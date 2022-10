Jsem absolutní všežravec. Vojta mi říká čistič, tvrdí Betty z MasterChefa

Vojtěch Urban o seznámení s rodinou i práci

Čím vás Alžběta zaujala?

Koukám a najednou vidím krásnou holku s nádherným úsměvem a očima. Vyzařovala z ní něžná energie, ale zase ne úplná křehkost. Já jsem relativně hodný člověk, ale vedle Betty… Ona je úplný anděl.

Jak vás přijala její rodina?

Seznámení s tátou neproběhlo zrovna ideálně. Poprvé jsme se viděli, když jsme s Betty jeli koupit nábytek a on mi půjčoval dodávku. A co čert nechtěl, já ji odřel.

(Alžběta: Říkala jsem Vojtovi, aby to tátovi ani neříkal, protože ten šrám ani nebyl vidět.)

Naštěstí byl táta úplně v pohodě.

Kdo častěji vaří doma?

Já mám většinou na starosti snídaně a Betty večeře. Občas si role prohodíme a někdy zase vaříme společně. Betty je pro mě inspirací. Můžete před ni vyskládat ingredience, které spolu na první pohled vůbec nesouvisí, a ona z nich vymyslí úžasné jídlo.

Vojtěch Urban Soutěž amatérských kuchařů MasterChef mu kromě velkého zážitku přinesla i lásku. Do Alžběty se zamiloval při castingu a nyní už sedm měsíců tvoří pár. Není divu, že zaujal také on ji. V roce 2019 vyhrál soutěž Muž roku. Po gymnáziu studoval nejprve matfyz, poté VŠE. Na obou školách ale cítil, že to není ono. Své poslání našel ve snaze pomáhat druhým být zdravější a spokojenější.

V čem se lišíte?

Já nad vším občas možná až moc přemýšlím. Betty víc žije přítomností a ráda nechává věci trochu víc plynout. Celkově jsme ale spíš stejní. Rádi hostíme lidi, máme rádi sport a zdravý životní styl.

Jak se o sebe staráte?

Dřív jsem se dost honil a trochu se i zanedbával. Stres mi způsobil i vážné zdravotní problémy, což byla velká stopka. Postupně jsem se zbavil mnoha závazků. Dnes si potrpím na kvalitní spánek, neodbývám se v jídle, otužuju se, cvičím hlavně pro radost a dvakrát až třikrát týdně si dopřeju saunu.

Kde se otužujete?

Nejčastěji na terase, kde máme necky s vodou, ale když je víc času, rád vyrazím i někam do přírody k řece nebo rybníku, protože to má ještě úplně jiné kouzlo.

(Alžběta: Už jsme spolu byli i ve Vltavě. Já mám otužování taky ráda, ale neckám se zatím vyhýbám.)

Kdo si vás dobírá?

Nedávno jsem na dovolené musel slanit asi padesátimetrový vodopád. Kdybych to věděl dopředu, nikdo by mě tam nedostal. Když jsem to pak vyprávěl doma ve Vsetíně, táta si ze mě dělal legraci, že s mámou už dávno vědí, že nemám rád výšky. Narážel tím na to, že jsem ani jednu nedostudoval. A švagr mě zase oslovuje Klobi od slova klobása, což byla moje přezdívka v dětství.

Čemu se chcete věnovat?

Koučování a práce s lidmi mě baví a určitě v tom budu pokračovat. Zdravý životní styl a psychologie jsou moje vášeň. Do budoucna bych se chtěl zkusit trochu víc zaměřit i na moderování, zatím mám za sebou nějaké konference nebo křty.

Alžběta Minaříková nejen o ekoterorismu

Kdo vás naučil vařit?

Když jsem byla malá, koukala jsem pod ruce babičkám. Jinak jsem spíš samouk a navštěvovala jsem i různé kurzy. V osmnácti jsem takhle vycestovala na dva měsíce do Londýna. Moje nadšení přivítala hlavně máma, se kterou jsme měly domluvu, že já uvařím a ona pak uklidí kuchyni. Držíme doma pravidlo, že kdo vaří, nádobí nemyje.

Alžběta Minaříková Stejně jako Vojta se probojovala mezi šestnáct finalistů letošní, už šesté řady populárního pořadu MasterChef. Vaření a pečení se věnuje od dětství. Má inženýrský titul z pražské Vysoké školy ekonomické. Pracuje jako marketingová manažerka v nadnárodní společnosti, ale brzy se chce začít soustředit čistě na projekty, které plánují s Vojtou. Aktuálně také absolvuje kurz instruktorky jógy.

Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?

Nejradši pracuju se zeleninou na všechny způsoby. Co se ale týká mého jídelníčku, jsem absolutní všežravec. Vojta mi říká čistič. Ale on je taky docela popelnice. Což je výhoda, protože cokoliv uvařím, tak sní.

Kdy jste se sestěhovali?

Už po několika týdnech. Zrovna jsem měla v plánu se stěhovat ke kamarádce a Vojta navrhl, abych šla rovnou k němu.

(Vojta: Už nejsme náctiletá ucha, a když je nám spolu dobře, není na co čekat. Hbitě jsem vyklidil komodu a půlku skříně a naivně si myslel, že ten prostor bude na její věci stačit.)

V čem vás změnil?

Každý den chodíme spát ve stejnou dobu. Večer, když se díváme na film nebo pracujeme a koukáme na monitor, bereme si speciální brýle na blokování modrého světla. Dvě hodiny před spaním máme pozhasínáno a zuby si čistíme při svíčce.

Kdo je déle v koupelně?

Určitě já. I když večer…

(Vojta: Já jsem trochu pedant na dentální hygienu.)

Ale jinak ani jeden netrávíme v koupelně příliš času. Na dlouhé zkrášlování nás neužije.

Proč máte YouTube kanál?

Dostávali jsme hodně otázek ohledně zákulisí soutěže. Později, když vyšel najevo, tak i na náš vztah. Říkali jsme si, proč ty dva okruhy nespojit a nepodělit se. Zároveň nás oba baví být před kamerou. Máme spoustu nápadů, na které se chceme naplno vrhnout příští rok. Na leden chystáme novoroční výzvu s recepty, cvičením a další inspirací pro zdravější a spokojenější život.

Proč si říkáte ekoteroristka?

Snažím se chovat ekologicky a inspirovat k tomu i okolí. Cokoli si koupím nebo mi zbude, buď použiju znovu, nebo vytřídím. Začala jsem také vyrábět domácí produkty na úklid, aby nebyly chemické. Planetě bychom měli všichni pomáhat, jak jen to jde.

O čem jste snila?

Protože mám ráda hory, sport a vaření, snila jsem o vlastním penzionu na horách. Proto jsem šla na ekonomickou školu – abych získala byznysové základy. Na škole mě ale nadchnul marketing a plán šel stranou. Sen o penzionu ovšem nezavrhuju.