Podzimkové je typická kombinace fotografií či videí s ilustracemi. Právě ty stály na začátku její kariéry, kterou naplno odstartovala v New Yorku. Spolupracovala mimo jiné s americkou verzí magazínu Vogue. U nás zaujala například knihou a výstavou Malý princ.

Animátorka, ilustrátorka a fotografka připravuje animovaný seriál Plešouni pro onkologicky nemocné děti. Byla totiž jedním z nich. V pořadu 13. komnata letos popsala, jak prošla v šestnácti letech léčbou a co následovalo.

Julie Soffer studovala produkci na FAMU. Původně zvažovala, že se přihlásí na DAMU, ale i kvůli rolím, které v minulost dostala, si záměr rozmyslela. S Eliškou tvoří pár přes devět let. Žijí v Praze.

Soffer loni v rozhovoru pro Magazín DNES prozradila, jak se poznaly. „Eliška dorazila na oslavu narozenin svého kamaráda, se kterým jsem chodila. Pak chvíli nic, potom vyvinula jistou iniciativu a asi po měsíci jsme se daly dohromady,“ řekla.

Dodala, že obě doufají, že jednou budou mít absolutně stejná práva jako většinová společnost. „Jsme rodinné typy a chceme manželství i děti. Dřív jsem chodila s kluky a vím, že láska je pořád stejná. Tak proč nemůžou být stejná i práva? Štve nás, že jsme politické téma a jak hodně se o nás mluví, protože pak se jenom všechno obrací proti nám,“ dodala Julie Soffer.

