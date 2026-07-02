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Dcera Zuzany Belohorcové boduje v modelingu, po rozchodu rodičů zůstala s mámou
Po měsících spekulací zveřejnil Vlastimil Hájek fotografii, na níž je se svou současnou partnerkou Aleksandrou v Monaku na závodech Formule 1, a připojil osobní vzkaz. „Jeden rok už za námi. Děkuji ti za podporu,“ napsal podnikatel ke společnému snímku.
Komentář přidala i Aleksandra. „Někdy se skutečné pocity mohou rodit nečekaným způsobem, v jednom okamžiku, v jednom případě nebo za jedné okolnosti. Nemůžete plánovat budoucnost, budoucnost nastává v jednom reálném okamžiku, až přijde čas. Já se modlím pouze za skutečné věci kolem mě, za skutečné pocity a za skutečné lidi.“
Sledující Hájkovy bývalé manželky Zuzany Belohorcové vyhodnotili příspěvek jako nepřímý rýpanec do moderátorky, s níž se letos po více než dvacetiletém vztahu definitivně rozvedl. „Pokud jsou s Aleksandrou už rok, znamená to, že si spolu začali ještě v době, kdy byl ženatý,“ zaznívalo v komentářích.
Někteří se přímo zmínili i o Hájkově bývalé manželce. „Nelíbilo se mi, že vás vaše ex špinila. Myslela jsem, že má Zuzana úroveň. Ať to bylo, jak to bylo, tohle patří do soukromí,“ napsala jedna z diskutujících. „Jojo. To bylo přes čáru. Prostě zhrzená ženská,“ reagoval Hájek.
Belohorcová navíc nedávno překvapila výrokem, že s exmanželem stále žijí ve společné domácnosti. „Není ještě odstěhovaný. Stále žijeme v jedné domácnosti, denně se potkáváme. Proto s dětmi cestuji, abych byla co nejméně doma. Nechci v tom toxickém prostředí žít. Není to dobré ani pro děti,“ uvedla v rozhovoru pro Super.cz.
Bývalí manželé Zuzana Belohorcová a Vlasta Hájek v roce 2024 oznámili, že jejich vztah prochází dlouhodobou krizí a po osmnácti letech společného života se rozvádějí. Po odloučení rodičů se obě jejich děti – dcera Salma i syn Nevio – rozhodly zůstat s matkou.
Právě Aleksandra, která pochází ze Severní Makedonie a dříve pracovala v realitní kanceláři manželů na Tenerife, byla už loni médii označována za ženu, kvůli níž se dlouholeté manželství rozpadlo. Hájek tyto informace dosud veřejně nekomentoval, jeho nynější příspěvek ale dřívější spekulace znovu rozvířil.
Belohorcová už dříve přiznala, že pro ni bylo odhalení nevěry velmi bolestivé. Po rozchodu se soustředila především na děti a nový začátek. Letos v červnu pak soud jejich rozvod definitivně završil. Exmanželé se dohodli na péči o děti i majetkovém vypořádání, stále však čekají na prodej společné nemovitosti na Tenerife.