Chodil jsem s ní delší dobu. Jen o tom nevěděla, říká Vodochodský o Danči

CO MĚ NAPADLO, KDYŽ JSME SE POPRVÉ POTKALI

Vojtěch Vodochodský: Nebuď trapnej. Nebuď nervózní. 3...2...1... Ahoj!

Marie Danči: No, my jsme si totiž spolu předtím jen psali. Takže první setkání bylo něco jako: Uff, bacha už jde, ty vole a jde za mnou. Zkus se usmát (moc mi to nešlo). Dýchej!

KDO O NAŠEM VZTAHU VĚDĚL JAKO PRVNÍ A CO NA TO ŘÍKAL

Marie Danči: Jako první jsem o Vojtim řekla svoji malé neteři. Ta ho schválila.

Vojtěch Vodochodský: Asi my dva... A řekli jsme: Tak jo?! Ale já s Marií chodil už delší dobu. Ona o tom jenom nevěděla.

Marie Danči a Vojtěch Vodochodský v Karlových Varech (3. července 2024)

DROBNÝ DETAIL, KTERÝ NA NĚM/NÍ MÁM NEJRADŠI

Marie Danči: To, jak se mě za každou cenu a vždycky snaží rozesmát. Jde mu to. A že mi vždycky donese něco dobrého, i když třeba nic nechci. Je pár dalších detailů, ale ty si nechám jen pro sebe.

Vojtěch Vodochodský: Rozoumek. Jak bych to popsal... Jsou to prostě kudrnatý vlasy, jakoby blíž k čelu. (smích)

V ČEM SPOLU ZÁSADNĚ NESOUHLASÍME

Vojtěch Vodochodský: To já nevím, ale často se nám děje, že než vybereme nějaký film, tak už jdeme spát.

Marie Danči: V mentolové zmrzlině s čokoládou. Já jsem tým jednoznačně ANO! A na watchlistu máme hodně nedokoukaných filmů, to je fakt.

JAK NÁS VZÁJEMNĚ OVLIVŇUJÍ NAŠE PROFESE

Marie Danči: Já si myslím, že nás ovlivňují v tom pozitivním. Máme pochopení a trpělivost, zároveň taky za sebou navzájem stojíme, protože každý máme své vlastní zkušenosti a někdy to prostě na každého padne. A taky si dokážeme navzájem dát i názory a konstruktivní kritiku.

Vojtěch Vodochodský: Herectví a modeling mají v něčem podobnou energii. U obojího jdete s kůží na trh. U obojího je nejistota. Vy jste svůj nástroj. Ale ty profese se nekříží a dokážeme se navzájem vyslechnout a podržet. Marie mě naučila, jak správně stát při focení! (smích)

Vojtěch Vodochodský a Marie Danči v Karlových Varech (3. července 2024)

KDY JSEM POCÍTIL/A VELKÝ OBDIV KE SVÉMU PROTĚJŠKU

Marie Danči: Já ho obdivuju dnes a denně. V různých situacích, ať už jde o náš každodenní život, pak i v tom profesním. Je cílevědomý a taky pečlivý a je mi velkou oporou. Vím, že to může znít pateticky, ale je to fakt, nad kterým jsem zrovna nedávno přemýšlela. Je všechno to, co já nejsem. A taky, že je ve všem se mnou, i když přijdu s jakoukoliv pakárnou.

Vojtěch Vodochodský: Pořád přece! Ale nejvíc, když jde přehlídku Beaty Rajské a kráčí do hudby v tom krásném outfitu s výrazem jako šelma!

ČÍM TEĎ NEJVÍC ŽIJE

Marie Danči: Teď obchodováním na burze. Taky probíráme filmy a herectví různých zahraničních herců, trochu z toho vlastně oba čerpáme. Miluju, jak dokáže měnit charaktery a umí mluvit na diváka očima. Ve zdravém životním stylu, za to ho vlastně taky dost obdivuju, ve cvičení a tomu podobné.

Vojtěch Vodochodský: Focením na analog. A vařením. A sportem.

Vojtěch Vodochodský a Marie Danči

V ČEM JSME NA JEDNÉ VLNĚ

Vojtěch Vodochodský: Teď jsme pluli na vlně filmu Vlny a užili si spolu KVIFF. Mari mě v tom obrovsky podporuje a prožívá to se mnou. Děkuju ti! Jinak dobré jídlo, to nás nikdy neomrzí.

Marie Danči: Brečela jsem. Děsivé, jak některá témata jsou dost aktuální. A myslím a fandím Vlnám moc, aby film byl velkou vlnou i nadále. Mimochodem 15. srpna jde do kin. Na čem si taky ujíždíme a co můžeme, je dobrá kulinařina, společnost a filmy.

MY A MÓDA

Vojtěch Vodochodský: Ale jo. Hlavně ať v tom není vedro. A teď máme stejný lněný set!

Marie Danči: Teď si trochu obměňujeme šatníky, hlavně aby to bylo pohodlné a zároveň kombinovatelné. Taky nás docela baví sebevyjádření pomocí sekáčů a dalších možností. Jinak taky kšiltovky a Birkenstock papuče.

BEZ TEBE BYCH...

Vojtěch Vodochodský: ...byl jen půl.

Marie Danči: ...to nikdy nebyla už já. Patos?

Vojtěch Vodochodský: Trochu!