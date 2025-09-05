Vladimír Polívka bude tatínek. Jeho přítelkyně ukázala těhotenské bříško

  8:37
Vladimír Polívka a jeho přítelkyně Magda budou rodiči. Novinku prozradili, když dorazili na premiéru představení Kurios - Kabinet kuriozit kanadské skupiny Cirque du Soleil na pražské Letné. Nastávající maminka se pochlubila rostoucím bříškem.
Vladimír Polívka a jeho těhotná přítelkyně Magda (4. září 2025)

Vladimír Polívka a jeho těhotná přítelkyně Magda (4. září 2025) | foto: Profimedia.cz

Vladimír Polívka s přítelkyní Magdou (květen 2024)
Vladimír Polívka s přítelkyní Magdou (březen 2024)
Vladimír Polívka s přítelkyní Magdou (2022)
Magda Antošová a Vladimír Polívka (Karlovy Vary, 9. července 2022)
Vladimír Polívka měl černou košili a jeho přítelkyně černé upnuté šaty, pod kterými se rýsovalo bříško. Herec se s partnerkou, se kterou je čtvrtý rok, ukazuje na veřejných akcích, ale s médii o svém vztahu moc nemluví. Nastávající rodiče se ukázali na představení Kurios - Kabinet kuriozit, které je možné navštívit do 12. října.

O partnerce, kterou dlouho v bulváru označovali za „záhadnou“ přítelkyni Vladimíra Polívky, herec promluvil loni v Show Jana Krause. Řekl, že žije ve šťastném partnerském vztahu.

Vladimír Polívka s přítelkyní Magdou (2022)

„Ano, já mám Magdičku. Je pravda, že už se na mě moji starší kamarádi i rodinní příslušníci dívají jiným pohledem, když dojde na partnerky,“ popisoval Polívka s tím, že je v podstatě usazený, i když na svatbu zatím nedošlo.

Svou lásku potkal v pivnici. „Byla překrásná a pracovala jako šenkýřka v jedné skvělé pivnici, což mi přijde obrovsky romantické,“ vzpomínal tenkrát.

Vladimír Polívka s přítelkyní Magdou (březen 2024)

„Byla krásná, zároveň se o nás starala, ještě donesla pivo a u toho se usmívala. A má ráda psy a podobné věci jako já. V mnohém si rozumíme,“ popisuje Polívka. „Je o něco starší, než jsem já, což je v pořádku, a jsem šťastný a užívám si to. Ona doufám taky,“ řekl herec s tím, že ji lidé přirovnávají k jeho matce Chantal Poullain.

„Hodně lidí říká, že jsou si s maminkou podobné, což odmítám,“ zdůraznil Polívka.

Kromě příprav na rodičovství herce dost zaměstnává také rekonstrukce domu na Moravě, který zdědil. Vyrůstal tam a určitý čas žili společně s rodiči. Hotovou už má například kuchyň, s čímž se pochlubil na sociálních sítích.

