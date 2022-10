Vojtěch Kotek je tatínkem. S manželkou přivítali na svět prvního potomka

„Hubert I. Šman Kotek. Je tu s námi! Vítej synáčku! Milujeme tě!,“ napsal Vojtěch Kotek na Instagram k fotografii novorozeného syna. Přidal hashtagy novy zivot, šmankotek, krkance a prdíci, je to nářez, princátko a instašlechtic.

Manželům začali okamžitě gratulovat přátelé i fanoušci. „Ježiš! Boží! Gratuluju, brácha!,“ napsala například Nikol Leitgeb (za svobodna Štíbrová). Herečky Hana Vagnerová a Sara Sandeva, či moderátorka Daniela Písařovicová přidaly červená srdíčka.

S tím, že čekají syna, se Kotkovi svěřili v polovině srpna a oznámili, že herec chce být u porodu. Rozpovídali se tehdy i o netradičních jménech, která pro svého potomka zvažují.

„Se jménem je to trošku složitější. Já jsem si totiž vždycky v kruhu přátel dělal trochu legraci, že jestli někdy budu mít syna, tak bych chtěl, aby se jmenoval Ježíš. Ono to zní ambiciózně, ale když si k tomu řeknete to příjmení, tak z toho vyleze ten vtip,“ pobavil herec.

„Tak jsem to rozvíjel ještě dál. To by bylo, kdyby to byl křesťan. A kdyby to byl muslim, tak by se jmenoval Jemin. Ale s největší pravděpodobností, protože mám židovské předky, tak by se měl jmenovat Šman. A my jsme mu tak nějak z legrace začali říkat,“ řekl.

„Teď se snažíme vymyslet nějaké jiné jméno, ale moc se nám to nedaří. A furt mu říkáme Šmane, Šmanísi, Šmanimíre. A obávám se, že mu to zůstane, no. Tak nám asi úplně nepoděkuje,“ dodal tehdy Kotek.

Vojtěchova manželka Radana přiznala, že má trochu stres z toho, jak vše zvládnou. „Ale to asi jako každá prvorodička,“ řekla. Kotek tehdy dodal, že chce být rozhodně u toho, až přijde dítě na svět. „Chci být stoprocentně u porodu, takže jestli mě vyvolají z placu z natáčení, půjdu. Už jsem všem řekl, že ve chvíli, kdy se něco bude dít, tak odcházím a nevím, kdy se vrátím.“

Vojtěch Kotek a jeho partnerka Radana se vzali 30. června v bývalém vládním areálu Vystrkov na Orlíku. Poprvé se spolu ukázali loni na karlovarském festivalu, letos v březnu pak na premiéře filmu Betlémské světlo.