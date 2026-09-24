Vojtěch Vondráček šel do naha a zaujal. Je z toho vztah s Ivou Zahran

Seděla totiž v první řadě, když herec v Divadle Na zábradlí hrál v představení Bůh v Las Vegas tak, jak ho pánbůh stvořil. O dvanáct let mladší Ivy si všiml hned, jak vlezl na jeviště, a pak „zpunktoval,“ aby všichni hráli jenom pro ni. „Ale nakonec se sama rozhodla,“ usmívá se Vondráček.
Jsou spolu necelý rok. A právě Iva sehrála významnou roli při dokončování desky kapely VOND, které je Vojta zakladatelem. „Ten název žádný význam nemá, ale název našeho prvního alba Tokin je v japonských šachách výrazem pro pěšáka, který, když dojde na konec šachovnice, se může proměnit v jakoukoliv figurku, nebo tam jen tak zůstat stát jako zbytečný pěšák. A o tom celá naše deska je,“ popisuje herec.
VOND je už sedmou kapelou, se kterou vystupuje, ale jako jediná to dotáhla až k albu. Tvoří ji bubeník Jiří Nedbal, basák Tomáš Pospíšil, Vojtěch Vondráček a plus jedničkou je David Petrželka. Jiří Vidasov desku mastroval a hostoval s kapelou, která své první album pokřtila v Eliadově knihovně Divadla Na zábradlí.
Iva Zahran sehrála důležitou roli v konečné fázi přípravy desky, v takzvaně cílové rovince. „Já byl na té desce strašně zainteresovaný a ona mi ukázala, že existuje ještě další, normální život. Začali jsme to s kapelou brát víc jako práci, odosobnili jsme se od toho a i díky tomu pak možná náš koncert proběhl v tak vřelé atmosféře,“ vypráví Vondráček, jenž píše hudbu a texty a na aranžích se podílí s ostatními.
K desce vznikly tři videoklipy, které kapela vypouští společně s albem oproti dnešním zvyklostem do světa naráz. „Já myslel, že budeme lidi napínat a každý týden vydáme něco nového. Ale Jirka Nedbal říkal: ‚Vždyť na nás nikdo nečeká, tak pojďme dát ten balík na stůl celý, ať si z něho každý vezme, co chce.‘ Tak jsme to tak udělali,“ popisuje zvolenou strategii Vondráček.
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V prvním klipu hrají Michal Bednář s Davidem Petrželkou. V Tokinu je pak Anna Kameníková se Simonou Lewandowskou, která se objevuje i v klipu Áčko. „Jsou tvářemi těch videí, ale nikoho konkrétního, žádnou z mých holek nehrají. Ty klipy jsou velmi minimalistické, ale v tom nejlepším slova smyslu. Jsou to takové tři obrazy,“ přibližuje.
Za kamerou stála Kateřina Šrámková, přezdívaná Áčko, ale o ní písnička prý taky není. „Vznikla v době, kdy jsme se poznali, jako předposlední z našeho alba,“ poodhaluje Vojta další zákulisí svého soukromého života. S Áčkem měl totiž vztah. „Kačenka mě uhranula svou pečlivosti, starostlivostí a podporou, jakou jsem do té doby nepoznal. A i když už spolu nejsme, zůstali jsme si blízcí a natočili spolu ty videoklipy,“ vypráví o lásce, kterou prožil před Ivou.
Přezdívku Áčko získala Kateřina díky kameře A, za kterou stála, když se s Vojtou pracovně setkávala v televizi. „Když jsme se poznali, měl jsem už rozdělanou desku a nebyl jsem dvakrát veselý člověk,“ vzpomíná herec na jejich seznámení.
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„Časem jsme zjistili, že jsme se spletli, že každý směřujeme jinam a máme i rozdílný životní styl. Já jsem spáč, kdežto Kačenka vstává ráno v pět. A věci, které v jednu chvíli vypadají, že se dají skloubit a naučit, se pak ukážou, jako neřešitelné,“ popisuje jejich soužití. „Ale slíbili jsme si, že ty klipy natočíme spolu. A dál jsme zůstali kamarády, protože jsme si nikdy neublížili.“
Tokin jde napříč hudebními žánry. „Ale kvůli autorským tabulkám jsme ho museli nějak definovat. Tak jsme tam napsali fluffy rockenroll. Ale v podstatě je to náš výmysl, něco jako ňuňu rockenroll. To znamená, že je to nahlas, je to tvrdý a přitom to hrají čtyři poměrně něžní a pozorní kluci,“ vypráví.
S Davidem Petrželkou, se cítí na jevišti jako jeho dvojče. „On svým hlasem dodává našim vystoupením barvu, která by jim, kdyby se mnou nezpíval, chyběla,“ říká.
Původně chtěli po vydání desky chvíli odpočívat, ale na žádost zvenčí a díky nabídkám se rozhodli koncertovat. „Spíš asi budeme obsazovat menší prostory, zahrajeme v našich oblíbených klubech. Ale nějaké koncerty máme domluvené i v Divadle Venuše ve Švehlovce, která je ale obrovská, takže z ní máme respekt,“ vypráví Vondráček.
Právě po prvním koncertě ve Švehlovce mu Iva připravila překvapení. V té době se už sestěhovávali do společného bytu. „Věděla, co ta deska pro mě znamená, že je to významná kapitola mého života, tak mě chtěla potěšit. A v šest ráno mě přivedla do našeho bytu, kde ještě nebylo nic, jenom matrace s dekami na zemi, které tam nachystala, abychom v něm mohli přespat,“ vypráví.
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Se zbytkem mu pomohla maminka. „Já si objednal stěhováky a najednou zjistil, že se nestíhám zabalit. Původně jsem si totiž myslel, že toho moc nemám. A mamka je skvělá logistička. Zatímco já nad každou krabicí stojím půl hodiny a přemýšlím, co do které dám, ona bere jednu věc za druhou a vkládá je do nich,“ popisuje stěhování.
I když je s Ivou od sebe dělí dvanáct let, zatím to nepociťuje. „V některých věcech je víc napřed než já,“ říká o partnerce, jejíž profesionální kariéra se teprve rozjíždí, zatímco on má za sebou řadu divadelních i televizních rolí.
Jeho domovskou scénou je Divadlo Bez zábradlí, kde ho zbavili studu z nahoty. Stalo se to během představení Hamleti, když měl zaskakovat za Ivana Luptáka. „Ivan v něm hraje nahý, ale pro mě to byl problém, nejsem žádný exhibicionista. Režisér Honza Mikulášek o tom věděl, a tak mi předtím volal: ‚Já vím, že to nemáš rád, tak si tu scénu vymysli a udělej po svém.‘ Ale protože jsem tu inscenaci znal, věděl jsem, že kdybych se té nahotě chtěl nějakým způsobem vyhnout, chybělo by to tam,“ vypráví Vojtěch.
A pak se to stalo. Odhodil zábrany i oblečení a stál tam tak, jak ho pánbůh stvořil. Okamžitě se mu dostalo zpěvné vazby. „Když v tom hrál Ivan, seděl jsem v jevišti vedle třinácti až patnáctiletých holek a ve chvíli, kdy se na jevišti svlékl, a vytáhl z kalhot ‚něco‘ neuvěřitelného, ozvalo se vedle mě: ‚Ojoj,‘“ vzpomíná. „Pak jsem měl první reprízu já, udělal jsem to samé, akorát s tím rozdílem, že se ozvalo zklamaně: ‚Ouuuu‘,“ směje se.
Každopádně od té doby nemá s nahotou problém. „Jak jsem na tom jevišti tehdy stál, uvědomil jsem si, že to vlastně není tak strašné. Od té doby se na nahé tělo koukám velmi podobně jako na kostým. Ničím mě neuráží. A dokonce se mi i ulevilo. Člověk se přestane stydět, stačí si stoupnout před lidi. Ale nedoporučuji nikomu, aby to dělal ve dvě odpoledne na Václaváku,“ vypráví.
Herectví nezatracuje, ale. „VOND je důležitá kapitola mého života. Vzhledem k tomu, s jakými lidmi jsem tu desku dělal, s kým jsme pracovali na klipech. Kostýmy nám navrhl Marek Cpin, Maxmilián Denkr úžasná světla. Všichni, včetně kluků z kapely, jsou lidi, se kterými jsem si vždycky přál něco společného vytvořit. A když jsem zjistil, že to nadšení je oboustranné, rozhodně to teď nechci zahodit do koše. A kdo ví, třeba jednou budu mít vlastní label,“ usmívá se.
Desku distribuuje Supraphon. „Jsme rádi, že si nás vzali pod svá křídla a přitom nám nekladou žádné podmínky. Ponechávají nám naši vlastní integritu a možnost tvořit. Takže jsme navázali ideální spolupráci,“ konstatuje Vondráček.
Na přebalu CD je vyfocený králíček Frederik, tichý svědek Vojtova uměleckého zápasu. „Objevil jsem ho ve Zverimexu a hned se do něj zamiloval,“ vypráví herec. Do té doby měl kočky. K Frederikovi si pak pořídil ještě samičku Jahůdku, ta ale přilnula víc k Ivě. „Frederik má zase radši mě,“ informuje, jak se doma „spárovali.“
„Frederik byl u zrodu naší desky, slyšel všechny moje hudební nápady, i ty, co se na desku nevešly, které nikdy nezveřejním a neuslyší je dokonce ani kapela. Jsme kamarádi, jíme spolu u jednoho stolu. On salátek, já salátek... Akorát mám pocit, že o mně ví víc, než bych si přál,“ usmívá se.